Carlos Espá: "Los partidos políticos están cobrando cupos por lo bajo, a sus candidatos al Congreso"
El precandidato a la presidencia por el partido 'Sí creo' también precisó que los partidos políticos actuales son "negocios" que buscan favorecerse con el financiamiento público.
El precandidato a la presidencia, Carlos Espá, del partido Sí Creo, criticó a las actuales agrupaciones políticas y la normativa electoral, a la que calificó de "absurda" y "burocrática". Sus declaraciones se dieron en el marco del evento "Elecciones 2026: la infancia primero", organizado por el Fondo de las Naciones Unidas (Unicef).
Espá señaló que la legislación actual facilita la creación de partidos que, a su juicio, no tienen una existencia real o solo se han formado con fines de lucro. El precandidato arremetió directamente contra el financiamiento público que reciben las agrupaciones políticas:
"Partidos políticos que se han convertido en un negociado, que reciben más de 100 millones de soles de financiamiento público, que están exonerados del pago de impuestos, que reciben una franja electoral gratuita y que, por lo bajo, están cobrando cupos a los candidatos al Congreso", expresó Espá.
Según el aspirante presidencial, estas condiciones son el resultado de "incentivos perversos del Estado" que han transformado a las organizaciones políticas en "negocios" y "vientres de alquiler".
Ante esta situación, Carlos Espá propuso tres medidas concretas para reformar el sistema:
- Eliminar el financiamiento público a los partidos políticos: "Es una vergüenza que el Estado le de más de 100 millones de soles a los partidos políticos solamente por existir", precisó.
- Eliminar la franja electoral.
- Eliminar la exoneración de impuestos: "¿por qué se exonera impuestos a un partido político y no a un club de fútbol?", cuestionó el precandidato.
- Promover la transparencia, para que no sea la ONPE quien revise el financiamiento a los partidos políticos, sino sea la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Segura.
A estas propuestas le agregó el aumento de la valla electoral, del 5% al 20%. "Así el mensaje será que el Congreso solo aguanta a cinco partidos políticos y no a 20", añadió.
Carlos Espá en contra del financiamiento público
El precandidato presidencial explicó en profundidad por qué se opone al privilegio económico que obtienen los partidos políticos, indicando que fue aprobado en base a una mentira. "El financiamiento público fue creado con el cuento chino que eso va a impedir que el dinero del narcotráfico, que el dinero de las economías ilegales ingresaran a las economías políticas", sentenció.