JNE acredita a Transparencia como observador electoral de las Elecciones 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acreditó a la Asociación Civil Transparencia como institución facultada para presentar observadores electorales en las Elecciones 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La resolución N.° 0667-2025-JNE dispone que los Jurados Electorales Especiales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sean notificados de esta acreditación.

TE RECOMENDAMOS ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Asimismo, el máximo organismo electoral indicó que la asociación Transparencia deberá inscribir con anticipación a sus observadores en el Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes (SIJE). Para ello, el organismo electoral proporcionará a la entidad un usuario y una contraseña, lo que permitirá supervisar institucionalmente a las personas acreditadas y su intervención a lo largo del proceso.

"De cara al proceso electoral de 2026, asumimos esta responsabilidad con rigurosidad, independencia y compromiso democrático, convencidos de que la observación electoral constituye un pilar fundamental para garantizar elecciones libres, transparentes y confiables", comunicó la asociación.

¿Cuántos partidos participarán de las Elecciones 2026?

Un total de 38 partidos políticos se encuentran listos para presentarse a las Elecciones Generales del próximo 12 de abril. Siguiendo el cronograma electoral, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó los resultados de las elecciones primarias, proceso llevado a cabo en la interna de cada organización para determinar las candidaturas y su orden en la lista correspondiente para los comicios.

Las agrupaciones que superaron el umbral de participación establecido están habilitadas para presentar las fórmulas y listas de candidatos para los comicios hasta las 23.59.59 horas del 23 de diciembre próximo a través del Sistema Declara+ del JNE que ya se encuentra habilitado.

Cada uno de los 39 partidos desarrolló las elecciones internas el 30 de noviembre y 7 de diciembre últimos, fechas en la que se eligieron a los delegados y candidatos, respectivamente. El cómputo de resultados fue realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respetando la modalidad de elección elegida (afiliados o delegados).