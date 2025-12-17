HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Inhabilitan a Delia Espinoza por 10 años y Congreso amplía Reinfo minero hasta 2026

Política

ONPE y JNE se enfrentan por elecciones internas de Acción Popular: ambos se acusan por lista de delegados

La respuesta se da tras el informe del JNE que acusa a la ONPE de no validar correctamente el padrón ni supervisó la democracia interna de las elecciones de Acción Popular.

JNE responsabiliza a la ONPE por irregularidades en elecciones de Acción Popular. Foto: composición LR
JNE responsabiliza a la ONPE por irregularidades en elecciones de Acción Popular. Foto: composición LR

Mediante un oficio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) manifestó con firmeza su rechazo a las observaciones que realizó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto a la omisión de la ONPE sobre las "arbitrariedades" de las cuales fue alertada y que concluyó con la anulación de los resultados de las elecciones primarias de Acción Popular de cara a las elecciones generales 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La ONPE precisa que las observaciones formuladas no vulneran derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Perú, específicamente en el derecho a elegir y ser elegido (artículo 31). Agregó que Acción Popular cumplió con el plazo máximo, 7 de diciembre, para comunicar la lista de delegados a través del Registro de Elecciones Primarias (REP).

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES, PODER JUDICIAL Y PERÚ PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

lr.pe

Este registro estuvo a cargo de la presidenta Cinthia Pamela Pajuelo Chávez, quien el 29 de agosto acompañada de dos miembros más comunicaron la forma de postulación de las candidaturas. Basándose en esto, la ONPE afirma que cualquier lista distinta a la comunicada por los canales oficiales de la ONPE carece de sustento legal y afecta gravemente la transparencia y confianza del proceso electoral.

"Afirmar que la ONPE ha consignado erróneamente datos de delegados electorales para el 7 de diciembre, es falso", sentenció la institución electoral.

JNE acusa a la ONPE sobre "arbitrariedades" en elecciones internas de Acción Popular

El JNE sostuvo que la ONPE no adoptó las medidas necesarias para garantizar la correcta organización de los comicios internos de Acción Popular. Específicamente, mencionó que no se habría verificado o asegurado que el proceso se ajustara estrictamente a las normas de democracia interna.

Uno de los puntos de conflicto es el uso del padrón de afiliados. El JNE indica que existieron irregularidades o falta de actualización en la información que la ONPE debió procesar o supervisar, lo que afectó la legitimidad de la elección de dirigentes.

El JNE argumenta que la ONPE, al tener la responsabilidad de organizar y ejecutar las elecciones internas (tras las reformas electorales), debió ser más rigurosa al permitir o validar la participación de ciertos sectores dentro del partido que estaban en disputa.

Debido a estas supuestas deficiencias de la ONPE en la etapa de ejecución, el JNE justifica por qué no se pudieron inscribir formalmente a ciertos dirigentes de Acción Popular en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), trasladando la responsabilidad de los errores operativos a la oficina de procesos electorales.

Notas relacionadas
Elecciones Generales 2026: los 36 candidatos a la presidencia del Perú y partidos políticos

Elecciones Generales 2026: los 36 candidatos a la presidencia del Perú y partidos políticos

LEER MÁS
Estos son los 36 candidatos a la presidencia del Perú rumbo a las Elecciones 2026

Estos son los 36 candidatos a la presidencia del Perú rumbo a las Elecciones 2026

LEER MÁS
Plazo vence HOY, 14 de diciembre: elige tus 3 locales de votación para las Elecciones Generales 2026

Plazo vence HOY, 14 de diciembre: elige tus 3 locales de votación para las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

LEER MÁS
Rafael López Aliaga podría quedar fuera de las Elecciones 2026: militantes piden al JNE anular elecciones internas

Rafael López Aliaga podría quedar fuera de las Elecciones 2026: militantes piden al JNE anular elecciones internas

LEER MÁS
Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

LEER MÁS
Ascienden a coronel Víctor Revoredo a grado de general PNP y a otros 28 oficiales

Ascienden a coronel Víctor Revoredo a grado de general PNP y a otros 28 oficiales

LEER MÁS
Jefe de la PNP Óscar Arriola ascendió al grado de general a su secretario privado

Jefe de la PNP Óscar Arriola ascendió al grado de general a su secretario privado

LEER MÁS
Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

El país de América Latina que "eliminó" la Navidad por ley hace más de 100 años: hizo lo mismo con el Día de Reyes y Semana Santa

Política

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025