Sociedad

Delincuentes engañan a menor con falsa detención de su madre y le arrebatan S/ 2.500 en Cusco

La rápida denuncia permitió a la Policía capturar al presunto receptor del dinero y advierte a los padres sobre esta modalidad de estafa telefónica.

La Policía detuvo al estafador y, además, incautó un vehículo que habría sido utilizado para cometer el delito. Foto: Composición LR / Luis Álvarez, La República
La Policía detuvo al estafador y, además, incautó un vehículo que habría sido utilizado para cometer el delito. Foto: Composición LR / Luis Álvarez, La República

Un menor de 13 años fue víctima de una estafa telefónica luego de recibir una llamada en la que un sujeto desconocido le hizo creer que su madre había sido detenida por la Policía. El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba solo en su vivienda, informó el jefe de la Divincri Cusco, coronel Walter Poma.

Según las investigaciones policiales, la llamada se originó desde Lima y el estafador exigió inicialmente el pago de 5 mil soles para supuestamente liberar a la madre. Al indicarle el menor que no contaba con aplicativos digitales como Yape, el delincuente le ordenó buscar dinero en la vivienda, logrando reunir 2.500 soles.

Posteriormente, el menor fue inducido a trasladarse hasta el distrito de San Sebastián, frente al grifo Los Nogales, donde un sujeto a bordo de un vehículo rojo recepcionó el dinero. Aprovechando el temor del niño, el estafador logró concretar la entrega sin que el menor pudiera comunicarse oportunamente con sus padres.

PUEDES VER: Cusco descarta alarma por influenza AH3N2 y prepara plan ante posible incremento de casos desde mayo

lr.pe

Denuncia y captura

Al retornar a casa, la madre del menor comprobó que todo se trataba de un engaño, por lo que realizó la denuncia inmediata. Gracias a ello, personal de la Divincri inició el seguimiento y logró la captura del presunto implicado que recibió el dinero en Cusco.

El detenido fue identificado como Jesús Quipe, de 38 años de edad, quien fue intervenido en la avenida Manco Cápac, en la jurisdicción de Wanchaq. Durante la operación, la Policía incautó un vehículo que habría sido utilizado para cometer el delito, el mismo que, según el intervenido, le pertenecería.

El coronel Poma señaló que esta modalidad de estafa no es nueva y se basa en generar miedo en las víctimas, incluso menores de edad, utilizando información obtenida de redes sociales. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar de inmediato estos hechos y a los padres a advertir a sus hijos que no deben atender ni seguir indicaciones de llamadas de desconocidos.

El dinero no pudo ser recuperado, mientras que la Policía trabaja para identificar a un segundo implicado quien habría realizado la llamada. "Estos sujetos realizan hasta 10 llamadas, hasta que encuentran una víctima" finalizó a el oficial.

