Alianza de Fiorella Molinelli participará en Elecciones 2026: JNE confirmó inscripción de 'Fuerza y Libertad'
La inscripción de la alianza electoral 'Fuerza y Libertad', integrada por Fuerza Moderna y Batalla Perú, le permitirá participar oficialmente en las elecciones generales 2026, tras superar dos tachas declaradas improcedentes por el JNE.
- Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno
- ¿Qué es Somos Perú? Un partido que se autodefine democrático y popular rumbo a las elecciones del 2026
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inscribió en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) a la alianza 'Fuerza y Libertad' conformada por los partidos Batalla Perú y Fuerza Moderna, liderada por la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fiorella Molinelli, y aseguran su participación en las próximas elecciones generales del 2026.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Noticia en desarrollo...