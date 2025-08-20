Elecciones 2026: JNE declara improcedentes tachas contra la alianza 'Fuerza y Libertad' y continúa con su inscripción

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió declarar improcedentes las tachas presentadas contra la inscripción de la alianza electoral 'Fuerza y Libertad', conformada por los partidos Batalla Perú y Fuerza Moderna, y dispuso que continúe su proceso de inscripción de cara a las elecciones generales de 2026.

Las tachas fueron interpuestas el 15 de agosto por Percy Moreano Contreras y Noemí Marissela Macahuachi Vela. El primero alegó que la denominación de la coalición coincidía con una marca y una persona jurídica en trámite ante INDECOPI y SUNARP. Por su parte, Macahuachi cuestionó la participación del partido Fuerza Moderna, presidido por Fiorella Molinelli, quien enfrenta investigaciones fiscales.

Sin embargo, tras la evaluación, la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) determinó que ninguna de las tachas cumplía con lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas. En el caso de Moreano, se verificó que al momento de solicitarse la inscripción de la alianza, no existía impedimento registral sobre el nombre 'Fuerza y Libertad'. Mientras que en el caso de Macahuachi, los cuestionamientos se basaron en aspectos personales que no constituyen incumplimientos legales.

Además, en el caso de Percy Moreano, remitió el expediente al Procurador Público del JNE, al señalar que el ciudadano ha presentado reiteradas tachas con argumentos similares en otros procesos de inscripción. De esta manera, la alianza Fuerza y Libertad podrá seguir adelante con su trámite de inscripción oficial ante el máximo organismo electoral.

Resolución JNE.

En el camino hacia las elecciones generales del 2026, las alianzas Unidad Nacional y Venceremos aparecen como los bloques más sólidos, mientras otros intentos de coalición se han venido abajo por falta de consensos y disputas internas. Este reacomodo del mapa político empieza a perfilar a los principales actores que competirán en la contienda.

Al mismo tiempo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedentes dos tachas presentadas contra Fuerza y Libertad, lo que asegura la permanencia de esta agrupación en la carrera electoral. Con ello, el escenario se define entre alianzas que ganan protagonismo, proyectos que se diluyen y resoluciones del árbitro electoral que marcan el rumbo del proceso.