Keiko Fujimori: Poder Judicial evaluará el archivo del caso Cócteles este viernes 19 de diciembre
El juez Wilson Verástegui analizará el pedido de la defensa legal de Keiko Fujimori, quien pidió anular la acusación fiscal contra su patrocinada. La petición se da luego de que el Tribunal Constitucional (TC) resolvió que se mandara la investigación del caso Cócteles al archivo.
- José Domingo Pérez: Poder Judicial archiva investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su contra
- Poder Judicial aplica control difuso tras sentencia del TC y rechaza prescribir delitos de lesa humanidad
El Poder Judicial, mediante el juez Wilson Verástegui, evaluará el pedido presentado por la defensa legal de Keiko Fujimori, que solicita la anulación de la acusación fiscal contra la lideresa de Fuerza Popular y otros 14 investigados por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Cócteles. El magistrado analizará este pedido este viernes 19 de diciembre.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
La solicitud se presenta luego de que, en octubre pasado, el Tribunal Constitucional (TC) ordenara archivar la investigación contra Fujimori Higuchi y otros coimputados por los supuestos aportes ilegales recibidos durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016.
TE RECOMENDAMOS
ELECCIONES, PODER JUDICIAL Y PERÚ PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: ONPE y JNE se enfrentan por elecciones internas de Acción Popular: ambos se acusan por lista de delegados
El juez Wilson Verástegui deberá emitir un pronunciamiento sobre si corresponde o no archivar el caso Cócteles, luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazara que se inhibiera de seguir interviniendo en el proceso, tras un informe periodístico difundido que lo vinculó con el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.
Sin embargo, en noviembre de este año, el Poder Judicial emitió una resolución en la que ordenó que el juez continúe con el trámite en todos los incidentes vinculados al caso Cócteles.