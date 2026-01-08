Rosa María Palacios en 'Sin guion' habló acerca de la llamada telefónica que tuvo Donald Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se dio este miércoles, según confirmó el estadounidense a través de una publicación en Truth Social.

"Trump dijo que Petro era un narcotraficante y cuando le preguntaron si él invadiría Colombia, él dijo ''Sounds good to me'', o sea que podría hacerlo (...) Petro hizo una serie de actos políticos, dijo que iba a tomar las armas, que a él lo habían elegido, que no se había robado una elección y comenzó a convocar políticamente a sus partidarios. Y ayer en medio de una manifestación Petro informa que Trump lo llamó (...) A Trump un día antes le sonaba bien invadirlo y al día siguiente menciona que es un honor que hayan hablado. Realmente el presidente de Estados Unidos es muy cambiante, dice muchas cosas y es desconcertante. Pero, lo han asesorado bien y seguro le han dicho que no conviene pelearse con toda la región", señaló.

Asimismo, comentó la reciente confirmación de negociaciones entre Estados Unidos y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump. Según la compañía, las conversaciones tienen como objetivo establecer mecanismos para la exportación de volúmenes de petróleo venezolano hacia el mercado estadounidense.

"Han declarado en cuarentena a determinados buques y las empresas norteamericanas que querían extraer petróleo necesitaban una licencia especial (...) lo que dicen es que las empresas americanas tendrán otros permisos para poder comprar en Venezuela. Venezuela ha dicho que no tiene inconveniente en venderle a Estados Unidos (...) Ayer el secretario de Estados Unidos explicó tres procesos largos que terminarían en elecciones. La oposición reclama la inmediata liberación de los presos políticos de Venezuela (...) si no lo liberan, es poco serio lo que está haciendo Estados Unidos en Venezuela", agregó.