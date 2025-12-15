Martín Vizcarra exige al Poder Judicial atender apelación de su condena: "Ya no soy candidato, ¿qué más buscan?". Foto: Composición/LR

El expresidente Martín Vizcarra exigió a la Corte Superior de Justicia atender el recurso de apelación presentado por su defensa legal contra la condena de 14 años de prisión por el caso Loma de Ilo y Hospital de Moquegua.

La apelación fue interpuesta el 3 de diciembre último. A la fecha, la defensa de Vizcarra no ha sido notificada sobre la calificación de dicho recurso. Por esto, este 15 de diciembre presentaron una solicitud de proveimiento inmediato de recurso de apelación bajo responsabilidad funcional.

En el documento se precisa que han transcurrido seis días hábiles (12 días calendario) sin obtener respuesta. Esto pese a que según la Ley Orgánica del Poder Judicial los escritos se proveen dentro de las 48 horas de su presentación y "está prohibido expedir resoluciones dilatorias que no guarden relación con el sentido del pedido", se lee.

Frente a ese escenario, el exmandatario escribió en su cuenta oficial de X: "Doce días de silencio cómplice. Tienen mi apelación congelada cuando la ley exige trámite en 48 horas. Ya no soy candidato, ¿qué más buscan? No usen la excusa de la burocracia; esto es una violación sistemática de mis derechos para sostener una sentencia que se cae a pedazos".