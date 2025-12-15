HOYSuscripcion LR Focus

Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     
Caso Odebrecht: Poder Judicial autoriza a Jorge Barata viajar a Australia junto a su esposa por casi un mes

Jorge Barata estará obligado a reportar por escrito de manera detallada todas sus actividades en Melbourne, compartir su ubicación en tiempo real mediante geolocalización, entre otras medidas.

Caso Odebrecht: Poder Judicial autoriza a Jorge Barata viajar a Australia junto a su esposa por casi un mes
Caso Odebrecht: Poder Judicial autoriza a Jorge Barata viajar a Australia junto a su esposa por casi un mes

El Poder Judicial autorizó al exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, viajar a Melbourne (Australia) junto a su esposa del 15 de diciembre al 13 de enero del 2026. El pedido fue planteado por la defensa legal del investigado, en el marco de la comparecencia con restricciones que se le impuso por el caso Gasoducto Sur Peruano, medida que le prohíbe ausentarse de Brasil, su lugar de residencia, sin una orden judicial previa.

Durante ese periodo, el investigado en el caso Gasoducto Sur Peruano deberá cumplir una serie de medidas como reportar por escrito de manera detallada todas sus actividades, compartir su ubicación en tiempo real mediante geolocalización, acudir al Consulado Honorario del Perú en esa ciudad y tomarse una fotografía junto a su acompañante frente a la fachada de la sede institucional.

TE RECOMENDAMOS

ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Barata partió desde Brasil, país donde reside, tras la orden del juez Leodan Cristóbal Ayala, quien consideró el derecho de presunción de inocencia y que el imputado cumple con los requisitos para la autorización de desplazamiento.

De acuerdo con la resolución a la que accedió RPP, la autorización se emitió el último 05 de diciembre y responde a un pedido realizado por la defensa legal del empresario brasileño.

Asimismo, el juez determinó que Barata mantiene una buena conducta procesal lo que garantizaría que respete las medidas establecidas.

No es la primera vez que se autoriza viaje a Jorge Barata

El Poder Judicial aceptó el pedido de Jorge Barata, exsuperintendente de la empresa brasileña Odebrecht en el Perú, para viajar del 4 al 24 de agosto del 2025 a las ciudades de Estambul, en Turquía, y a Ulan Bator, en Mongolia

A través de una resolución emitida el último 30 de julio, el juez Leodan Cristóbal Ayala aprobó el pedido de la defensa legal del empresario en Perú para trasladarse al extranjero.

El Equipo Especial de la Fiscalía a cargo de los casos Odebrecht y Lava Jato apeló la decisión del Poder Judicial el 31 de julio con el fin de que se revoque la resolución, tras argumentar que el fallo afectaría el debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva de las investigaciones.

No obstante, el viernes 1 de agosto, Cristóbal Ayala determinó que el recurso de apelación sea resuelto por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. En caso de que el pedido sea admitido a trámite, la Sala convocará a una audiencia para evaluar la solicitud con las participación de las partes involucradas en el caso.

