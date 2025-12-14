Fiorella Molinelli: “PPK es una persona de edad avanzada y lo que espera es que su inocencia llegue en vida”

Molinelli confía en la eficiencia de su aliado Zósimo Cárdenas, líder de Batalla Perú, y justifica la inclusión del padre de Christian Cueva en su lista parlamentaria. Fotografía: Félix Contreras / La República | Félix Contreras/La República.

¿Es el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski una inspiración para su postulación?

Para mí es un hito importante de inicio, de mi aspiración en la carrera política, porque tengo 25 años sirviendo a mi país, no soy una persona improvisada, y asumí durante su gestión la conducción del plan de gobierno, lo que me exigió tener una visión integral de cómo vemos a nuestro país en el futuro. Hay cosas que se quedaron en el tintero, otras que se avanzaron, y hoy la vida nos da una nueva oportunidad de poder mejorar ese plan de gobierno y ofrecerle a la ciudadanía no solamente promesas o discursos vacíos, sino la capacidad de soluciones reales, de gestión.

¿Y más allá de la gestión pública, también ha desarrollado una amistad con el señor Kuczynski?

Tenemos una muy buena relación, que se deriva del trabajo del 2016. Somos un conjunto de ministras que le tenemos cariño, aprecio, y que lo visitamos constantemente, como Mercedes Aráoz, Cayetana Aljovín. Y así hay una serie de personas que lo acompañamos como parte de su gabinete en el Consejo de Ministros, y le guardamos gratitud y reconocemos su capacidad y liderazgo.

Y no teme que la gente asocie su candidatura a la gestión del señor Kuczynski, pero sobre todo a esta migración descontrolada a la que él abrió las puertas, en un país informal.

Bueno, el éxodo en Venezuela fue un tema humanitario, para nadie es grato vivir dentro de una dictadura criminal, corrupta, y creo que eso no nos debe llevar a perder la humanidad, a perder la solidaridad. En ese entonces había exigencias que se cumplieron, pero también hay que recordar que fue una época en donde recibimos mucha ayuda. Por ejemplo, vinieron muchos médicos, enfermeras, tecnólogos, que ayudaron en la pandemia, en un momento en que había falta de recursos en el sector.

Ahora, usted me decía que con esta migración que empezó con el señor Kuczynski, efectivamente llegaron muchos profesionales que ayudaron al país durante la pandemia, pero también llegaron...

…criminales.

Claro, y en ese momento el gobierno no tenía claro quiénes estaban llegando, no había una manera de controlarlo, ¿ese no fue un error?

No, yo considero que no fue un acto meditado, sino un acto más bien de solidaridad, de humanidad. Además, todos los partidos políticos defendimos a nuestros hermanos venezolanos, frente a la dictadura de Maduro, y esperemos que la paz llegue pronto a este país, y que los venezolanos de bien puedan regresar a encontrarse con sus familias.

¿Es cierto que PPK le pidió ir al Senado?

Sí, en realidad él es una persona que no deja de pensar en su país, es una persona que hace poco perdió a su hermano, aquí. Fue una pérdida muy sentida, porque él no está acompañado por su familia, y tuvo que afrontar el duelo solo. Y una de las primeras preguntas que me hizo cuando llegamos al entierro fue: ¿Y qué va a pasar con nuestro país frente a la vacancia de Dina Boluarte? Eso te habla de una persona que no pierde su mirada, no descuida lo que está pasando respecto a la crisis política, a las mejoras que podríamos tener en materia económica. Estamos caminando en un país que podría crecer al doble. Estamos creciendo al 3.2%. Sin embargo, podríamos crecer al 6 o 7%, fácilmente.

Quiero entender un poco cómo se dio lo de la candidatura de PPK. En julio del año pasado, cuando el fujimorismo jugaba con la idea de presentar a Alberto Fujimori como candidato presidencial, usted, en una entrevista con Beto Ortiz, dijo que le hacía un poco de ruido esta postulación, porque se trataba de un hombre mayor, de 85 años, con una serie de enfermedades. ¿No está PPK en la misma situación?

A ver, yo creo que PPK es una persona que nos va a recordar los 10 años de crisis política que nos dio Fujimori.

