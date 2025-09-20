HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Promulgan ley de retiro AFP
Promulgan ley de retiro AFP     Promulgan ley de retiro AFP     Promulgan ley de retiro AFP     
Política

Gobierno retira la seguridad policial a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza

El Ministerio del Interior desestimó el pedido de resguardo policial de Delia Espinoza, quien argumentó alto riesgo tras investigar redes criminales. De esta manera, la suspendida fiscal de la Nación queda totalmente desprotegida

Pese a que Delia Espinoza solicitó que se le mantenga su seguridad personal, el ministro del Interior, Carlos Malaver, ignoró el pedido. Foto: composición LR
Pese a que Delia Espinoza solicitó que se le mantenga su seguridad personal, el ministro del Interior, Carlos Malaver, ignoró el pedido. Foto: composición LR

El ministro de justicia, Juan José Santiváñez, la presidenta Dina Boluarte y la Policía Nacional no le perdonan a la suspendida fiscal suprema y fiscal de la Nación, Delia Espinoza las investigaciones iniciadas contra ellos y sus allegados. A pocas horas de que la Junta Nacional de Justicia decidiera suspenderla, el gobierno le notificó a Espinoza que a partir de este mismo momento queda sin ningún efectivo de resguardo policial, queda absolutamente desprotegida.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Le retiran el 100% de la seguridad, lo que no había sucedido con ningún otro fiscal supremo suspendido anteriormente. El resguardo policial como ex alta autoridad pública permanecía en su domicilio y sus desplazamientos durante un tiempo más. El viernes, por la mañana, en previsión de lo que decidiera la Junta Nacional de Justicia, la aun fiscal de la Nación le solicitó públicamente al ministro del Interior, Carlos Malaver Odias mantener la seguridad policial, teniendo en cuenta las investigaciones que había desarrollado su despacho.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Junta Nacional de Justicia consuma golpe a la institucionalidad democrática al suspender a Delia Espinoza

lr.pe

"En tal sentido, debo precisar que en el desarrollo de mis funciones como Fiscal de la Nación he tenido a mi cargo investigaciones sobre presuntas organizaciones criminales de alta complejidad, por lo cual, a fin de resguardar mi vida e integridad personal, le solicito que se mantenga el equipo de seguridad que tengo asignado para mi resguardo individual y de mi domicilio", reiteró Espinoza, en un oficio que dirigió a Malaver Odias, el mismo viernes, 19 de septiembre, por la tarde.

larepublica.pe

Oficio de la aun Fiscal de la Nación, Delia Espinoza al Ministerio del Interior, Carlos Malaver Odias

La respuesta llegó esta mañana, confirmando los peores temores de la suspendida fiscal de la Nación. El comandante PNP Marco Antonio Romero Camarena, jefe del Departamento de Protección de Funcionarios del Estado y Personalidades de la Policía Nacional del Perú, le comunicó que por encargo del Director de Seguridad del Estado se procede a suspender el servicio de seguridad y protección.

"Por especial encargo del coronel (E), Director de Seguridad del Estado, es honroso dirigirme a usted, a fin de hacer de su conocimiento que de conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2022-IN y Directiva N° 007-2022-IN-DIRSEEST-PNP se procederá a suspender el servicio de seguridad y protección que este Departamento de Protección de Funcionarios y Personalidades del Estado venía brindándole", indica el oficio N° 771-2020-DIRNOS-PNP-DIRSEEST-DICPRODIG-DEPPFEP.

larepublica.pe

Documento dirigido a Delia Espinoza donde se le comunica el retiro de su seguridad personal. Foto: difusión

El oficio remitido por la PNP cita expresamente la disposición de la JNJ, que ordenó la suspensión de la fiscal de la Nación por un periodo de seis meses. Bajo este argumento, se determinó que Espinoza ya no contaba con las condiciones legales para recibir la protección policial destinada a funcionarios en ejercicio. Con esta decisión, la fiscal suspendida queda sin un resguardo que resulta clave frente a posibles amenazas contra su integridad física y la de su familia.

Notas relacionadas
Delia Espinoza advierte a la JNJ mientras debaten su suspensión: "Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano"

Delia Espinoza advierte a la JNJ mientras debaten su suspensión: "Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano"

LEER MÁS
Delia Espinoza: JNJ consuma su venganza y la suspende por 6 meses por no haber repuesto a Patricia Benavides en Fiscalía

Delia Espinoza: JNJ consuma su venganza y la suspende por 6 meses por no haber repuesto a Patricia Benavides en Fiscalía

LEER MÁS
Junta Nacional de Justicia inicia debate para definir futuro de Delia Espinoza en la Fiscalía

Junta Nacional de Justicia inicia debate para definir futuro de Delia Espinoza en la Fiscalía

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marcha contra Boluarte y Congreso EN VIVO: Así se desarrolla la manifestación convocada por jóvenes y gremios

Marcha contra Boluarte y Congreso EN VIVO: Así se desarrolla la manifestación convocada por jóvenes y gremios

LEER MÁS
Jueza de EEUU hace dura advertencia a los abogados del municipio de Lima

Jueza de EEUU hace dura advertencia a los abogados del municipio de Lima

LEER MÁS
Junta Nacional de Justicia consuma golpe a la institucionalidad democrática al suspender a Delia Espinoza

Junta Nacional de Justicia consuma golpe a la institucionalidad democrática al suspender a Delia Espinoza

LEER MÁS
La juventud toma las calles: marcha contra Boluarte y el Congreso se dará este 20 y 21 de septiembre

La juventud toma las calles: marcha contra Boluarte y el Congreso se dará este 20 y 21 de septiembre

LEER MÁS
Delia Espinoza: JNJ consuma su venganza y la suspende por 6 meses por no haber repuesto a Patricia Benavides en Fiscalía

Delia Espinoza: JNJ consuma su venganza y la suspende por 6 meses por no haber repuesto a Patricia Benavides en Fiscalía

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¡Daddy Yankee está en Lima!: el máximo exponente del reggaetón sorprende al ser visto en la capital de Perú junto a fans

Marcha contra Boluarte y Congreso EN VIVO: Así se desarrolla la manifestación convocada por jóvenes y gremios

Pacientes en riesgo por medicamentos defectuosos en Perú: exministros advierten controles ''deficientes'' por parte del Digemid

Política

Marcha contra Boluarte y Congreso EN VIVO: Así se desarrolla la manifestación convocada por jóvenes y gremios

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

¡Sigues tú!: Carlincatura expone el desmantelamiento de las instituciones de justicia

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha contra Boluarte y Congreso EN VIVO: Así se desarrolla la manifestación convocada por jóvenes y gremios

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

¡Sigues tú!: Carlincatura expone el desmantelamiento de las instituciones de justicia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota