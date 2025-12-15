Ciro Castillo es acusado de liderar 'Los Socios del Callao', organización que direccionó contratos por más de S/1.400.000

La Fiscalía investiga al gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal y colusión, al ser señalado como el supuesto líder de la red denominada “Los Socios del Callao”. Según la investigación del Ministerio Público, este grupo habría direccionado 63 contratos del Gobierno Regional y el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed) por más de S/1.4 millones a favor de los proveedores Luis Blanco Cabrera y Rafael Moscaisa Gutiérrez.

En ese contexto, este lunes 15 de diciembre, la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao ejecutó el allanamiento de 27 inmuebles vinculados a 13 investigados, así como de las oficinas del Gobierno Regional del Callao. Asimismo, se dispuso la detención preliminar por 15 días de 11 servidores y funcionarios de la entidad, entre ellos Castillo Rojo, quien permanece no habido desde hace cuatro días.

Pese a que la Corte Superior de Justicia del Callao declaró fundado el pedido de la Fiscalía el pasado 9 de diciembre, seis días después la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) habría tenido en un retraso y recién hoy ejecutó el megaoperativo en los distritos del Callao, Santiago de Surco, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Comas, Villa El Salvador, San Miguel, Rímac, Carabayllo y San Martín de Porres.

Por este caso, también se dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los investigados a los que se allanó sus inmuebles para recopilar la mayor cantidad de pruebas de relevancia penal que contribuyan a la investigación. Esto abarca laptops, dispositivos USB, teléfonos móviles, computadoras y las conversaciones de los implicados en plataformas como WhatsApp, correo electrónico, Telegram, Viber, Messenger, Instagram, Facebook, entre otras redes sociales.

La estructura de 'Los Socios del Callao', según la Fiscalía

De acuerdo con la tesis fiscal, Castillo Rojo habría direccionado, a través del asesor FAG Jimmy Whu Cárdenas y de la jefa de la Oficina de Logística del Gore Callao, Hiromi Zúñiga Jáuregui, 37 adjudicaciones —34 órdenes de compra y 3 de servicio— en dicha circunscripción, con la finalidad de beneficiar a Luis Blanco Cabrera por un monto total de S/ 874.575. Los pagos efectuados habrían oscilado entre S/ 100 y S/ 39.350.

Estas contrataciones, detalla la Fiscalía, se habrían realizado con la intervención de Zúñiga Jáuregui, a través del coordinador y supervisor de contrataciones sin proceso de selección por montos iguales o inferiores a 8 UIT, Wilmer Meza. Este último se encargaba de entregar los requerimientos a los especialistas Nancy Oriundo Quilca, Víctor Yancarlo Zambrano Portilla, Jaime Alonso Liza Ríos, Marco Antonio Rojas Gálvez, Roberto Adolfo Rosales Carazas y Daniel Jesús Villalobos Sampén.

Los contratos se realiaron por el valor menor o igual de 8 UIT para evadir los procesos de selección establecidos por ley.

Estos últimos se encargaban de la tramitación de los requerimientos de las áreas usuarias, la solicitud de cotizaciones a los proveedores, la elaboración del cuadro resumen de las cotizaciones recibidas y la generación y suscripción de las órdenes de compra y servicio.

El mismo mecanismo se habría empleado para beneficiar a Rafael Moscaisa Gutiérrez con 19 adjudicaciones —16 órdenes de compra y tres de servicio— por un monto total de S/ 518.525. En estos casos, las contrataciones habrían oscilado entre S/ 5.030 y S/ 39.500.

Por otro lado, en el Cafed se utilizó el mismo modus operandi. De acuerdo con el documento fiscal, Whu Cárdenas, junto con los coordinadores de la subgerencia de logística del Cafed Callao, Walter Ipince y Óscar Arias Acuña, presuntamente tramitaron los expedientes de contratación a favor de Blanco Cabrera y Mosmaisa Gutiérrez.

Las órdenes de requerimiento solicitadas por Ipince y Arias habrían sido ejecutadas por los especialistas en contrataciones Haylin Huamán Salazar y Sulliana Jiménez Labán. De este modo, presuntamente se concretaron siete contrataciones: cuatro órdenes de compra a favor de Blanco Cabrera por S/ 16.250 y tres a favor de Moscaisa Gutiérrez por S/ 15.725.

Pagos realizados a los dos proveedores en el Gore Callao, según la Fiscalía.

