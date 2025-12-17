Keiko Fujimori: Poder Judicial evaluará el archivo del caso Cócteles este viernes 19 de diciembre

Keiko Fujimori es investigada por el presunto lavado de activos en el marco de las investigaciones por el caso Cócteles. Foto: Composición/LR

Keiko Fujimori es investigada por el presunto lavado de activos en el marco de las investigaciones por el caso Cócteles. Foto: Composición/LR

El Poder Judicial, mediante el juez Wilson Verástegui, evaluará el pedido presentado por la defensa legal de Keiko Fujimori, que solicita la anulación de la acusación fiscal contra la lideresa de Fuerza Popular y otros 14 investigados por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Cócteles. El magistrado analizará este pedido este viernes 19 de diciembre.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La solicitud se presenta luego de que, en octubre pasado, el Tribunal Constitucional (TC) ordenara archivar la investigación contra Fujimori Higuchi y otros coimputados por los supuestos aportes ilegales recibidos durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES, PODER JUDICIAL Y PERÚ PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: ONPE y JNE se enfrentan por elecciones internas de Acción Popular: ambos se acusan por lista de delegados

El juez Wilson Verástegui deberá emitir un pronunciamiento sobre si corresponde o no archivar el caso Cócteles, luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazara que se inhibiera de seguir interviniendo en el proceso, tras un informe periodístico difundido que lo vinculó con el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

Sin embargo, en noviembre de este año, el Poder Judicial emitió una resolución en la que ordenó que el juez continúe con el trámite en todos los incidentes vinculados al caso Cócteles.