HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Presidente de Chile, José Antonio Kast, visitará Perú en enero y se reunirá con José Jerí

Kast ganó recientemente las elecciones en Chile y ha comenzado su primera gira internacional como mandatario electo, iniciándola por Argentina antes de su viaje al Perú.

Presidente de Chile, José Antonio Kast, visitará Perú en enero y se reunirá con José Jerí. Foto: composición LR
Presidente de Chile, José Antonio Kast, visitará Perú en enero y se reunirá con José Jerí. Foto: composición LR

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, liderado por el canciller Hugo de Zela, anunció que José Antonio Kast, presidente electo de Chile, viajará al Perú en enero próximo como parte de una gira regional. Durante esta visita, se encontrará con el presidente peruano José Jerí en el Palacio de Gobierno, aunque no se ha confirmado la fecha exacta del encuentro.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Kast ganó recientemente las elecciones en Chile y ha comenzado su primera gira internacional como mandatario electo, iniciándola por Argentina antes de su viaje al Perú.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Dan de baja a 4 tenientes generales y a 21 generales de la Policía Nacional

lr.pe

Cuando Kast resultó electo como mandatario de Chile, desde Presidencia aseguran que José Jerí sostuvo una comunicación telefónica con José Antonio Kast, tras conocerse que ganó las elecciones en la segunda vuelta en Chile. En la comunicación entre ambas autoridades el mandatario peruano realizó la invitación para realizar un gabinete binacional durante el segundo bimestre del próximo año.

"El presidente José Jerí felicitó por teléfono al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria en la segunda vuelta electoral, y le deseó los mayores éxitos en su próxima gestión", incia el mensaje en las redes de Presidencia. Destacan, además, que durante la llamada se desarrolló la relación bilateral, que se basa en las coincidencias políticas y económicas.

PUEDES VER: Acción Popular alista expulsión de Alfredo Barnechea y Cinthia Pajuelo tras denuncia de fraude en las elecciones internas

lr.pe

En otro momento, precisaron que entre Jerí y Kast se evidenciaron "coincidencias naturales". José Antonio Kast fue el candidato de ultraderecha en Chile y en su mensaje tras ganar las elecciones, sostuvo que libraría a su país del crimen. En las últimas semanas fue enfático en su política antimigratoria y advirtió a migrantes "irregulares" que deben salir del territorio chileno.

"Asimismo, se evidenciaron coincidencias naturales entre ambos mandatarios, especialmente en la necesidad de enfrentar de manera conjunta la criminalidad y la delincuencia transnacional", señalan desde Presidencia.

Notas relacionadas
Gobierno designó a exministro Elmer Schiarler como representante permanente del Perú ante organismos internacionales

Gobierno designó a exministro Elmer Schiarler como representante permanente del Perú ante organismos internacionales

LEER MÁS
José Jerí rechaza término de ‘leyes pro crimen’ que incrementaron la inseguridad: “No centremos el problema en ellas”

José Jerí rechaza término de ‘leyes pro crimen’ que incrementaron la inseguridad: “No centremos el problema en ellas”

LEER MÁS
José Jerí en Iquitos: ciudadanos critican que no pudieron acercarse al presidente para exponer sus demandas

José Jerí en Iquitos: ciudadanos critican que no pudieron acercarse al presidente para exponer sus demandas

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dan de baja a 4 tenientes generales y a 21 generales de la Policía Nacional

Dan de baja a 4 tenientes generales y a 21 generales de la Policía Nacional

LEER MÁS
Cuatro candidatos cuentan con la mayor cantidad de investigaciones fiscales

Cuatro candidatos cuentan con la mayor cantidad de investigaciones fiscales

LEER MÁS
Gobernadores regionales buscan “estafar” al MEF y declaran ingresos “fantasmas” para incrementar ejecución presupuestal

Gobernadores regionales buscan “estafar” al MEF y declaran ingresos “fantasmas” para incrementar ejecución presupuestal

LEER MÁS
Elecciones 2026: Acción Popular acuerda no dar permiso a sus congresistas para que postulen por otro partido

Elecciones 2026: Acción Popular acuerda no dar permiso a sus congresistas para que postulen por otro partido

LEER MÁS
Gobierno pasa al retiro al jefe de la Dircocor, Luis Lira, por presunta "renovación de cuadros"

Gobierno pasa al retiro al jefe de la Dircocor, Luis Lira, por presunta "renovación de cuadros"

LEER MÁS
Acción Popular alista expulsión de Alfredo Barnechea y Cinthia Pajuelo tras denuncia de fraude en las elecciones internas

Acción Popular alista expulsión de Alfredo Barnechea y Cinthia Pajuelo tras denuncia de fraude en las elecciones internas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025