Política

PPK: Poder Judicial confirma 18 meses de impedimento de salida del país contra expresidente

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski continuará bajo restricción migratoria mientras es investigado por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.


PJ confirma impedimento de salida del país contra PPK. Foto: composición LR
PJ confirma impedimento de salida del país contra PPK. Foto: composición LR

La Tercera Sala Penal Nacional del Poder Judicial confirmó el impedimento de salida del país por 18 meses del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos, asociación ilícita, falsa declaración y fraude procesal relacionados con supuestos aportes irregulares del partido con el que postuló a las elecciones en 2016, Peruanos por el Kambio.

"La Tercera Sala Penal Nacional confirmó la resolución que impone impedimento de salida del país por 18 meses al expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski", se lee en el comunicado oficial.

Cabe recordar que el último 8 de junio, la jueza Margarita Salcedo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, ya había dado una orden de impedimento de salida por 18 meses debido a que el exmandatario intentó salir del país con dirección a Estados Unidos, pese a que existía una alerta migratoria en curso.

En aquella oportunidad, Salcedo, además del intento de salida, sustentó que PPK no habría cumplido de manera adecuada por con las reglas de conducta que tenía que seguir, como el control biométrico o sustentar debidamente con documentos el reporte de sus actividades de manera mensual, algo que solo argumentó mediante llamadas telefónicas.

PPK intentó viajar a EE.UU. antes de que se evaluara nuevo impedimento de salida

El pasado 8 de junio, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) acudió al Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con destino a los Estados Unidos, sin informar previamente al despacho fiscal que lo investiga. El viaje se frustró luego de que personal de la Fiscalía de Lavado de Activos se presentara en el lugar y levantara un acta detallando el intento de salida.

El hecho ocurrió apenas dos días antes de que la jueza de investigación preparatoria Margarita Salcedo Guevara evaluara el nuevo pedido del Ministerio Público para imponerle impedimento de salida del país mientras continúan las diligencias por el presunto delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado.

Tras el incidente, la audiencia fue adelantada de urgencia a solicitud de la Fiscalía, y argumentó que el viaje no autorizado evidenciaba un riesgo de fuga que podía afectar el desarrollo de las investigaciones.

Kuczynski, quien ya había enfrentado anteriormente medidas restrictivas, señaló a través de su defensa que su intención era viajar por motivos médicos y no con la finalidad de evadir la justicia. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que el exmandatario debía solicitar autorización judicial antes de cualquier desplazamiento internacional, tal como dispone el proceso en su contra.