¿Su salud da como para que sea un senador?

Es una persona que está en perfectas condiciones mentales, pero además tiene un manejo impecable de cómo se debería desempeñar nuestra economía. En muchos países los expresidentes pasan a ser senadores vitalicios y en su caso él ha sido un ministro de Economía que destacó en su momento, un exministro de Energía y Minas, ha sido un expresidente de la República. Yo creo que su aporte hoy en día puede generar un mejor avance dentro del Congreso que tenemos, que es un Congreso pobre en conocimiento.

Ahora, el señor Kuczynski acaba de ser denunciado por la Fiscalía por supuestamente favorecer al consorcio que integraba Odebrecht para hacerse de la carretera IIRSA Norte. Digamos, el señor PPK llega con una mochila a su postulación y la gente puede suponer que lo que busca es impunidad.

Sí, lo que hay que ver en estos tiempos es la necesidad de ir hacia una reforma del sistema de justicia, que permita la despolitización de los casos que se van presentando. Muchos casos no se dan en su momento real. O sea, llama la atención que los casos aparezcan cuando pasas a ser un presidente de la República.

O un candidato.

Sí. Sin embargo, si una persona sabe que ha hecho las cosas bien, tiene que enfrentar las investigaciones, tiene que dar la cara, poner sobre la mesa cómo se cuidó con sus buenos informes técnicos, sus buenos informes legales. En mi caso, yo siempre hago compliance, que es un mecanismo de control de riesgos en la administración pública que pocos funcionarios públicos llevan o implementan. Y creo que en su caso lo más importante es que la justicia llegue de manera oportuna, porque para nadie es grato, digamos, que la justicia llegue cuando ya no estás en vida.

¿Supone que eso va a pasar con PPK?

Yo creo que el proceso de acusación toma un poco de tiempo, no es tan rápido. Luego viene la posibilidad de archivar o no el proceso en esa etapa de acusación, y si no se archiva pasa a un juicio oral, que también toma su tiempo. Él es una persona de edad avanzada y lo que espera es que llegue su inocencia en vida. Creo que para cualquier persona es importante no morir como un procesado.

Ahora, voy a hacer una última mención a PPK. Hace unos días estuvo con Milagros Leiva y él comentó que le pareció mala la gestión de Martín Vizcarra contra la pandemia. Lo acusó de “jugar contra la salud de los peruanos y de hacer licitaciones medias truchas de vacunas y otras cosas esenciales”. Cuando PPK decía eso, lo que yo pensaba era: Bueno, la candidata de su partido, o sea usted (como presidenta de Essalud), es la que gestionó la pandemia o parte de la pandemia.

A ver, yo entiendo que ha habido algunos cuestionamientos en general sobre el proceso de vacunación. Yo misma he señalado en su momento que Martín Vizcarra no debió haberse vacunado de la manera que lo hizo, porque lo que se vio era una falta de transparencia. Él debió haber hecho lo que en su momento hizo el presidente Sagasti, incluirse de manera transparente en el plan de vacunación nacional y decirle de manera abierta al país: Yo como mandatario tengo que moverme por todo el territorio peruano y necesito no estar expuesto.

Pero en esta crítica a la gestión de la pandemia de PPK, ¿usted se siente incluida?

No, porque nosotros no llevamos a cabo el tema de la contratación de las vacunas, es un proceso que conduce el Ministerio de Salud. En materia de salud pública es el Ministerio de Salud quien asume el liderazgo frente a las pandemias. Nosotros como Essalud, lo que accionábamos era sobre la parte de la población que está asegurada, y es un presupuesto que no depende del tesoro público. Pero sí tratamos de actuar de la manera más responsable frente a la crisis de la emergencia sanitaria.

¿Usted diría que como presidenta de Essalud tuvo una gestión eficiente durante la pandemia?

Sí, la gente me lo sigue reconociendo en la calle. Una de las cosas más bonitas que guardo es que, cuando voy por la calle, me dicen: Fiorella, tú no te acuerdas, pero tú salvaste a mi padre, a mi madre.

¿Con tan alta mortalidad se pueden hablar de gestiones eficientes para la pandemia?

