El músico y activista británico Roger Waters, conocido por ser cofundador de la legendaria banda Pink Floyd, pidió públicamente apoyo para Pedro Castillo ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). A través de un video difundido en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Waters hizo un llamado directo al presidente colombiano Gustavo Petro —actual titular pro tempore de la CELAC— para que interceda en favor del exmandatario peruano, actualmente en prisión preventiva por presunto intento de golpe de Estado.

“Espero que puedan hacer algo”, expresó Waters, tras informar que los abogados de Pedro Castillo llegarán a Ginebra para presentar su caso ante instancias internacionales. En su mensaje, el artista afirmó que Castillo fue “expulsado en un golpe ilegal interpuesto por la clase dominante” y sostuvo que “el pueblo de Perú necesita de vuelta a su presidente”.

Carta de los abogados de Pedro Castillo a los miembros de la CELAC

En una carta dirigida a los presidentes de los países miembros de la CELAC, los abogados internacionales de Pedro Castillo —Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido León— señalan que la destitución del expresidente peruano fue inconstitucional y carece de validez legal. Aseguran que la vacancia por incapacidad moral permanente no siguió el procedimiento establecido por la Constitución del Perú ni por el reglamento del Congreso.

Incluso citan que la propia procuradora del Parlamento reconoció en audiencia que la votación no alcanzó el mínimo requerido. Según los firmantes, Castillo fue detenido sin que existiera aún una resolución formal de destitución, lo cual, a su juicio, configura una violación directa a su inmunidad presidencial.

Los abogados también denuncian una serie de irregularidades en el proceso penal que enfrenta Castillo, incluyendo la renuncia de dos fiscales involucradas en su acusación y la prohibición del ingreso de abogados extranjeros a los penales peruanos, norma que —según señalan— fue creada especialmente luego de que asumieran la defensa del exmandatario. Cuestionan el contraste entre la situación de Castillo y la reciente excarcelación de Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, quien fue indultado en circunstancias que consideran contrarias al derecho internacional.

Finalmente, el documento denuncia la discriminación estructural contra la población andina e indígena, señalando que la legitimidad electoral de Castillo fue cuestionada desde el primer momento por no pertenecer a las élites limeñas. “Lo hacen porque no es blanco, no es de Lima, no es de Miraflores”, detallan. La carta adjunta una Carlincatura publicada en La República, que —según los abogados— resume con ironía lo que la justicia aún no logra reconocer formalmente: "a veces el humor dice más que el derecho", concluyen.