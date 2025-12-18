HOYSuscripcion LR Focus

Política

Contratistas del MIDIS alertan: “Están repitiendo los fracasados programas Qali Warma y Wasi Mikuna”

Los proveedores del Programa de Alimentación Escolar (PAE) comunicaron a las autoridades del MIDIS que han detectado anomalías en el proceso de compra de productos destinados al periodo 2026. El PAE responde que el cronograma se cumple de acuerdo con lo previsto y que se atienden todas las observaciones. Hoy se reportaron retrasos.

Contratistas del MIDIS alertan: “Están repitiendo los fracasados programas Qali Warma y Wasi Mikuna”. Foto: Midis
Contratistas del MIDIS alertan: "Están repitiendo los fracasados programas Qali Warma y Wasi Mikuna". Foto: Midis

Los episodios de escolares intoxicados, alimentos en mal estado o productos de dudosa calidad, que causaron la crisis y desaparición de los programas Qali Warma (2024) y de Wasi Mikuna (2025), podrían repetirse el próximo año porque el MIDIS está replicado el mismo diseño de adquisiciones.

El dos de diciembre de este año el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) lanzó la convocatoria para contratar a los proveedores de productos dirigidos al Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Después que entre el 11 y 12 de diciembre el MIDIS respondió a las consultas y observaciones de los contratistas para el periodo 2026, estos detectaron deficiencias que en gestiones anteriores motivaron el fracaso de los programas Qali Warma y Wasi Mikuna.

De acuerdo con documentos remitidos por los contratistas a las autoridades del MIDIS y del Programa de Alimentación Escolar, se han encontrado anomalías en el proceso de adjudicación que podrían afectar la calidad del servicio.

El presupuesto asignado para 2026 llegaría a los S/2.577 millones con el propósito de atender a más de 4.2 millones de escolares del territorio nacional.

DEFICIENCIAS EVIDENTES

En primer lugar, los contratistas señalaron que se exige a los proveedores la presentación de la certificación de la calidad de los alimentos otorgada por laboratorios acreditados. Y que a toma de las muestras debe efectuarse en los almacenes donde se encuentran los productos.

“Los alimentos ya cuentan con certificaciones de calidad e inocuidad, por lo que se tendría que hacer una segunda certificación. Cumplir con este requisito tardaría unos 30 días, sin embargo, el cronograma es muy ajustado. Además, se nos indica que durante el muestreo debe estar presente un especialista alimentario del programa. Y este será quien indicará recién cuándo tendrá disponibilidad”, explicaron los contratistas: “Este va a generar caos y tardanza”.

Un segundo problema que describieron los proveedores es que los funcionarios del MIDIS y del PAE les dijeron que todos los alimentos que se están requiriendo para la campaña de 2026, se encuentran disponibles en el organismo Central de Compras Públicas (Perú Compras). Pero los proveedores han comprobado que no es así.

“También nos indicaron que en los supermercados estaban todos los productos, pero no es correcto. Por ejemplo, en los supermercados se venden diferentes productos de Leche Gloria. Sin embargo, lo que Gloria tiene disponible es ‘Estrella del Sur’, un producto elaborado exclusivamente para los programas sociales”, manifestaron los contratistas.

PRODUCTOS DESAPARECIDOS

“Creemos que un tercer problema es que los funcionarios del MIDIS y del PAE no cuentan con experiencia en el campo de los programas de alimentación escolar, de otro modo no se explica por qué hacen requerimientos que no corresponden con la realidad. Solicitan conservas de pescado ‘Florida’, arroz fortificado ‘Costeño’ y galletas con maca o quinua de marcas que no hay. Nos dicen: ‘En Perú Compras van a encontrar estos productos’. Pero no es así”, manifestaron.

Los contratistas indicaron que los plazos para la revisión y evaluación técnica de las propuestas contravienen el principio de transparencia de las contrataciones públicas y que lo que correcto es contar con 23 días calendario, como sucedió para el 2025, “porque de esa manera se asegura la idoneidad y rigurosidad técnica de los postores seleccionados”.

“Estos vicios son los mismos que hemos visto en los programas Qali Warma y Wasi Mikuna, por lo que consideramos que si no son corregidos, el Programa de Alimentación Escolar va a fracasar como los anteriores”, concluyeron.

TODO ESTÁ EN ORDEN

“No es una doble acreditación como lo mencionan”, dijeron fuentes del MIDIS: “Los análisis se realizarán solo una vez en el almacén del contratista, para eso los productores tienen su HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) emitido por la autoridad; con eso garantizan y acreditan la producción y control de los alimentos.

Explicaron que, efectivamente, el PAE está requiriendo productos en el mercado masivo, pero no solo en los supermercados sino también en otros puntos de venta, como el Mercado Productores, el Mercado Caquetá, entre otros.

Para las fuentes del PAE, la disposición para que los contratistas consigan los productos en los mercados masivos es innovador y busca mejorar la calidad de los alimentos.

“Ese es uno de los grandes cambios en esta gestión, que los productos alimenticios programados en el PAE los encuentras en supermercados, bodegas, mercados, etc. Tenemos el compromiso de los productores, en los próximos días haremos nuevos anuncios”, afirmaron.

Sin embargo, los contratistas reiteraron su preocupación por lo que está sucediendo con el proceso en curso.

“Se están incumpliendo con su propia normativa. Por ejemplo, se dispone el registro de los participantes en un día, pero recién después de varios días sale en el sistema la habilitación. Luego dan un plazo de 12 días para la evaluación. De este modo ningún contratista interesado podría llegar a la fecha”, indicaron.

“La gran mayoría no tuvo ni la más mínima oportunidad para poder hacer sus consultas porque el tiempo no ha sido prudente ni oportuno, por lo que no todos van a participar en igualdad de condiciones”, apuntaron.

