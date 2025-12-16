El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Norte II ha iniciado un proceso de investigación contra Ulises Villegas Rojas, alcalde de Comas actualmente en condición de prófugo. La medida se basa en la presunta violación de la neutralidad electoral, al detectarse la difusión de propaganda política de Somos Perú —partido al que se afilió en 2021— utilizando recursos de la Municipalidad de Comas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La decisión del organismo electoral se sustenta en un reciente reportaje de 'Cuarto Poder', que expuso una red de contrataciones irregulares durante la gestión de Villegas Rojas, señalando a una empresa vinculada a una organización criminal, presuntamente liderada por alias 'El Jorobado'.

TE RECOMENDAMOS ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Según el informe, el propietario de esta compañía contratada por la municipalidad de Comas había realizado aportes directos a la campaña electoral del alcalde Villegas Rojas en 2022. Este vínculo entre la financiación de la campaña y la posterior adjudicación de contratos municipales refuerza las sospechas de un posible intercambio de favores y uso indebido de la función pública para fines partidarios, lo que motiva la acción del JEE Lima Norte II.

PUEDES VER: Poder Judicial aplica control difuso tras sentencia del TC y rechaza prescribir delitos de lesa humanidad

Situación judicial de Ulises Villegas Rojas

La principal causa de su estado de prófugo es la ratificación de una condena a seis años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada. La Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte confirmó la sentencia de primera instancia en su contra, lo que implica que la pena debe ser cumplida de manera inmediata.

El tribunal dispuso, de forma expresa, la ubicación y captura del burgomaestre para su internamiento en un establecimiento penitenciario.

El delito de colusión agravada por el cual fue condenado se remonta a su pasado empresarial, específicamente al año 2017, cuando Villegas Rojas se desempeñaba como representante de la empresa UDEL Group. La Fiscalía demostró que UDEL Group se adjudicó la obra de "Mejoramiento de vías de la prolongación Santa Rosa" en el distrito de Independencia.

La acusación se centra en que Villegas, junto con exfuncionarios municipales de Independencia, pactaron la entrega y liquidación de la obra a pesar de que esta se encontraba inconclusa. Este acto generó un perjuicio económico al Estado, constituyendo el delito de colusión.