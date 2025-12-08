César Acuña: APP cuenta con una deuda de casi 20 millones a su fundador y a la familia Acuña

Alianza para el Progreso cuenta con una deuda ante su fundador César Acuña, según la ONPE. Foto: Composición/LR

Alianza para el Progreso cuenta con una deuda ante su fundador César Acuña, según la ONPE. Foto: Composición/LR

Un informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reveló que el partido político de César Acuña, Alianza para el Progreso (APP) cuenta con una deuda de S/19.692.517. De acuerdo con el dominical Cuarto Poder, los montos pendientes que tiene APP por pagar son al mismo Acuña Peralta, a sus hijos y a la Universidad César Vallejo (UCV) y sus empresas.

En detalle, según el reportaje periodístico, el saldo a pagar al exgobernador de La Libertad es de S/8.085.386,37, mientras que a Richard Acuña asciende a S/3.5 millones y a la UCV S/1.660.797,06.

El informe de la ONPE, elaborado en octubre de este año, analizó el financiamiento privado de APP y de los aportes en efectivo o especies que recibió el partido en 2024, año en que dichos aportes ascendieron a S/419 mil; además, se detallaron los gastos de la organización política.

La deuda millonaria, según consta en el informe, se encuentra bajo la denominación de "créditos concertados corrientes y no corrientes" por un total de S/16.931.251,61. Asimismo, existe otro monto por S/2.761.266 bajo el concepto de "cuentas por pagar comerciales".

"Entendemos que son préstamos que han realizado estas personas, estas entidades, hacia el partido político. ¿El partido político tiene que pagar? Efectivamente. Lo corriente significa que en los 12 meses se van a cumplir y lo no corriente significa que hay una obligación a futuro, a largo plazo", explicó el contador César Adriazola.

El informe también señala que el excuñado de Acuña, Juan Alfaro, tiene un saldo por cobrar de S/1 millón. Acuña Peralta dos pagos por S/7.185.386 y S/900.000. Su hijo César, uno por S/699.932, mientras que su otro hijo Richard, dos por S/1.120.043,14 y S/2.4 millones.

Sin embargo, eso no es todo. Bajo el concepto de "cuentas por pagar comerciales", APP deberá pagarle S/715.750 a Acuña por sus servicios, según detalló el dominical.

"Si han sido gastos de funcionamiento ordinario, de capacitación, formación, pero no en el marco de una campaña electoral, si podría ser pagados por el financiamiento público que reciben del Estado", afirmó el especialista en temas electorales, José Villalobos.

Un hecho grave que indica el documento de la ONPE, es que el partido recibió un "aporte prohibido" de Lorenzo Aldaz, quien habría sido sentenciado por peculado. "Es fuente prohibida para financiar aquellas personas que han sido condenadas por diversos delitos contra la administración pública, narcotráfico, minería ilegal, incluso hasta 10 años después de cumplida la pena, detalló Villalobos.

El dominical intentó comunicarse con un vocero de APP, pero no contestaron. No obstante, en sus descargos a la ONPE, APP indicó que no fueron comunicados que Aldaz tenía dicha condena.

Perú Primero y Perú Libre en la mira de la ONPE

El dominical también reveló que Perú Primero, del sentenciado expresidente Martín Vizcarra, contó con el financiamiento de José Chenet de S/5.000, a pesar de haber sido sentenciado a 3 años de libertad condicional por delitos contra la administración pública, según el informe de financiamiento privado del partido hecho por la ONPE.

"Yo desconocía. Eso no ha sido un aporte directo. Obviamente, nosotros asistimos a una capacitación y fue la inscripción lo que hemos pagado", dijo Chenet al dominical e indicó que continuará con su carrera política.

En ese sentido, la ONPE exhortó al partido "a realizar las acciones respectivas y pertinentes que permitan realizar la devolución del dinero recibido de estas personas que se encuentran impedidas". Por su parte, el vocero del partido, Alejandro Salas, indicó que solo quedan 2 aportes por devolver.

Por otro lado, la ONPE también emitió un informe sobre Perú Libre, cuyos aportes privados en 2024 fueron de S/334.437. Lo llamativo es que, en el distrito de Lampa, en Puno, el partido habría utilizado un local para operar. Sin embargo, la dueña del arrendamiento indicó a la ONPE que dicho inmueble no le pertenece, que no lo cedió en uso ni préstamos y tampoco firmó un contrato.