JEE ordena a López Aliaga no invocar temas religiosos y da 5 días para retirar propaganda electoral

Rafael López Aliaga y Renovación Popular habría vulnerado el principio de propaganda electoral durante un mitin en Santa Anita. Foto: Composición/LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Este 1, ordenó al candidato presidencial Rafael López Aliaga y a su partido Renovación Popular a abstenerse de invocar temas religiosos de cualquier credo durante la campaña electoral de las Elecciones 2026.

Dicha medida se da debido a que, a través de un informe de fiscalización de la entidad, se alertó sobre el uso de palabras de connotación religiosa por parte del partido político y su líder en un mitin en un local partidario en Santa Anita el pasado 31 de octubre. Asimismo, el documento del JEE mostró fotografías en la que el exburgomaestre levantó un cuadro del Señor de los Milagros.

En ese contexto, el JEE determinó la existencia de una infracción al reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad.

De igual manera, la entidad electoral le otorgó 5 días calendario a la organización política y a su candidato presidencial para que retire de su cuenta de Facebook la propaganda electoral de connotación religiosa. En caso no se cumpla con dicho mandato, se le impondrá una sanción de multa al partido.

Según el informe de fiscalización, López Aliaga dijo: "(…) Pero quiero decir algo, son aspirantes a una cruz, son aspirantes a un sacrificio, aspirantes a dar la vida, incluso físicamente, esta campaña es bien brava, esta campaña tiene amenazas de muerte, tiene intentos de

asesinato continuo, pero no, no le tenemos miedo, pero uno aspira a una cruz".

Además, el exalcalde de Lima mencionó: "Renovación popular es justamente eso, un partido de una derecha cristiana, somos derecha, porque buscamos la prosperidad, buscamos que toda la gente tenga billete en su bolsillo y tenga libre para ser empresa (…) sacándose el ancho para triunfar en la vida, en lo espiritual y lo material, para eso estamos nosotros como ese derecho".