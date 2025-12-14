Contraloría reporta observaciones en la compra de aviones de guerra

En competencia. A la izquierda, el F-16 Block 70 (Lockheed Martin), al Gripen E/F (SAAB) y a la derecha Rafale (Dassault). Foto: composición LR | FAP | Fuerza Aérea del Perú

En competencia. A la izquierda, el F-16 Block 70 (Lockheed Martin), al Gripen E/F (SAAB) y a la derecha Rafale (Dassault). Foto: composición LR | FAP | Fuerza Aérea del Perú

Auditores de la Contraloría emitieron observaciones al expediente técnico elaborado por la Fuerza Aérea del Perú (FAP), sobre las propuestas actualizadas para la adquisición de una flota de 24 aeronaves de combate.

La validación del organismo contralor es un requisito indispensable que debe cumplirse satisfactoriamente, antes de que la FAP remita la información del requerimiento a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), encargada de la negociación con la empresa extranjera cuya oferta es acorde con las exigencias técnicas de la entidad usuaria (FAP) y encaja con el presupuesto aprobado por el Estado peruano.

Sin ofrecer mayores detalles, fuentes de la Contraloría y del Ministerio de Defensa confirmaron a La República que se emitieron observaciones al expediente del Comité de Estudio Técnico Operacional de la FAP (CETO), sobre los tres modelos ofertados que han sido tomados en consideración por los expertos del instituto castrense: el Rafale, de la francesa Dassault, el F-16 Block 70, de la estadounidense Lockheed Martin, y el Gripen E/F, de la sueca SAAB.

Las fuentes del organismo de control indicaron que las observaciones ameritaron la formulación de preguntas a la FAP, las que ya fueron respondidas en el plazo correspondiente, por lo que en breve emitirá un informe.

Taller de montaje de los Gripen en Brasil, una de las ventajas propuestas por los suecos. Para la FAP, los tres modelos cumplen los requerimientos, la diferencia está en los costos. Foto: difusión

En en caso del Ministerio de Defensa, las fuentes señalaron que el comité técnico cumplió con proveer a la Contraloría la información requerida y que el proceso de contratación seguía su curso.

“El procedimiento es enviar el informe a Contraloría. Hubo algunas observaciones, pero de forma, ninguna de fondo, porque esta entidad no se especializan en tecnología de aviones de caza. La FAP solucionó todo y sigue el trámite regular de acuerdo con la normatividad vigente”, señalaron las fuentes.

No se puede pasar por alto que la intervención de la Contraloría sucedió en medio de especulaciones sobre la elección de la oferta. Las fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron que el proceso de contratación no ha llegado todavía al punto de la elección del modelo.

Precisamente, una de las observaciones de la Contraloría, sería que la FAP presentó un estudio técnico con tres ofertas (F-16, Gripen y Rafale), con propuestas económicas y cantidades diferentes de aeronaves.

Lo que se le pidió al instituto armado es que indique cual de las tres propuestas está acorde con el Proyecto de Inversión Pública (PIP) y con el presupuesto de US$3,500 millones aprobado por el Congreso para la adquisición de una flota de 24 aeronaves de guerra. Se entiende que conforme a las normas, el Comité de Estudio Técnico Operacional de la FAP (CETO) debe sustentar una oferta que coincida con los parámetros del PIP y de la ley de presupuesto que recibió el visto bueno del Poder Legislativo.

Sin embargo, se han presentado algunos cambios.

Algunas fuentes señalaron que durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte había una presunta inclinación por la oferta sueca de los Gripen E/F. Y que ahora ha cobrado fuerza la propuesta de los F-16 Block 70.

En realidad, el repentino reemplazo de Dina Boluarte por José Jerí Oré en la jefatura del Estado peruano, representó para Estados Unidos, Francia y Suecia, una oportunidad para mejorar sus propuestas.

De hecho, este viernes 12 de diciembre, el representante de la fábrica francesa Dassault, Frederic Marc, sostuvo reuniones en el Ministerio de Defensa para ampliar la oferta de 10 a 18 unidades del caza Rafael, y de ampliar las ventajas de la compensación industrial y social para el Perú (“offset”).

En el caso de los F-16 Block 70, el respaldo diplomático es muy intenso. Washington ha despachado a Lima comitivas de funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Administración de Control de Drogas (DEA), para cooperar en materia de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

A esto se suma el anuncio de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, que sin duda aprovechará para dar soporte a la propuesta de Lockheed Martin.

En el Ministerio de Defensa circula la versión de que el F-16 Block 70 es la mejor opción. Sin embargo, el 15 de septiembre de este año el Departamento de Estado norteamericano anunció la autorización para la venta al Perú de 12 unidades de F-16 Block 70 por US$3,420 millones.

La cantidad de aeronaves de combate que propone el gobierno de Estados Unidos es 50% menor respecto a los 24 aviones que la FAP necesita.

Tampoco calza con los US$3,500 millones del PIP y el presupuesto aprobado por el Congreso. El gobierno peruano tendría que disponer por lo menos de US$7,000 millones para completar una flota de 24 cazas F-16 Block.

Hasta el momento el gobierno del presidente José Jerí, si bien respalda la renovación de la flota aérea de guerra de la FAP, no ha mencionado que presentará al Congreso una propuesta para incrementar el presupuesto destinado a la adquisición de aviones de combate específicamente F-16 Block 70.

Palacio de Gobierno mucho menos ha dicho que por decisión política en el mandato de Jerí solo se comprarán 12 unidades, y que el siguiente gobierno se encargaría de completar la flota de 24.

Pasa lo mismo con la iniciativa de la francesa Dassault, que ahora plantea 18 unidades de Rafale, al parecer por US$3,500 millones. La FAP necesita 24 unidades por esa cifra.

Justamente el informe del Comité de Estudio Técnico Operacional de la FAP (CETO), que ha remitido a la Contraloría, toma en consideración las mejoras de las ofertas de SAAB, Dassault y Lockheed Martin.

En el caso de Suecia, el reciente anuncio de reabrir su embajada en Lima, manifiesta confianza en que el gobierno peruano contratará a la compañía SAAB, productora de los Gripen E/F. La oferta de esta empresa de 24 cazas por US$3,500 millones es hasta el momento la que más coincide con el requerimiento del Estado peruano, tanto en términos técnicos como económicos.

Cuando la FAP resuelva las observaciones de la Contraloría, entonces el expediente técnico ingresará en el ámbito de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA). Este organismo a continuación procederá a a iniciar el proceso de contratación mediante la modalidad de Gobierno a Gobierno, mediante la conformación del Equipo Técnico de Trabajo y el Comité de Negociación.

Sin embargo, el gobierno de Jerí podría emitir un Decreto Supremo declarando de interés nacional la adquisición de la flota aérea de guerra según la fórmula de proveedor único. Es decir, designado directamente a la empresa proveedora. Esto sucede cuando “el objeto de contratación solo puede obtenerse de un determinado proveedor en el mercado extranjero”, de acuerdo con las disposiciones de la ACFFAA. Así son las reglas.

Se mantiene la decisión política de la adquisición