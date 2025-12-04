Rusos dicen a Mininter que “fabricarán” avión ucraniano Antonov AN-74 para la PNP

Durante la invasión los rusos destruyeron instalaciones de Antonov y su aeronave estrella el AN-225 Mriya, ahora pretenden fabricar un AN-74 para la PNP. Foto: difusión | Antonov AN-74 | PNP | Policía Nacional del Perú

Durante la invasión los rusos destruyeron instalaciones de Antonov y su aeronave estrella el AN-225 Mriya, ahora pretenden fabricar un AN-74 para la PNP. Foto: difusión | Antonov AN-74 | PNP | Policía Nacional del Perú

El representante de la empresa Aero Express FZE, el ciudadano ruso Valery Paniklov, comunicó al Ministerio del Interior que fabricará el avión Antonov AN-74 en Emiratos Árabes Unidos, donde reside la compañía que ganó el contrato por US$63,9 millones para proveer una aeronave de transporte de efectivos policiales..

Al tiempo que aclaró que no es cierto que su representada ofertó a la Oficina de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior (OGAF), un avión Antonov AN-74 de segunda mano construida en 2014, Paniklov precisó que supuestamente cuenta con una licencia de la compañía ucraniana Antonov para montar dicha aeronave en Emiratos Árabes Unidos.

Lo dicho por la empresa que ganó el contrato del Ministerio del Interior para proveer un avión Antonov AN-74 resulta completamente insólito.

Entre los primeros objetivos de los invasores rusos en Ucrania se encontraban las instalaciones de la compañía Antonov. En esos momentos estaba en proceso de construcción una aeronave AN-178 comprada por el Ministerio del Interior del Perú en 2019. Pero la entrega quedó trunca por la invasión rusa en 2022.

La fabricación del Antonov AN-178 que compró la PNP en 2019 quedó interrumpida por la invasión rusa en 2022. Foto: difusión

Ensalada rusa

Como informó La República, la Dirección de Aviación de la Policía Nacional (DIRAVPOL) y la Contraloría General de la República cuestionaron la decisión de la OGAF del Ministerio del Interior por haber elegido la oferta de la empresa Aero Express FZE, de Emiratos Árabes Unidos. El cuestionamiento radica en que el modelo AN-74 no cumple con las bases técnicas requeridas por la PNP.

Empero, en una carta a la OGAF, Valery Paniklov explicó que no han presentado un modelo de Antonov AN-74 construido en 2014 sino que su representada fabricará el avión en Emiratos Árabes Unidos bajo licencia de la propia compañía ucraniana Antonov.

Fuentes con conocimiento sobre la fábrica ucraniana de aviones expresaron sus dudas sobre la legitimidad de dicha versión, ya que, habiendo los rusos destruido las instalaciones de Antonov en Ucrania, ¿cómo podría esta empresa autorizar a Aero Express FZE, manejada por ciudadanos rusos, construir el modelo AN-74 para la PNP en territorio de Emiratos Árabes Unidos?

El ruso Valery Paniklov aseguró en la carta a la OGAF del Mininter: “Si bien es cierto que Antonov Company es la diseñadora y proyectista del AN-74, desde el año 2022 ya no detenta la condición de única fabricante autorizada de este modelo: somos fabricantes autorizados del avión AN-74 pues adquirimos dicha condición de Antonov Company, según consta en la Carta de autorización suscrita por el Gerente General Sergei Bychkov”.

“No somos representantes de Antonov Company ni comercializamos productos fabricados en Ucrania: somos fabricantes que operamos bajo licencia”, resaltó Valery Paniklov, representante de Aero Express FZE, la empresa de Emiratos Árabes Unidos que ganó el contrato del Ministerio del Interior. Y añade: “De hecho, ninguno de nuestros documentos señala que procedamos bajo esa condición”.

Aquí hay otro dato relevante

Fragmentos de la carta de Valery Paniklov de Aero Express FZE al Ministerio del Interior. Foto: La República

Un hombre llamado Bychkov

Sergei Bychkov, quien firma el documento presentado por Valery Paniklov, fue arrestado por los servicios de seguridad de su país en marzo de 2023, acusado de negligencia por no haber tomado medidas para proteger al avión estrella de Ucrania, el AN-225 Mriya, destruido por los invasores rusos en febrero de ese año.

El documento que supuestamente autoriza a la empresa Aero Express FZE construir aviones Antonov en Emiratos Árabes Unidos, sería de noviembre de 2023, cuando Sergei Bychkov ya no ejercía funciones, conforme a las fuentes consultadas que conocen del caso.

Las fuentes añadieron que el formato de la carta tampoco encajaría con el modelo que manejaba la empresa Antonov en ese año.

En una carta del embajador de Ucrania en Lima, Yuriy Polyukhovych, advirtió al Ministerio del Interior sobre la propuesta de Aero Express FZE del ruso Valery Paniklov: “La fabricación de un avión AN-74 en condición de ‘nuevo’ a la fecha de hoy resulta imposible debido al cese de fabricación de este modelo particular desde hace más de diez años”.

Sin embargo, Paniklov retrucó diciendo que sí es factible: “Esto podrá ser cierto para aviones fabricados en Ucrania por Antonov Company debido a las restricciones del conflicto (la invasión rusa de Ucrania) y cierre de aeropuertos, pero no es aplicable para la fabricación en otros territorios de aeronaves bajo licencia, como es nuestro caso”.

Las fuentes consultadas dudan de la veracidad del documento de Antonov que reproduce Valery Paniklov y que por esta razón el Ministerio del Interior se ha dirigido a la misma fábrica ucraniana Antonov para que responda si es válido el documento presentado por el ciudadano ruso, y de ser así, si está vigente el licenciamiento.

Es probable que la compañía Antonov, cuyos talleres y sus aeronaves fueron destruidas durante la invasión de los rusos, autorice a una empresa de Emiratos Árabes Unidos manejada por rusos, para que fabrique sus aviones en otro país que no sea Ucrania.

Paniklov sostuvo que sé es factible.

“El hecho de que Antonov Company no esté fabricando el modelo AN-74 en Ucrania en nada tiene relación con la posibilidad de esa misma aeronave pueda ser fabricada por otro licenciatario en otro territorio (en este caso por Aero Express FZE en Emiratos Árabes Unidos)”, destacó Paniklov.

Sin embargo, no acreditó algún documento reciente que pruebe que Antonov ha autorizado a la empresa manejada por los rusos (Aero Express FZE), que fabricará la aeronave Antonov AN-74 en Emiratos Árabes Unidos.