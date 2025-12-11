Hombre queda gravemente herido tras ser atropellado por un tráiler en la avenida Túpac Amaru, en Comas

Un reciclador resultó gravemente herido luego de ser atropellado por un tráiler en la avenida Túpac Amaru, a la altura del kilómetro 22.5, en el distrito de Comas. Según la alerta del sistema de emergencias, el hecho ocurrió a las 5:14 p. m. del jueves 11 de diciembre en la zona correspondiente a la Panamericana Norte.

El reporte consigna que se trató de una emergencia médica por traumatismo debido a un atropello. Personal de primera respuesta llegó al lugar para atender al herido, cuya identidad no ha sido precisada. La unidad RESLIG-124 fue asignada al servicio y, al momento de la alerta, se encontraba atendiendo la emergencia.

Hasta el cierre de este informe no se han brindado detalles sobre el estado actual del hombre, quien se presume sería un reciclador de la zona, ni sobre las circunstancias específicas en las que ocurrió el accidente. Las autoridades continúan evaluando la situación.

Noticia en desarrollo...