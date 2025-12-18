Caso Odebrecht: Fiscalía presenta acusación contra Gonzalo Monteverde por presunto lavado de activos
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato presentó la acusación y pide 33 años de pena privativa de la libertad contra Gonzalo Monteverde. La medida también alcanza a su cónyuge María Carmona Bernasconi.
El Equipo Especial Lava Jato, a través del fiscal José Domingo Pérez, presentó la acusación contra el empresario Gonzalo Monteverde y su esposa María Carmona Bernasconi en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht por el presunto delito de lavado de activos como parte de una supuesta organización criminal. En ese sentido, el Ministerio Público solicitó 33 años de pena privativa de la libertad contra Monteverde y Carmona.
La acusación también incluye a otras cuatro personas como Sara Andrade, Karla Ganoza y otros, así como a 21 personas jurídicas entre los que figuran Construmaq SAC, Inversiones El Santuario SAC, Isagon SAC, con penas que oscilan entre los 12 y 33 años.
Comunicado de la Fiscalía sobre Gonzalo Monteverde
Noticia en desarrollo...