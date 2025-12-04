Abogado de Delia Espinoza acusa a Rospigliosi: “El Montesinos de este Congreso es el autor intelectual de su inhabilitación”

El abogado de Delia Espinoza, Rodolfo Pérez, fue entrevistado por Juliana Oxenford en ‘Arde Troya’, donde dio los alcances de la inhabilitación de la suspendida fiscal de la Nación. Cuestionó, principalmente, la “presión ejercida” por parte de Fernando Rospigliosi, a quien llamó el “Montesinos de este Congreso”. “Rospigliosi está entrando a la historia de la traición y de la infamia política de este país porque él es el autor intelectual de esta inhabilitación que es inconstitucional y arbitraria”.

“De esto se ha dicho poco, pero ha sido conducido por la misma persona que hizo la denuncia, el señor Fernando Rospigliosi, y lo voy a responsabilizar directamente en este programa. Él se había abstenido en la Comisión Permanente, que es la instancia previa al Pleno, de participar. Todo está grabado, la congresista Echaíz le dijo que si era autor de la denuncia debía abstenerse de participar y dar un paso al costado porque si conducía la sesión lo iba a hacer de una manera favorable a sus intereses, que es condenar a la doctora”, detalló Pérez.

En esa línea, el letrado aseguró que es la primera vez que se inhabilita a una fiscal en el país y en el mundo en función de mentiras e inventos en un “proceso completamente arbitrario”. Así también, dijo que Espinoza nunca firmó el reglamento por el cual la hicieron comparecer, pero que por más que intentó explicarles esto a los parlamentarios, estos no entendieron debido a que todo lo hacen por “odio” y consigna. “Ellos han faltado al deber de imparcialidad; es decir, los congresistas investigados no tenían por qué votar ni debían impulsar esto”, reclamó.

Asimismo, el defensor de Espinoza cuestionó el hecho de que la votación del Pleno se haya dado en varios casos de manera remota: “Eso es una irregularidad porque cómo tú tienes garantías de que esos congresistas estén apretando el botón… Yo creo que eso es por consigna, esa apretada de botón no viene del congresista, sino de su jefe político”, señaló Pérez.

Finalmente, el abogado refirió que es sumamente “cuestionable” lo que ha hecho el juez Torres Tasso al haber emitido una resolución judicial que, después de un mes y medio, no se pueda ejecutar. “Esto quiere decir que cualquier ciudadano está desprotegido por la justicia, porque si esto le hacen a una alta autoridad del Ministerio Público, ¿qué pueden esperar los demás ciudadanos?”, refutó fuertemente y añadió que todo esto tiene una “lógica política”, ya que Delia Espinoza es incómoda por haberse enfrentado al poder político que ha cometido una serie de delitos.