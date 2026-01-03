Injerencia selectiva: congresistas que repudiaron a la Corte IDH hoy ovaciona a Trump en Venezuela

Congresistas que rechazaron a la Corte IDH ahora respaldan la intervención de EE.UU. en Venezuela. Foto: composición LR

Congresistas que rechazaron a la Corte IDH ahora respaldan la intervención de EE.UU. en Venezuela. Foto: composición LR

Varios congresistas que en 2025 rechazaron la intervención de la Corte IDH en asuntos internos del Perú hoy aplauden la participación de EE.UU. en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, y destacan el rol de Donald Trump. El contraste expone una injerencia selectiva en su discurso político.

Durante el último año, estos legisladores cuestionaron la legitimidad del sistema interamericano. Alegaron una vulneración de la soberanía jurídica. Algunos propusieron el retiro inmediato del Perú. Otros descalificaron a la Corte IDH por supuestos sesgos ideológicos.

Ese argumento cambió en enero de 2026. Tras el anuncio de la captura de Nicolás Maduro, difundieron mensajes de respaldo a la acción extranjera. Presentaron la intervención de EE.UU. como un acto de justicia y liberación para Venezuela.

La diferencia de criterios reabre el debate sobre coherencia política. La soberanía se invoca cuando el pronunciamiento internacional afecta al Perú. Se relativiza cuando la intervención ocurre fuera del país y coincide con afinidades ideológicas.

Fernando Rospigliosi

En septiembre de 2025, Fernando Rospigliosi arremetió contra la Corte IDH y la acusó de carecer de competencia para pronunciarse sobre leyes peruanas. Sostuvo que el tribunal internacional actuaba como una instancia ideologizada y exigió el retiro inmediato del Perú del sistema interamericano.

Su postura se apoyó en un discurso de soberanía. Rechazó cualquier intervención externa en decisiones internas del Estado y planteó que organismos internacionales no podían condicionar políticas nacionales ni el accionar del Congreso.

Rospigliosi celebró la captura de Nicolás Maduro y descalificó a quienes cuestionaron ese hecho. En su mensaje no hizo referencia a la intervención de EE.UU. ni al rol de Donald Trump, ni mencionó la injerencia extranjera que antes denunció en el caso de la Corte IDH, pese a que el operativo fue confirmado por Estados Unidos.

Alejandro Muñante

En julio de 2025, Alejandro Muñante cuestionó a la Corte IDH y pidió que el Ejecutivo anunciara el retiro del Perú del sistema interamericano. Sostuvo que el tribunal incurría en una grosera intromisión en la soberanía jurídica y política del país y que aceptar sus pronunciamientos significaba avalar ese atropello.

El congresista defendió que las decisiones del Estado peruano no debían quedar bajo tutela de instancias supranacionales. Su discurso se apoyó en la idea de soberanía y en el rechazo a cualquier intervención externa en asuntos internos del Perú.

Este 3 de enero, Muñante aplaudió la captura de Nicolás Maduro y afirmó que el hecho ocurrió tras “ataques en el corazón de Caracas”, confirmados por Donald Trump. En su mensaje, calificó el desenlace como un acto de justicia para Venezuela, sin cuestionar la intervención extranjera ni la participación de EE.UU., pese a que antes rechazó ese mismo tipo de injerencia en el caso de la Corte IDH.

Patricia Chirinos

En agosto de 2025, Patricia Chirinos cuestionó duramente a la Corte IDH y la acusó de intervenir en la soberanía jurídica del Perú. Sostuvo que el organismo internacional tenía un sesgo ideológico y que protegía a terroristas bajo el discurso de los derechos humanos.

Su pronunciamiento se alineó con otros congresistas que exigieron evaluar el retiro del Perú del sistema interamericano. El eje de su crítica fue el rechazo a cualquier injerencia externa en decisiones internas del Estado peruano.

Chirinos se pronunció a favor de la captura de Nicolás Maduro y habló de una “posibilidad histórica” para Venezuela. Sin embargo, no hizo referencia a la intervención de EE.UU. ni al rol de Donald Trump, ni cuestionó la injerencia extranjera que antes rechazó en el caso de la Corte IDH.

José Cueto

En agosto de 2025, José Cueto cuestionó abiertamente a la Corte IDH y calificó sus pronunciamientos como una injerencia en la soberanía jurídica del Perú. En una entrevista con RPP, afirmó que los integrantes del tribunal internacional no habían sido elegidos por los peruanos y que no tenían autoridad para decidir sobre asuntos internos del país.

El congresista sostuvo que el Congreso, como poder independiente del Estado, no debía estar sujeto a recomendaciones de instancias supranacionales. Su discurso se centró en la defensa de la autonomía institucional y en el rechazo a cualquier tutela externa sobre decisiones nacionales.

Cueto celebró la caída de Nicolás Maduro y señaló que Venezuela iniciaba un camino hacia la libertad. Sin embargo, en su mensaje evitó pronunciarse sobre la intervención de EE.UU., pese a que esta fue confirmada por Donald Trump, y no hizo referencia a la injerencia extranjera que antes cuestionó en el caso de la Corte IDH.

Jorge Montoya

Jorge Montoya exigió en agosto de 2025 la salida inmediata del Perú de la Corte IDH. Rechazó que burócratas extranjeros decidieran sobre la justicia nacional. Su discurso priorizó la soberanía y el autogobierno.

El mensaje planteó un quiebre con cualquier tutela internacional. Defendió la idea de que los asuntos internos debían resolverse sin intervención externa. Reafirmó una postura nacionalista.

Recientemente, Montoya se refirió a la captura de Nicolás Maduro con un tono más institucional. Reconoció el carácter extraordinario de la intervención en Venezuela. No rechazó la acción de EE.UU. y la presentó como una advertencia para regímenes que se apartan del Estado de derecho.