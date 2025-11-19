HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Intoxicación en Colegio Mixto La Molina: 6 escolares llevados de emergencia por comer pan con queso y leche de Qali Warma

El incidente ocurrió en una institución educativa de La Molina, donde personal municipal y bomberos acudieron de inmediato para atender a los estudiantes afectados y verificar el origen del malestar.

La tarde de este miércoles 19 de noviembre se reportó una emergencia en un colegio de La Molina, luego de que varios estudiantes comenzaran a presentar síntomas de malestar durante la jornada escolar. De acuerdo al reporte preliminar, seis alumnos experimentaron una posiblie intoxicación alimentaria tras consumir productos del programa Qali Warma.

La alerta movilizó al personal de seguridad municipal y a miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron rápidamente para brindar atención primaria y evaluar la situación, mientras se coordinaba con los docentes y padres de familia para garantizar la atención correspondiente.

Qali Warma: estudiantes terminan con aparente intoxicación tras consumir alimentos del programa. Foto: Municipalidad de La Molina

Seis alumnos terminan intoxicados tras consumir productos de Qali Warma

Durante la intervención se conversó con la docente a cargo, quien maneja el salón de cuarto grado de primaria. Los especialistas confirmaron que cinco de los escolares se recuperaron en el propio plantel, mientras que uno de ellos fue llevado por sus padres a un centro de salud para una evaluación más completa.

