Presidente de Chile, José Antonio Kast, visitará Perú en enero y se reunirá con José Jerí. Foto: composición LR

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, liderado por el canciller Hugo de Zela, anunció que José Antonio Kast, presidente electo de Chile, viajará al Perú en enero próximo como parte de una gira regional. Durante esta visita, se encontrará con el presidente peruano José Jerí en el Palacio de Gobierno, aunque no se ha confirmado la fecha exacta del encuentro.

Kast ganó recientemente las elecciones en Chile y ha comenzado su primera gira internacional como mandatario electo, iniciándola por Argentina antes de su viaje al Perú.

Cuando Kast resultó electo como mandatario de Chile, desde Presidencia aseguran que José Jerí sostuvo una comunicación telefónica con José Antonio Kast, tras conocerse que ganó las elecciones en la segunda vuelta en Chile. En la comunicación entre ambas autoridades el mandatario peruano realizó la invitación para realizar un gabinete binacional durante el segundo bimestre del próximo año.

"El presidente José Jerí felicitó por teléfono al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria en la segunda vuelta electoral, y le deseó los mayores éxitos en su próxima gestión", incia el mensaje en las redes de Presidencia. Destacan, además, que durante la llamada se desarrolló la relación bilateral, que se basa en las coincidencias políticas y económicas.

En otro momento, precisaron que entre Jerí y Kast se evidenciaron "coincidencias naturales". José Antonio Kast fue el candidato de ultraderecha en Chile y en su mensaje tras ganar las elecciones, sostuvo que libraría a su país del crimen. En las últimas semanas fue enfático en su política antimigratoria y advirtió a migrantes "irregulares" que deben salir del territorio chileno.

"Asimismo, se evidenciaron coincidencias naturales entre ambos mandatarios, especialmente en la necesidad de enfrentar de manera conjunta la criminalidad y la delincuencia transnacional", señalan desde Presidencia.