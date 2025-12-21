HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Acción Popular alista expulsión de Alfredo Barnechea y Cinthia Pajuelo tras denuncia de fraude en las elecciones internas

Julio Chávez Chiong, presidente de Acción Popular, consideró que la decisión del JNE de dejar al partido fuera de la contienda electoral ya no tiene ninguna "discusión".

Alfredo Barnechea anunció que apelará en todas las instancias por la resolución del JNE. Foto: Andina.
Alfredo Barnechea anunció que apelará en todas las instancias por la resolución del JNE. Foto: Andina.

Julio Chávez Chiong, presidente de Acción Popular, anunció que se alista una denuncia penal y expulsión del partido contra quienes resulten responsables del presunto fraude en las elecciones internas. Dos de los integrantes en la mira de ambos procesos son Alfredo Barnechea y Cinthia Pajuelo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"El proceso determinará el nivel de responsabilidad que, individualmente, tenga cada uno, pero el solo hecho de haber sido mencionado (Barnechea) en un audio y ser el directamente beneficiado del fraude, lo sindica como parte, justamente, de toda esta organización", dijo Chávez Chiong en entrevista a RPP.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El audio al que hace referencia es uno difundido en un reportaje de Punto Final y en el que se menciona un presunto pedido de favores.

PUEDES VER: Cuatro candidatos cuentan con la mayor cantidad de investigaciones fiscales

lr.pe

"Hay un audio que se ha difundido en que la señora Pajuelo hace alusión a algunas personas en este intercambio de favores de dinero y de puestos en el Congreso de la República, y menciona claramente a Alfredo Barnechea, menciona al tercer vicepresidente del Congreso, militante de Acción Popular, Ilich López, como que él estaría dando los puestos de trabajo en el Congreso y, obviamente, menciona, no con nombre propio, pero da a entender al señor Jorge Quintana, exalcalde de Jesús María", mencionó.

Teniendo en cuenta ello y la decisión del JNE de apartar a Acción Popular del proceso electoral por supuesto fraude ha generado que se inicien acciones en la interna del partido.

"El pronunciamiento del JNE ha dejado claro que hubo un fraude en las primarias de Acción Popular, que hubo una sustitución, un cambiazo de los delegados que, oficialmente, fueron proclamados como delegados electos y que, a su vez, eran electores en la jornada del 7 de diciembre. Eso ya no tiene ninguna discusión porque el jurado, por esa razón, nos ha dejado fuera de la competencia general", mencionó.

PUEDES VER: Dan de baja a 4 tenientes generales y a 21 generales de la Policía Nacional

lr.pe

¿Por qué Acción Popular quedó fuera de las Elecciones 2026?

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió declarar nulas las elecciones primarias realizadas por Acción Popular para definir a sus candidatos a las Elecciones 2026, al concluir que el proceso presentó vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna. Con esta decisión no solo se anula la candidatura presidencial de Alfredo Barnechea que fue elegido, lo deja fuera de las Elecciones 2026. La resolución del JNE también deja fuera de carrera a los candidatos a senadores y diputados para el Congreso bicameral.

Al respecto, Alfredo Barnechea anunció que apelará a la decisión y que interpondrá contra los integrantes del JNE, debido a que, desde su punto de vista, es una medida "ilegal e irregular".

Notas relacionadas
Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

LEER MÁS
Acción Popular no da permiso a sus congresistas para postular en las Elecciones 2026 con otro partido

Acción Popular no da permiso a sus congresistas para postular en las Elecciones 2026 con otro partido

LEER MÁS
Julio Chávez se pronuncia tras plenario de Acción Popular: “La responsable directa es la señora Cinthia Pajuelo"

Julio Chávez se pronuncia tras plenario de Acción Popular: “La responsable directa es la señora Cinthia Pajuelo"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dan de baja a 4 tenientes generales y a 21 generales de la Policía Nacional

Dan de baja a 4 tenientes generales y a 21 generales de la Policía Nacional

LEER MÁS
Cuatro candidatos cuentan con la mayor cantidad de investigaciones fiscales

Cuatro candidatos cuentan con la mayor cantidad de investigaciones fiscales

LEER MÁS
Gobierno pasa al retiro al jefe de la Dircocor, Luis Lira, por presunta "renovación de cuadros"

Gobierno pasa al retiro al jefe de la Dircocor, Luis Lira, por presunta "renovación de cuadros"

LEER MÁS
Caso Ciro Castillo: PJ admite a trámite apelación para anular orden de detención preliminar en su contra

Caso Ciro Castillo: PJ admite a trámite apelación para anular orden de detención preliminar en su contra

LEER MÁS
Elecciones 2026: Acción Popular acuerda no dar permiso a sus congresistas para que postulen por otro partido

Elecciones 2026: Acción Popular acuerda no dar permiso a sus congresistas para que postulen por otro partido

LEER MÁS
Gobernadores regionales buscan “estafar” al MEF y devengan dinero “fantasma” para incrementar ejecución presupuestal

Gobernadores regionales buscan “estafar” al MEF y devengan dinero “fantasma” para incrementar ejecución presupuestal

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025