La palabra de los testigos

El documento fiscal señaló que la declaración del trabajador del Gore Callao, Ricardo Dávila del Busto —realizada en octubre de este año— coincide con la tesis del Ministerio Público. Dávila del Busto aseguró que Whu Cárdenas era “la caja chica” de Ciro Castillo y que los proveedores beneficiados eran definidos por Zúñiga Jáuregui.

Asimismo, el Gerente Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana en el 2023, Marco Carrera Bedoya, afirmó que Whu Cárdenas actuaba con conocimiento y coordinación de Castillo Rojo y Zúñiga Jáuregui.

Los Socios del Callao: Modus Operandi en el Gore Callao

Según el Órgano de Control Institucional del Gore, Whu fue contratado a pesar de que cuenta con la experiencia en el sector público establecido por la ley, así como con la actividad profesional debido a que solo es bachiller en administración y negocios internacionales y que "no está relacionada directamente con la gestión" del Gore.

Por esa razón, el Ministerio Público sostiene que la función de Whu habría tenido como finalidad identificar y reclutar a dos proveedores para que sean beneficiados indebidamente con contrataciones en el Gore Callao y Cafed.

De acuerdo con la tesis fiscal, estos dos beneficiados serían Luis Blanco Cabrera, quien sería testaferro de su hija, Carmen Blanco Rivera, que a su vez tendría vinculos con Whu; y Rafael Moscaisa Gutiérrez.

Además, la Fiscalía precisó que Ciro Castillo designó a Hiromi Zúñiga Jáuregui como jefa de la Oficina de Logística del Gore y que esta habría coordinado con Whu Cárdenas para favorecer a los dos proveedores. Zúñiga sería la persona de confianza entre Whu y el gobernador regional y, presuntamente, habría ordenado al personal de su área la tramitación de adquisiciones sin proceso de selección por montos iguales o inferiores a ocho UIT.

Estas disposiciones presuntamente fueron ejecutadas por el coordinador y supervisor Wilmer Meza y otros 6 especialistas.

Durante la fase de ejecución, el encargado del almacén del Gore, Edilberto Arango Huaringa, presuntamente se ocupó de no realizar observaciones a los bienes brindados por Blanco Cabrera y Moscaisa Gutiérrez.

De acuerdo con la declaración de César Arango Huaringa, Zúñiga y Whu se conocieron entre 2017 y 2018.

Estructura de la presunta organización criminal, según el Ministerio Público.

Modus operandi en el Cafed Callao

Por otro lado, la Fiscalía también apunta a Castillo y a su subordinado Whu Cárdenas, quien presuntamente coordinó con los coordinadores de la sub gerencia logística del Cafed, Walter Ipince Nicho y óscar Arias Acuña, con la finalidad de dirección las adquisiciones a los dos proveedores.

Según la tesis fiscal, las órdenes de Ipince y Arias fueron ejecutadas por las especialistas en contrataciones del Cafed, Haylin Huamán y Sulliana Jiménez Labán.

Las compras y servicios solicitados que beneficiaron a dos proveedores

Dentro de las órdenes de servicio y compra figuran las adquisiciones de dos pizarras de vidrio templado para la gerencia regional de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento del Gore por S/S/ 3.500; dos puertas de vidrio templado pavonado por S/6.200; mesas plásticas para la atención de acciones operativas por S/37.500; merchandising por el Día de la Madre por S/38.250; equipos de seguridad para el resguardo de altos funcionarios por S/6.440.

Además, se registró la compra de indumentaria para el evento del día del adulto mayor 2023 por S/33.700; la adquisición de material publicitario para la II Feria "Formalízate ahora Callao, por S/4.990; la compra de Souvenirs e indumentaria para la segunda entrega de beca en SENATI, por S/15.725 y S/37.330.

También figura, la compra de alimentos y bebidas e indumentaria para el día de la eliminación de la violencia a la mujer por S/28.200 y S/35.200. La adquisición de material publicitario para la tercera feria de "Formalízate ahora", por S/6.310, entre otros.

De acuerdo con la tesis fiscal, Blanco Carrera variaba constantemente las actividades económicas en la Sunat y habría sido beneficiado con todos estos contratos por Nancy Oriundo "realizando el estudio de mercado tomando en cuenta Consultas RUC de fechas distantes a la adquisición, otras con fechas pasadas y utilizadas por otros Especialistas de la Oficina de Logística".