La abogada Rosa María Palacios en 'Sin guion' cuestionó la inhabilitación de Delia Espinoza, a quien el Congreso sancionó por 10 años debido a la presunta infracción de la Constitución por el supuesto "desacato" a la Ley 32130, normativa que devuelve a la Policía Nacional la facultad de conducir las investigaciones preliminares de delitos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"A pesar de dejar abierta la votación más de 8 minutos no encontraban votos, no los tenían. Obviamente, Renovación Popular con Norma Yarrow a la cabeza pidieron una reconsideración y horas después ya tenían los 71 votos para inhabilitar a Delia Espinoza. La inhabilitaron por aprobar un reglamento interno del trabajo de Fiscalía para poder aplicar una ley que el Congreso había aprobado inconstitucionalmente desconociendo el artículo de la Constitución que manda que sea el fiscal el que dirige la investigación penal", sostuvo.

TE RECOMENDAMOS EL ESCÁNDALO DE LAS INHABILITACIONES Y EL PACTO NO CESA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Construcción de 6 hospitales está paralizada pese a que se quintuplicó el presupuesto

Palacios añadió que ella no tuvo nada que ver con ese reglamento y que nunca se entrometió de ninguna forma, sino que lo hizo el fiscal Villena pero el Congreso se ensañó con Espinoza. Cabe recordar que durante el debate de este miércoles 3 de noviembre, el abogado Rodolfo Pérez argumentó que su defendida no fue quien firmó la normativa.

"Delia Espinoza no tiene contacto alguno con ese reglamento, no lo elaboró, no lo sometió a votación en la Junta de Fiscales Supremos ni participó en su aprobación. Todos esos actos corresponden al fiscal Juan Carlos Villena que en ese momento era el fiscal encargado de la Fiscalía de la Nación. En una primera instancia la denuncia constitucional incluía a Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y a Juan Villena pero en la Comisión Permanente decidieron que ellos no tenían nada que ver con esto y la única que tenía que ver era Delia Espinoza", agregó.