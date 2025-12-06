Testigos indican que la camioneta habría invadido el carril exclusivo del Metropolitano. | Composición LR | Difusión

Testigos indican que la camioneta habría invadido el carril exclusivo del Metropolitano. | Composición LR | Difusión

Alrededor de las 5.15 p. m. se reportó un accidente de tránsito en el cruce de la avenida Universitaria con la avenida Micaela Bastidas, en el distrito de Comas, donde una camioneta Hilux impactó violentamente contra una moto de carga.

El incidente dejó gravemente herido al conductor del vehículo menor, quien quedó tendido sobre el pavimento, frente del paradero Micaela Bastidas del Metropolitano. Según la información preliminar, el conductor de la furgoneta habría invadido el carril exclusivo.

TE RECOMENDAMOS EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Camioneta impacta contra moto de carga

De acuerdo con las imágenes, la camioneta involucrada impactó contra una de las barras de contención de la estación del Metropolitano, luego de chocar con una moto de carga. Aunque la parte delantera del vehículo quedó dañada, el chofer resultó ileso.

No obstante, la peor parte la sufrió el conductor del vehículo menor, quien presentó múltiples heridas. Los testigos le brindaron los primeros auxilios antes de la llegada de los paramédicos.

“El tipo venía en la moto cuando el otro conductor ingresó por aquí —la vía exclusiva— y se le metió”, relató un testigo, al precisar que ambos vehículos colisionaron en el cruce de las avenidas.

El hecho movilizó a efectivos de la Policía Nacional y del serenazgo del distrito, quienes están a cargo de determinar las circunstancias del incidente. Las cámaras de seguridad de la zona permitirán establecer las responsabilidades de los conductores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real