Mira, te puedo asegurar que, si no hubiera habido una Fiorella Molinelli, con el equipo de las características que teníamos, la situación hubiera sido mucho peor.

La veo modesta.

De las 3.000 camas UCI, nosotros pusimos 2.000. Y está en el libro que tú tienes ahí (señala el libro testimonial que en 2021 escribió sobre la pandemia), está sustentada la cantidad de camas UCI, porque todo el mundo quiere ser general después de la batalla. Pusimos hospitales blancos en todo el Perú, más la Villa Panamericana, lo cual sumó al sistema 11.750 camas más, que fueron muy importantes en ese momento, porque veníamos con un sistema de salud fraccionado, deteriorado. Pusimos casi 80 equipos de oxígeno en todo el Perú, plantas de oxígeno. Pusimos casi 53 o 55 hospitales temporales en todo el Perú. Llevamos más de 700 millones de toneladas de equipos de protección personal, y Fiorella Molinelli se subía todos los días a aviones para llevar y desplazar a los jóvenes médicos que luchaban por salvar vidas en su país.

Por eso está su rostro en el libro que narra el heroísmo de esos días.

Por eso, además, quise dejar este legado (toma su libro), con fuentes, con estadísticas, porque muchas personas pretenden ser generales después de la batalla. Y en mi caso sí te puedo decir que, como cualquier ser humano, rompí el miedo que tuvimos cuando nos enteramos que el COVID llegaba al Perú.

A ver, revisemos algunos datos de su libro sobre la pandemia. Al hablar de la gestión en el Rebagliati dice: “Como una gestión responsable, organizada y aliada con los sindicatos profesionales explicamos a cada uno de ellos la necesidad de convertir al Rebagliati en el principal referente de atención COVID en el Perú. Se trataba de un compromiso con los ciudadanos, garantizamos que todo el proceso sería responsable y que el personal contaría con todo lo necesario para aminorar riesgos, y así lo hicimos”. Quiero entender esto porque esta referencia es de inicios de la pandemia, pero hasta junio del 2020 todavía había reclamos de los médicos que sentían que no se les estaba dando la protección que necesitaban para hacer su trabajo.

A ver, aquí hay dos etapas. El Rebagliati como buque insignia, en donde tú tenías a los casos más críticos del Perú, que además eran transportados vía aérea. Era el hospital mejor preparado, con todas las camas UCI y equipamiento que se necesitaba para enfrentar esa crisis sanitaria. Pero también hay que recordar que se cerraron las fronteras, y entonces no había autorizaciones de importación de equipos de protección personal.

Pero usted afirma en el libro que los médicos tenían toda la protección necesaria.

Essalud, dentro del sistema sanitario, por su autonomía económica, porque no depende del Tesoro Público, era quien más rápido compraba, quien podía gestionar de manera más eficiente, y te lo recuerdo porque en algún momento tuvimos que prestar equipos de protección personal a la policía para que haga su trabajo.

¿Diría que los médicos de Essalud siempre tuvieron a tiempo los equipos necesarios para protegerse?

Se tuvieron los equipos de protección, se tuvieron los implementos, no siempre fueron, digamos, lo necesario, porque eso siempre termina siendo relativo, porque acuérdate que hubo olas en donde el virus retornaba con más fuerza. Y entonces las exigencias de la primera ola no fueron las mismas que las de la segunda, incluso en el tema del oxígeno. La segunda ola fue marcada básicamente por los requerimientos de oxígeno que eran mayores, porque el virus avanzaba mucho más rápido.

¿Cuántos médicos fallecieron en Essalud durante la pandemia?

Ahorita no tengo las cifras porque ya ha transcurrido bastante tiempo. Pero más allá del número, basta que haya una muerte para que sea lamentable. Yo he perdido compañeros, familias, en realidad todos hemos estado expuestos a este enemigo invisible. Lo que sí te puedo decir es que de las 3.000 camas UCI, 2.000 las puso Essalud. Essalud tenía 8.500 camas antes de la pandemia, incrementamos, no a 11.000, sino sobre las 8.500 se pusieron 11.500 camas más y la Villa Panamericana salvó a 120.000 personas.

