Contralor: Fiscalía y Procuraduría Anticorrupción deben intervenir en compras del Mininter

El titular de la Contraloría, César Aguilar, señaló que el organismo emitió informes sobre los procesos de contratación del Mininter por cerca de US$100 millones para que se apliquen correcciones. Foto: composición LR | difusión | Contraloría General de la República | OGAF | Mininter

El titular de la Contraloría, César Aguilar, señaló que el organismo emitió informes sobre los procesos de contratación del Mininter por cerca de US$100 millones para que se apliquen correcciones. Foto: composición LR | difusión | Contraloría General de la República | OGAF | Mininter

El Ministerio del Interior prosigue con los procesos de adquisición de equipamiento por cerca de US$100 millones, en medio de acusaciones de favoritismo formuladas por empresas participantes e informes de la Contraloría que dan cuenta de graves deficiencias, como es el caso de la compra de 3,164 chalecos antibalas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La Contraloría emitió un informe de auditoría en el que se indica que los funcionarios de la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF), encargados de las contrataciones del Ministerio del Interior, manipularon las bases de la competencia con la intención de orientar la buena pro a favor de la empresa mexicana Armor Life Lab, que ofreció un modelo de chaleco antibala que no correspondía a lo requerido por la Policía Nacional.

TE RECOMENDAMOS ÚLTIMO ASALTO AL MINISTERIO PÚBLICO Y PRESIDENTE INHABILITADO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La OGAF hizo caso omiso al reporte de la Contraloría y contrató a la mexicana Armor Life Lab por cerca de US$2 millones.

Incluso el 24 de noviembre último, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, autorizó el viaje a México a un equipo de dos coroneles y tres subalternos de la PNP para que evalúen el chaleco antibala ya comprado por la OGAF.

Las normas indican que este procedimiento debe ser antes de la adjudicación del contrato.

La Contraloría alertó al ministro Vicente Tiburcio que el avión Antonov AN-74 que ha comprado no es nuevo como exigen las bases técnicas. Foto: La República

El reino de la opacidad

Anomalías similares de favoritismo han sido reportadas por la Contraloría en la compra de un avión Antonov AN-74 por US$63,9 millones y en la adquisición de 31,045 pistolas de 9x19 mm. por US$22 millones.

Además, en la compra de 56 blindados 4x4 por US$24 millones y 43 motobombas o rochabuses por US$26 millones, también se han registrado hechos de presunta opacidad.

Preguntado por La República sobre estos hechos que comprometen US$98 millones de recursos públicos, el contralor César Aguilar señaló que la institución que conduce ha cumplido con presentar los informes y auditorías correspondientes, y que son otras las autoridades las que deben evaluar el inicio de acciones legales.

“La Contraloría ha emitido informes en los que los auditores han recomendado se tomen las correcciones necesarias con el fin de cumplir con el objetivo de las contrataciones”, explicó el contralor Aguilar.

PUEDES VER: Embajador de Ucrania: “El Perú compró avión que ya no se fabrica”

En la línea de mira

Respecto a por qué la Contraloría no iniciaba acciones legales contra los funcionarios responsables de los procesos de contrataciones del Ministerio del Interior en los que se han presentado anomalías, César Aguilar manifestó que le correspondía a las autoridades relacionadas al ámbito de la investigación penal.

“La Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios y la Procuraduría Anticorrupción deberían intervenir y evaluar si corresponde iniciar investigaciones penales. La Contraloría hizo su parte al auditar los procesos e informar a las autoridades sobre los hallazgos, además de recomendar acciones para hacer correcciones”, contestó Aguilar.

El contralor mencionó como ejemplo el caso de la compra del avión Antonov AN-24 por US$23,9 millones.

PUEDES VER: Ministerio del Interior compra avión de segunda mano descartado por la PNP

El avión fantasma

El 31 de octubre, la OGAF del Mininter adjudicó la buena pro a la empresa afincada en Emiratos Árabes Unidos, Aero Express FZE, no obstante que la Dirección de Aviación Policial (DIRAVPOL) comunicó que la aeronave no cumplía con los requerimientos técnicos solicitados.

Es más, el 10 de noviembre la Contraloría informó al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, que la aeronave Antonov AN-/4 seleccionada por su despacho no era nueva, había sido fabricada hace 11 años, por lo que era de segundo uso, y la ofertó una empresa que no era el fabricante. La procedencia del Antonov AN-74 es una incógnita.

Además, el representante de la empresa que ganó el contrato, Aero Express FZE, es un ciudadano ruso, cuyo país durante la invasión de Ucrania destruyó las instalaciones de la empresa Antonov, fabricante de la aeronave AN-74 que le ha vendido al Perú.

La Contraloría le indicó al ministro que en un plazo de cinco días debía efectuar las correcciones, lo que se traduce en anular el proceso e iniciar otro cumpliendo con todas las normas. El ministro Tiburcio al día de hoy no cumplió con lo requerido. El proceso continúa.

Luego una investigación de La República reveló que el embajador de Ucrania, Yuriy Polyukhovich, cuyo país es fabricante del avión Antonov AN-74, alertó al gobierno peruano que dicho modelo se dejó fabricar en 2014 y que en ese momento su costo era de US$30 millones. Empero, el Ministerio del Interior pagará más del doble.

El contralor César Aguilar indicó que comprendía las necesidades de la Policía Nacional de actualizar sus equipos, especialmente en el contexto de la lucha contra la criminal, pero que debía garantizar “el uso adecuado de los recursos públicos”.