Acción Popular alista expulsión de Alfredo Barnechea y Cinthia Pajuelo tras denuncia de fraude en las elecciones internas

Alfredo Barnechea anunció que apelará en todas las instancias por la resolución del JNE. Foto: Andina.

Alfredo Barnechea anunció que apelará en todas las instancias por la resolución del JNE. Foto: Andina.

Julio Chávez Chiong, presidente de Acción Popular, anunció que se alista una denuncia penal y expulsión del partido contra quienes resulten responsables del presunto fraude en las elecciones internas. Dos de los integrantes en la mira de ambos procesos son Alfredo Barnechea y Cinthia Pajuelo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"El proceso determinará el nivel de responsabilidad que, individualmente, tenga cada uno, pero el solo hecho de haber sido mencionado (Barnechea) en un audio y ser el directamente beneficiado del fraude, lo sindica como parte, justamente, de toda esta organización", dijo Chávez Chiong en entrevista a RPP.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El audio al que hace referencia es uno difundido en un reportaje de Punto Final y en el que se menciona un presunto pedido de favores.

PUEDES VER: Cuatro candidatos cuentan con la mayor cantidad de investigaciones fiscales

"Hay un audio que se ha difundido en que la señora Pajuelo hace alusión a algunas personas en este intercambio de favores de dinero y de puestos en el Congreso de la República, y menciona claramente a Alfredo Barnechea, menciona al tercer vicepresidente del Congreso, militante de Acción Popular, Ilich López, como que él estaría dando los puestos de trabajo en el Congreso y, obviamente, menciona, no con nombre propio, pero da a entender al señor Jorge Quintana, exalcalde de Jesús María", mencionó.

Teniendo en cuenta ello y la decisión del JNE de apartar a Acción Popular del proceso electoral por supuesto fraude ha generado que se inicien acciones en la interna del partido.

"El pronunciamiento del JNE ha dejado claro que hubo un fraude en las primarias de Acción Popular, que hubo una sustitución, un cambiazo de los delegados que, oficialmente, fueron proclamados como delegados electos y que, a su vez, eran electores en la jornada del 7 de diciembre. Eso ya no tiene ninguna discusión porque el jurado, por esa razón, nos ha dejado fuera de la competencia general", mencionó.

PUEDES VER: Dan de baja a 4 tenientes generales y a 21 generales de la Policía Nacional

¿Por qué Acción Popular quedó fuera de las Elecciones 2026?

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió declarar nulas las elecciones primarias realizadas por Acción Popular para definir a sus candidatos a las Elecciones 2026, al concluir que el proceso presentó vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna. Con esta decisión no solo se anula la candidatura presidencial de Alfredo Barnechea que fue elegido, lo deja fuera de las Elecciones 2026. La resolución del JNE también deja fuera de carrera a los candidatos a senadores y diputados para el Congreso bicameral.

Al respecto, Alfredo Barnechea anunció que apelará a la decisión y que interpondrá contra los integrantes del JNE, debido a que, desde su punto de vista, es una medida "ilegal e irregular".