Lo que me llama la atención es que sepa con claridad cuántas camas se incrementaron, pero no sepa cuántos doctores fallecieron en Essalud.

Sí, es que esa cifra ahorita no la tengo clara, pero digamos que te la puedo alcanzar.

Hablemos un poco de la campaña. ¿Cuál es su principal activo como candidata?

A ver, yo creo que hay tres elementos importantes que debe tener un candidato a la presidencia. La experiencia, el coraje y la vocación de servicio. La experiencia en el Estado, para tomar decisiones responsables, no improvisadas, sino hacer gestión desde el primer día y no venir a aprender.

O sea, saber de gestión pública.

Saber de gestión pública. En segundo lugar, la vocación de servicio, ¿por qué? Porque por encima de tus intereses personales y partidarios tienen que estar los intereses del país. Y finalmente, el coraje. Para vencer el miedo y poder enfrentarte a la corrupción y a todas estas mafias del crimen organizado que hoy han invadido nuestro país.

Ahora, si usted destaca la experiencia en gestión pública como un valor importante para ser político, quiero preguntarle por algunos de sus candidatos. Por ejemplo, ¿qué experiencia de gestión pública aporta el señor Lucho Cueva, el papá de Cristian Cueva?

A ver, uno no debe menospreciar ciertas actividades. Él es una persona que ha aportado durante mucho tiempo a la formación de los jóvenes en el deporte y muestra de ello fue que su hijo que nos llevó al Mundial.

¿En realidad cree eso o la verdad es que están aprovechando un poco la popularidad de Christian?

No, porque hay pruebas, un elemento de prueba es su propio hijo. Tendría que contarte la historia bonita que hay detrás de cómo comenzó, las dificultades por las que pasan muchos jóvenes hoy en día, tener que venir hasta Lima sin recursos, sin familia para entrar a una de estas ligas deportivas que luego te abren el camino hacia la experiencia no solamente nacional sino internacional. Yo también tengo un hijo que es deportista, sé lo que cuesta a un padre de familia apoyar a un hijo, hay que estar atrás, hay que acompañarlo. A veces tienes un Estado que no te facilita las cosas.

Pero, señora Molinelli, ¿en verdad cree que todos los padres, sin duda muy dedicados a que sus hijos sean campeones o deportistas destacados, tienen la capacidad para postular a un cargo en el Congreso?

Bueno, yo prefiero una persona que cree en el deporte y que tiene aspiraciones de motivar a la juventud, a que lleguen criminales, gente que representa el crimen organizado y que usan a sus partidos políticos como vehículo electoral.

¿Cómo llegó a un acuerdo con el señor Zósimo Cárdenas de Batalla Perú (presidente regional de Junín)? ¿Cómo es que se dio esta alianza?

A ver, en el caso de Zósimo Cárdenas, yo no lo conocía hasta antes de la alianza, solamente conocía su rol como gobernador regional. Para mí lo fundamental fue la necesidad de ver a nuestro país desde adentro, desde las regiones. Romper con la polarización que hoy nos divide como país y comenzar a mirar al Perú profundo de una forma más descentralista, pero efectiva, con una descentralización fiscal efectiva, con asignarle responsabilidades, pero también con meritocracia, que eso pasa por fortalecer las capacidades técnicas en las regiones, que hasta el día de hoy no se han dado.

¿Y usted confía en la eficiencia del señor Cárdenas? Se lo digo por tiene acusaciones por su baja capacidad de gasto.

No tiene, te puedo apostar un almuerzo. Es el gobernador regional, el primero o el segundo, que ha ejecutado su presupuesto al 100% durante dos años consecutivos.

¿Y este año?

Me imagino que también debe estar en esa línea, no han salido los resultados publicados, porque se cierra a fin de año.

Creo que voy a ganar ese almuerzo.

Te puedo hablar solo de los años cerrados. El año fiscal todavía no se ha cerrado.

Varias compras del señor Cárdenas también están bajo la lupa de la Fiscalía.

Bueno, te repito. Si un funcionario se sienta en su escritorio a no hacer nada, nunca va a tener procesos. Un funcionario que toma decisiones importantes, hace gestión, fomenta la construcción de hospitales o carreteras, siempre va a tener alguna observación.