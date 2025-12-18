HOYSuscripcion LR Focus

Renuncia de Manuel Castillo a la Sunedu no frena los cuestionamientos por presunto nepotismo

El exsuperintendente deja el cargo tras revelarse nexos con el nuevo consejero Vicente Espinoza, cuyos familiares facturaron con Sunedu.

Superintendente de Sunedu, Manuel Castillo, renunció a su cargo, 5 días después de que Vicente Espinoza fue elegido consejero de la misma institución. Foto: composición LR/Pamela Arroyo
El 17 de diciembre, durante una sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Manuel Castillo Venegas presentó su renuncia irrevocable al cargo de superintendente, alegando "estrictos motivos personales".

Esta decisión se da cinco días después del cuestionado nombramiento del nuevo consejero de la Sunedu, Vicente Espinoza Santillán, quien fue señalado por ser muy cercano a Castillo Venegas, y que según reveló a novia del hijo de Espinoza y su suegro, recibieron órdenes de servicio en la Sunedu por montos superiores a los S/100.000.

Renuncia de Manuel Castillo Venegas a la Sunedu

La gestión de Castillo termina envuelta en críticas por su presunta proximidad a rectores de universidades que se opusieron a la reforma original. Aunque deja la jefatura, Castillo no se retira del todo: mantendrá su puesto como consejero en representación de las universidades públicas hasta que finalice el término de su periodo, lo que asegura su permanencia en la toma de decisiones dentro del organismo de educación superior.

La renuncia de Castillo ha activado de inmediato el proceso sucesorio. De manera temporal, la conducción de la Sunedu ha quedado en manos de la Dra. Susana Paredes Díaz (representante de Concytec), quien tiene la responsabilidad de convocar a la elección de un nuevo superintendente titular.

Este procedimiento se desarrolla de acuerdo con la Ley Universitaria y con las disposiciones internas de la Sunedu, con el objetivo de asegurar la continuidad institucional y el normal ejercicio de las funciones de supervisión.

Contratos familiares en el entorno de Vicente Espinoza Santillán

La reciente designación de Vicente Espinoza como representante del Ministerio de Educación (Minedu) ante el Consejo Directivo de la Sunedu ha desatado una ola de cuestionamientos que apuntan directamente a presuntos favores familiares y potenciales conflictos de intereses en la supervisión universitaria.

Investigaciones periodísticas de Ojo Público revelan que el entorno familiar de Espinoza se habría beneficiado con jugosos contratos en la propia Sunedu antes de su nombramiento oficial.

María Lilia Alarcón, pareja de su hijo Sergio Espinoza, facturó más de S/54.000 a través de nueve órdenes de servicio entre 2023 y 2024. Por su parte, Rubén Salcedo, suegro de Espinoza hijo, obtuvo contratos por más de S/60.000 en 2023. Lo relevante es que, previo a estos contratos, Salcedo registró 17 visitas al despacho del entonces superintendente Manuel Castillo.

¿Juez y parte en el licenciamiento?

El nuevo consejero, Vicente Espinoza, ha desempeñado cargos directivos en las universidades Inca Garcilaso de la Vega y José Carlos Mariátegui, ambas con la licencia denegada por falta de estándares mínimos de calidad. Ahora, desde su posición en el Consejo Directivo, Espinoza tendrá en sus manos el voto decisivo para determinar si estas mismas instituciones logran un nuevo licenciamiento.

