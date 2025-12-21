HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno designó a exministro Elmer Schiarler como representante permanente del Perú ante organismos internacionales

El Gobierno de José Jerí recicla al excanciller de Dina Boluarte, Elmer Schialer, y lo nombró como el representante del Perú ante entes internacionales en Ginebra, Suiza.

Schialer fue ministro de Relaciones Exteriores desde 2024 hasta octubre del 2025. Foto: difusión
Schialer fue ministro de Relaciones Exteriores desde 2024 hasta octubre del 2025. Foto: difusión

Elmer Schialer, exministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Dina Boluarte, fue designado como representante Permanente del Perú ante los Organismos Internacionales ubicados en la sede de Ginebra, Suiza.

A través de la resolución suprema 213-2025-RE, publicado en el diario oficial El Peruano el último sábado 20 de diciembre, el presidente José Jerí y el canciller Hugo de Zela hicieron oficial el nombramiento de Schialer.

Asimismo, se indicó que se le otorgará las Cartas Credenciales y Plenos Poderes correspondientes a Schiarler mientras ejerza funciones. Sin embargo, no se precisó la fecha en la que iniciaría su trabajo.

De acuerdo con el oficio promulgado en redes, la designación de Schialer se realizó "con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros".

Anteriormente, el 14 de octubre de este año, solo cuatro días después de la vacancia a Boluarte Zegarra, el canciller Hugo de Zela, nombró a Schialer como asesor principal del despacho ministerial.

Por otro lado, es preciso resaltar, que el 10 de diciembre del año pasado, Schialer designó como asesor ad honorem del mismo despacho a De Zela.

Designación de Elmer Schialer como representante del Perú en Ginebra, Suiza.

