ONPE y JNE se enfrentan por elecciones internas de Acción Popular: ambos se acusan por lista de delegados

Mediante un oficio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) manifestó con firmeza su rechazo a las observaciones que realizó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto a la omisión de la ONPE sobre las "arbitrariedades" de las cuales fue alertada y que concluyó con la anulación de los resultados de las elecciones primarias de Acción Popular de cara a las elecciones generales 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La ONPE precisa que las observaciones formuladas no vulneran derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Perú, específicamente en el derecho a elegir y ser elegido (artículo 31). Agregó que Acción Popular cumplió con el plazo máximo, 7 de diciembre, para comunicar la lista de delegados a través del Registro de Elecciones Primarias (REP).

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES, PODER JUDICIAL Y PERÚ PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Este registro estuvo a cargo de la presidenta Cinthia Pamela Pajuelo Chávez, quien el 29 de agosto acompañada de dos miembros más comunicaron la forma de postulación de las candidaturas. Basándose en esto, la ONPE afirma que cualquier lista distinta a la comunicada por los canales oficiales de la ONPE carece de sustento legal y afecta gravemente la transparencia y confianza del proceso electoral.

"Afirmar que la ONPE ha consignado erróneamente datos de delegados electorales para el 7 de diciembre, es falso", sentenció la institución electoral.

JNE acusa a la ONPE sobre "arbitrariedades" en elecciones internas de Acción Popular

El JNE sostuvo que la ONPE no adoptó las medidas necesarias para garantizar la correcta organización de los comicios internos de Acción Popular. Específicamente, mencionó que no se habría verificado o asegurado que el proceso se ajustara estrictamente a las normas de democracia interna.

Uno de los puntos de conflicto es el uso del padrón de afiliados. El JNE indica que existieron irregularidades o falta de actualización en la información que la ONPE debió procesar o supervisar, lo que afectó la legitimidad de la elección de dirigentes.

El JNE argumenta que la ONPE, al tener la responsabilidad de organizar y ejecutar las elecciones internas (tras las reformas electorales), debió ser más rigurosa al permitir o validar la participación de ciertos sectores dentro del partido que estaban en disputa.

Debido a estas supuestas deficiencias de la ONPE en la etapa de ejecución, el JNE justifica por qué no se pudieron inscribir formalmente a ciertos dirigentes de Acción Popular en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), trasladando la responsabilidad de los errores operativos a la oficina de procesos electorales.