Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Política

RMP sobre conversación entre Trump y Petro: "El presidente de Estados Unidos es muy cambiante, es desconcertante"

Además, Palacios también comentó sobre las negociaciones entre Estados Unidos y PDVSA tras la captura de Nicolás Maduro.

RMP comentó de la conversación entre Trump y Petro tras la detención de Nicolás Maduro. Foto: composición LR
RMP comentó de la conversación entre Trump y Petro tras la detención de Nicolás Maduro. Foto: composición LR

Rosa María Palacios en 'Sin guion' habló acerca de la llamada telefónica que tuvo Donald Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se dio este miércoles, según confirmó el estadounidense a través de una publicación en Truth Social.

"Trump dijo que Petro era un narcotraficante y cuando le preguntaron si él invadiría Colombia, él dijo ''Sounds good to me'', o sea que podría hacerlo (...) Petro hizo una serie de actos políticos, dijo que iba a tomar las armas, que a él lo habían elegido, que no se había robado una elección y comenzó a convocar políticamente a sus partidarios. Y ayer en medio de una manifestación Petro informa que Trump lo llamó (...) A Trump un día antes le sonaba bien invadirlo y al día siguiente menciona que es un honor que hayan hablado. Realmente el presidente de Estados Unidos es muy cambiante, dice muchas cosas y es desconcertante. Pero, lo han asesorado bien y seguro le han dicho que no conviene pelearse con toda la región", señaló.

EN EL REINO DE LA IMPUNIDAD Y VENEZUELA EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Asimismo, comentó la reciente confirmación de negociaciones entre Estados Unidos y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump. Según la compañía, las conversaciones tienen como objetivo establecer mecanismos para la exportación de volúmenes de petróleo venezolano hacia el mercado estadounidense.

"Han declarado en cuarentena a determinados buques y las empresas norteamericanas que querían extraer petróleo necesitaban una licencia especial (...) lo que dicen es que las empresas americanas tendrán otros permisos para poder comprar en Venezuela. Venezuela ha dicho que no tiene inconveniente en venderle a Estados Unidos (...) Ayer el secretario de Estados Unidos explicó tres procesos largos que terminarían en elecciones. La oposición reclama la inmediata liberación de los presos políticos de Venezuela (...) si no lo liberan, es poco serio lo que está haciendo Estados Unidos en Venezuela", agregó.

María Corina Machado dice que Delcy Rodríguez gobernará "temporalmente" y afirma que Venezuela está en "transición"

María Corina Machado dice que Delcy Rodríguez gobernará "temporalmente" y afirma que Venezuela está en "transición"

Últimas noticias, Venezuela: Trump afirma que Estados Unidos podría controlar territorio venezolano durante años

Últimas noticias, Venezuela: Trump afirma que Estados Unidos podría controlar territorio venezolano durante años

Donald Trump dice que Estados Unidos gobernará Venezuela durante años y sugiere que podría viajar a Caracas

Donald Trump dice que Estados Unidos gobernará Venezuela durante años y sugiere que podría viajar a Caracas

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Rafael López Aliaga omitió informar al JNE sobre empresa que debe millones a Sunat

Rafael López Aliaga omitió informar al JNE sobre empresa que debe millones a Sunat

JEE declara inadmisible lista de candidatos del APRA que incluye a Mauricio Mulder y Enrique Valderrama

JEE declara inadmisible lista de candidatos del APRA que incluye a Mauricio Mulder y Enrique Valderrama

Caso Alas Peruanas: Fuerza Popular en nueva investigación de lavado de activos por los aportes "ilícitos" de Joaquín Ramírez

Caso Alas Peruanas: Fuerza Popular en nueva investigación de lavado de activos por los aportes "ilícitos" de Joaquín Ramírez

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Lista de candidatos del APRA en peligro: sentencias y mal llenado de actas les juega en contra

Lista de candidatos del APRA en peligro: sentencias y mal llenado de actas les juega en contra

32 planchas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

32 planchas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera

