HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 CONFERENCIA DE TRUMP: ¿Le declararó la guerra a Venezuela?

Política

Keiko Fujimori: Poder Judicial evaluará el archivo del caso Cócteles este viernes 19 de diciembre

El juez Wilson Verástegui analizará el pedido de la defensa legal de Keiko Fujimori, quien pidió anular la acusación fiscal contra su patrocinada. La petición se da luego de que el Tribunal Constitucional (TC) resolvió que se mandara la investigación del caso Cócteles al archivo.

Keiko Fujimori es investigada por el presunto lavado de activos en el marco de las investigaciones por el caso Cócteles. Foto: Composición/LR
Keiko Fujimori es investigada por el presunto lavado de activos en el marco de las investigaciones por el caso Cócteles. Foto: Composición/LR

El Poder Judicial, mediante el juez Wilson Verástegui, evaluará el pedido presentado por la defensa legal de Keiko Fujimori, que solicita la anulación de la acusación fiscal contra la lideresa de Fuerza Popular y otros 14 investigados por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Cócteles. El magistrado analizará este pedido este viernes 19 de diciembre.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La solicitud se presenta luego de que, en octubre pasado, el Tribunal Constitucional (TC) ordenara archivar la investigación contra Fujimori Higuchi y otros coimputados por los supuestos aportes ilegales recibidos durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES, PODER JUDICIAL Y PERÚ PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: ONPE y JNE se enfrentan por elecciones internas de Acción Popular: ambos se acusan por lista de delegados

lr.pe

El juez Wilson Verástegui deberá emitir un pronunciamiento sobre si corresponde o no archivar el caso Cócteles, luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazara que se inhibiera de seguir interviniendo en el proceso, tras un informe periodístico difundido que lo vinculó con el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

Sin embargo, en noviembre de este año, el Poder Judicial emitió una resolución en la que ordenó que el juez continúe con el trámite en todos los incidentes vinculados al caso Cócteles.

Notas relacionadas
Anuncian que botarán a Keiko Fujimori de Puno tras declaraciones de Rospigliosi que califican de terroristas a fallecidos en protestas

Anuncian que botarán a Keiko Fujimori de Puno tras declaraciones de Rospigliosi que califican de terroristas a fallecidos en protestas

LEER MÁS
El Keikismo en las elecciones del 2026: ¿hegemonía o declive?, por Paulo Vilca

El Keikismo en las elecciones del 2026: ¿hegemonía o declive?, por Paulo Vilca

LEER MÁS
Keiko en declive, las causas, por Mirko Lauer

Keiko en declive, las causas, por Mirko Lauer

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

LEER MÁS
ONPE y JNE se enfrentan por elecciones internas de Acción Popular: ambos se acusan por lista de delegados

ONPE y JNE se enfrentan por elecciones internas de Acción Popular: ambos se acusan por lista de delegados

LEER MÁS
Rafael López Aliaga podría quedar fuera de las Elecciones 2026: militantes piden al JNE anular elecciones internas

Rafael López Aliaga podría quedar fuera de las Elecciones 2026: militantes piden al JNE anular elecciones internas

LEER MÁS
Congresista Ana Zegarra de Somos Perú envía oficio a espaldas de su bancada a favor de beneficios tributarios

Congresista Ana Zegarra de Somos Perú envía oficio a espaldas de su bancada a favor de beneficios tributarios

LEER MÁS
La región Ucayali es el “nuevo” Vraem del narcotráfico

La región Ucayali es el “nuevo” Vraem del narcotráfico

LEER MÁS
Congresista Montalvo asegura que es falso que la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, lo esté investigando

Congresista Montalvo asegura que es falso que la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, lo esté investigando

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

El país de América Latina que "eliminó" la Navidad por ley hace más de 100 años: hizo lo mismo con el Día de Reyes y Semana Santa

Política

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025