Conflicto interno en Somos Perú: Vocero oficial acusa a José Jerí de "estar pagando favores al Fujimorismo, APP y Acción Popular"

A pesar de que José Jerí Oré se mantiene como miembro de la bancada de Somos Perú, su relación con el partido se ha ido deteriorando. Según reveló el vocero oficial del grupo parlamentario, Héctor Valer, el distanciamiento empezó apenas una semana después de asumir el mando del país, cuando Jerí solicitó licencia a su militancia. Desde entonces no ha respondido los reiterados mensajes enviados por los miembros de su bancada para buscar el diálogo.

"Queremos saber a donde va a conducir el país el presidente, porque hasta ahora no ha emitido un decreto supremo de política general del Gobierno", puntualizó Valer Pinto a este diario, subrayando que la falta de comunicación se traduce en falta de claridad sobre los lineamientos generales entre el Poder Ejecutivo y Somos Perú. Como última medida, anunció que el 18 de diciembre envió un oficio formal solicitando a Jerí Oré que acceda a una reunión con los miembros de la bancada oficialista en Palacio de Gobierno.

Ilich López controlaría el Ministerio de Energía y Minas

Tras los informes revelados por medios periodísticos en donde se indica que Ilich López tendría una red de influencias dentro del Ministerio de Energía y Minas, el vocero oficial de Somos Perú, aseguró que la falta de comunicación de Jerí deja abierta la posibilidad de que las investigaciones sean ciertas.

"Hasta la fecha el presidente de la República no se ha pronunciado al respecto de este tema y lamentablemente no sabemos si es verdad o no. Y si fuese mentira, no tenemos prueba alguna para poder desmentir", reveló.

Asimismo, mencionó que el claro distanciamiento de Jerí con los miembros de Somos Perú está afectando al desarrollo de las labores legislativas de los congresistas de la bancada. "Estamos preocupados porque la mayor parte de la bancada oficialista, no son invitados a las diversas reuniones que el presidente de la República tiene en diferentes regiones", denunció Valer, asegurando que esto no sucede con miembros de otras bancadas como Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso o Acción Popular.

"Esa misma fraternidad con la que invita a todos los congresistas de cada región, excepto a los de Somos Perú, queremos tener", puntualizó el congresista Valer Pinto.

José Jerí está cumpliendo favores del Fujimorismo, APP y Acción Popular

Ante las reuniones constantes de José Jerí con miembros de otras bancadas, Valer arremetió indicando que se trataría de un intercambio de favores.

"Él está pagando posiblemente los favores que el Fujimorismo le haya solicitado devolverle, porque de alguna manera los votos del Fujimorismo lo llevaron a ser presidente de la República", sentenció. Puso como ejemplo el vínculo cercano que ha generado con el parlamentario Ilich López, con quien fue visto paseando por Huancayo, a tal punto que el propio gobernador regional le reclamó al presidente de la República la "falta de objetividad" en sus acciones con relación a la región de Junín.

"El congresista Ilich López tendría mayor preponderancia y mayor poder de decisión política que el mismo presidente de la República en la región Junín. Eso fue lo que denunció el propio gobernador regional", reveló Héctor Valer.

Finalmente, el vocero de la bancada del corazón recalcó que ellos miran de lejos como gobierna Jerí Oré y que, muy diferente a lo que la ciudadanía piensa, no son considerados para la toma de decisiones.

"Son varias cosas que el señor presidente tiene que explicar, por lo menos al país, pero no lo ha hecho hasta ahora, y menos hacia su bancada Somos Perú, que es a la que, hasta hoy, pertenece", concluyó.