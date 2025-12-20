HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí en Iquitos: ciudadanos critican que no pudieron acercarse al presidente para exponer sus demandas

“Yo quería decirle sobre la tosferina y la muerte de niños en las comunidades”, señaló un ciudadano. El despliegue policial también afectó la jornada laboral de los iquiteños.

Bajo un fuerte resguardo Jerí desarrolló su visita en Iquitos. Foto: Presidencia de La República.
Bajo un fuerte resguardo Jerí desarrolló su visita en Iquitos. Foto: Presidencia de La República.

El presidente José Jerí visitó este sábado 20 de diciembre Iquitos para desarrollar una variada agenda. Su periplo se caracterizó por un fuerte resguardo policial que impidió la cercanía con la gente. Los ciudadanos señalaron a La República que deseaban exponer su problemática en sectores como salud o seguridad, pero no se pudo.

El ciudadano Marcos Daza relató que intentó acercarse a la Plaza de Armas de Iquitos con la intención de expresar su preocupación por la atención en salud en comunidades nativas. “Yo fui pensando que iba a ser un espacio abierto para poder verlo, aunque sea de lejos, y decirle algo sobre la baja atención en salud, la tosferina y la muerte de niños en las comunidades. Pero no nos dejaron ingresar, todo estaba resguardado y al final no lo pude verlo”, afirmó.

José Jerí rechaza término de 'leyes pro crimen' que incrementaron la inseguridad: "No centremos el problema en ellas"

Afectación a jornada laboral

Por su parte, Roger Ferrer, mototaxista, declaró que la presencia policial afectó directamente su jornada laboral. “Yo me di cuenta que el presidente había llegado cuando vi policías en varias calles y algunas estaban cerradas. Eso nos perjudicó porque tuvimos que dar vueltas y se complicó el traslado de pasajeros”, señaló al indicar que no hubo información previa y clara para los ciudadanos.

Mototaxistas vieron afectada su jornada laboral por cierre de calles. Foto: Yazmín Araujo - La República.

Mototaxistas vieron afectada su jornada laboral por cierre de calles. Foto: Yazmín Araujo - La República.

Otros ciudadanos señalaron a este medio que se enteraron de la llegada del presidente recién este sábado, principalmente por el despliegue policial en la ciudad, ya que varias calles fueron cerradas y que había efectivos policiales en casi todas las esquinas, una situación poco habitual en Iquitos. “Nos hemos enterado por los mototaxistas, porque las calles estaban cerradas y había policías por todos lados”, comentó Pablo Iruyari.

Desconfían de buen uso de transferencia

La visita de Jerí sirvió también para concretar una transferencia de 40 millones de soles a favor del GORE Loreto. Los ciudadanos expresaron su desconfianza por el uso de los recursos asignados a la región y advierten que las obras podrían no concluirse antes del fin de la gestión de las autoridades locales. Consideran que los recursos podrían beneficiar más a las autoridades locales que a los propios ciudadanos.

Rosa Ferreira, una vendedora de pescados de Iquitos, manifestó su desconfianza respecto al uso del dinero público, no cree que el dinero llegará a concretarse en obras.

“Ese dinero va a ir al bolsillo de las autoridades, no a los ciudadanos. Dicen que es para terminar obras, pero ya están de salida y seguro no se va a concluir nada”, sostuvo, Rosa. Esto en alusión a los proyectos anunciados como la culminación de la construcción del Hospital Apoyo Iquitos César Garayar García.

