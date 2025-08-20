HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
EN VIVO

RMP vs. Magistrado del TC | Marianella Ledesma responde | Lo mejor de Del Hecho Al Dicho | EMR

Política

Elecciones 2026: JNE declara improcedentes tachas contra la alianza 'Fuerza y Libertad' y continúa con su inscripción

El Jurado Nacional de Elecciones desestimó las objeciones de Percy Moreano y Noemí Macahuachi. La alianza, conformada por los partidos Batalla Perú y Fuerza Moderna, continuará con su proceso de inscripción.

JNE declara improcedentes dos tachas contra la alianza Fuerza y Libertad. Foto: composición LR
JNE declara improcedentes dos tachas contra la alianza Fuerza y Libertad. Foto: composición LR

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió declarar improcedentes las tachas presentadas contra la inscripción de la alianza electoral 'Fuerza y Libertad', conformada por los partidos Batalla Perú y Fuerza Moderna, y dispuso que continúe su proceso de inscripción de cara a las elecciones generales de 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Las tachas fueron interpuestas el 15 de agosto por Percy Moreano Contreras y Noemí Marissela Macahuachi Vela. El primero alegó que la denominación de la coalición coincidía con una marca y una persona jurídica en trámite ante INDECOPI y SUNARP. Por su parte, Macahuachi cuestionó la participación del partido Fuerza Moderna, presidido por Fiorella Molinelli, quien enfrenta investigaciones fiscales.

PUEDES VER: Rosa María Palacios sobre fallo del TC: "El argumento es que Boluarte no pudo gobernar por las investigaciones"

lr.pe

Sin embargo, tras la evaluación, la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) determinó que ninguna de las tachas cumplía con lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas. En el caso de Moreano, se verificó que al momento de solicitarse la inscripción de la alianza, no existía impedimento registral sobre el nombre 'Fuerza y Libertad'. Mientras que en el caso de Macahuachi, los cuestionamientos se basaron en aspectos personales que no constituyen incumplimientos legales.

Además, en el caso de Percy Moreano, remitió el expediente al Procurador Público del JNE, al señalar que el ciudadano ha presentado reiteradas tachas con argumentos similares en otros procesos de inscripción. De esta manera, la alianza Fuerza y Libertad podrá seguir adelante con su trámite de inscripción oficial ante el máximo organismo electoral.

Resolución JNE.

Resolución JNE.

Resolución JNE.

Resolución JNE.

PUEDES VER: Presidenta del TC justifica trato diferente a Boluarte y Castillo: “Su situación es especial, dio un golpe de Estado”

lr.pe

Elecciones 2026: alianzas avanzan en su inscripción ante el JNE

En el camino hacia las elecciones generales del 2026, las alianzas Unidad Nacional y Venceremos aparecen como los bloques más sólidos, mientras otros intentos de coalición se han venido abajo por falta de consensos y disputas internas. Este reacomodo del mapa político empieza a perfilar a los principales actores que competirán en la contienda.

Al mismo tiempo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedentes dos tachas presentadas contra Fuerza y Libertad, lo que asegura la permanencia de esta agrupación en la carrera electoral. Con ello, el escenario se define entre alianzas que ganan protagonismo, proyectos que se diluyen y resoluciones del árbitro electoral que marcan el rumbo del proceso.

PUEDES VER: Elecciones 2026: Ahora Nación de Alfonso López Chau rompe alianza con Salvemos al Perú por obstáculos en el JNE

lr.pe
Notas relacionadas
Elecciones 2026: Avanza País prepara tacha contra alianza política de Guillermo Bermejo y Vicente Alanoca

Elecciones 2026: Avanza País prepara tacha contra alianza política de Guillermo Bermejo y Vicente Alanoca

LEER MÁS
Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

LEER MÁS
Martín Vizcarra: Mario Vizcarra, hermano del expresidente, estaría dispuesto a postular como precandidato de Perú Primero

Martín Vizcarra: Mario Vizcarra, hermano del expresidente, estaría dispuesto a postular como precandidato de Perú Primero

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

LEER MÁS
Magistrado del TC tras fallo a favor de Boluarte admite que Congreso se equivocó con Castillo: se debió proteger la investidura

Magistrado del TC tras fallo a favor de Boluarte admite que Congreso se equivocó con Castillo: se debió proteger la investidura

LEER MÁS
Trujillo: capturan a presunto terrorista de 85 años por delitos cometidos hace más de tres décadas ligados a Sendero Luminoso

Trujillo: capturan a presunto terrorista de 85 años por delitos cometidos hace más de tres décadas ligados a Sendero Luminoso

LEER MÁS
Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre fallo del TC: "El argumento es que Boluarte no pudo gobernar por las investigaciones"

Rosa María Palacios sobre fallo del TC: "El argumento es que Boluarte no pudo gobernar por las investigaciones"

LEER MÁS
Juliana Oxenford critica fallo del TC a favor de Boluarte: "Ya no tienen ni vergüenza cuando se trata de defender lo indefendible"

Juliana Oxenford critica fallo del TC a favor de Boluarte: "Ya no tienen ni vergüenza cuando se trata de defender lo indefendible"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

San Marcos anuncia simulacro del examen de admisión 2026-I: conoce la fecha, cómo inscribirte, costo y más detalles de la prueba

Genio de 17 años de SJL logró primer puesto de la UNI con el puntaje más alto: este fue su método de estudio

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota