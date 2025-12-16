HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

JEE abrió proceso de presunta neutralidad electoral contra prófugo alcalde de Comas, Ulises Villegas

La investigación contra el alcalde prófugo de Comas se da por presunta violación de neutralidad electoral al usar recursos municipales para difundir propaganda de Somos Perú.

Ulises Villegas cuenta con una condena de 6 años. Foto: composición LR
Ulises Villegas cuenta con una condena de 6 años. Foto: composición LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Norte II ha iniciado un proceso de investigación contra Ulises Villegas Rojas, alcalde de Comas actualmente en condición de prófugo. La medida se basa en la presunta violación de la neutralidad electoral, al detectarse la difusión de propaganda política de Somos Perú —partido al que se afilió en 2021— utilizando recursos de la Municipalidad de Comas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión del organismo electoral se sustenta en un reciente reportaje de 'Cuarto Poder', que expuso una red de contrataciones irregulares durante la gestión de Villegas Rojas, señalando a una empresa vinculada a una organización criminal, presuntamente liderada por alias 'El Jorobado'.

TE RECOMENDAMOS

ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Según el informe, el propietario de esta compañía contratada por la municipalidad de Comas había realizado aportes directos a la campaña electoral del alcalde Villegas Rojas en 2022. Este vínculo entre la financiación de la campaña y la posterior adjudicación de contratos municipales refuerza las sospechas de un posible intercambio de favores y uso indebido de la función pública para fines partidarios, lo que motiva la acción del JEE Lima Norte II.

PUEDES VER: Poder Judicial aplica control difuso tras sentencia del TC y rechaza prescribir delitos de lesa humanidad

lr.pe

Situación judicial de Ulises Villegas Rojas

La principal causa de su estado de prófugo es la ratificación de una condena a seis años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada. La Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte confirmó la sentencia de primera instancia en su contra, lo que implica que la pena debe ser cumplida de manera inmediata.

El tribunal dispuso, de forma expresa, la ubicación y captura del burgomaestre para su internamiento en un establecimiento penitenciario.

El delito de colusión agravada por el cual fue condenado se remonta a su pasado empresarial, específicamente al año 2017, cuando Villegas Rojas se desempeñaba como representante de la empresa UDEL Group. La Fiscalía demostró que UDEL Group se adjudicó la obra de "Mejoramiento de vías de la prolongación Santa Rosa" en el distrito de Independencia.

La acusación se centra en que Villegas, junto con exfuncionarios municipales de Independencia, pactaron la entrega y liquidación de la obra a pesar de que esta se encontraba inconclusa. Este acto generó un perjuicio económico al Estado, constituyendo el delito de colusión.

Notas relacionadas
Hombre queda gravemente herido tras ser atropellado por un tráiler en la avenida Túpac Amaru, en Comas

Hombre queda gravemente herido tras ser atropellado por un tráiler en la avenida Túpac Amaru, en Comas

LEER MÁS
Camioneta impacta contra moto de carga y deja al menos un herido frente a estación Micaela Bastidas del Metropolitano, en Comas

Camioneta impacta contra moto de carga y deja al menos un herido frente a estación Micaela Bastidas del Metropolitano, en Comas

LEER MÁS
Feminicidio en Comas: asesinan a mujer extranjera dentro de su vivienda y agresor huyó tras crimen

Feminicidio en Comas: asesinan a mujer extranjera dentro de su vivienda y agresor huyó tras crimen

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ascienden a coronel Víctor Revoredo a grado de general PNP y a otros 28 oficiales

Ascienden a coronel Víctor Revoredo a grado de general PNP y a otros 28 oficiales

LEER MÁS
Martín Vizcarra exige al Poder Judicial atender apelación de su condena: "Ya no soy candidato, ¿qué más buscan?"

Martín Vizcarra exige al Poder Judicial atender apelación de su condena: "Ya no soy candidato, ¿qué más buscan?"

LEER MÁS
Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

LEER MÁS
Poder Judicial aplica control difuso tras sentencia del TC y rechaza prescribir delitos de lesa humanidad

Poder Judicial aplica control difuso tras sentencia del TC y rechaza prescribir delitos de lesa humanidad

LEER MÁS
Población de Ayacucho anuncia protestas contra José Jerí este jueves 17: "No eres bienvenido"

Población de Ayacucho anuncia protestas contra José Jerí este jueves 17: "No eres bienvenido"

LEER MÁS
Ejército anuló contrato de US$20,3 millones con rusos por no cumplir con reparar helicópteros

Ejército anuló contrato de US$20,3 millones con rusos por no cumplir con reparar helicópteros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China impondrá nuevos aranceles del 19,8% a la UE por el caso 'antidumping' contra la carne de cerdo

Peruano recibió transferencia de Yape por error y no dudó en devolverla: "Tranquila, aún hay gente honrada"

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025