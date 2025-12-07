HOYSuscripcion LR Focus

JNE reporta solo 19 partidos con avance en hojas de vida rumbo a las elecciones 2026

El Jurado Nacional de Elecciones indicó que menos de la mitad de los partidos ha iniciado el registro de sus postulantes en la plataforma oficial. El plazo vence el 23 de diciembre y quienes no cumplan podrían quedar fuera de los comicios 2026.

El JNE recuerda que la inscripción de fórmulas presidenciales finaliza el 23 de diciembre.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) alertó este sábado de que apenas 19 de las 39 organizaciones políticas habilitadas han comenzado a completar las hojas de vida de sus candidatos en la plataforma Declara+, un paso obligatorio para poder postular en las elecciones generales del 2026. 

Según la entidad electoral, de un universo estimado de más de 10.000 candidaturas, hasta la fecha solo se han registrado 749 hojas de vida, lo que representa un avance de solo el 7%. 

El JNE —a través de su portavoz Karen de la Cruz— advirtió que los partidos que no completen ni presenten la declaración dentro del plazo legal podrían quedar fuera del proceso electoral

El plazo para la inscripción de fórmulas presidenciales y listas de candidatos vence el próximo 23 de diciembre. Por ello, desde el organismo electoral instaron a las agrupaciones a agilizar este trámite, para evitar sorpresas de último minuto. 

