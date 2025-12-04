HOYSuscripcion LR Focus

Política

Jorge Montoya confirma ensañamiento contra exfiscal de la Nación: "La decisión ha sido Delia Espinoza y punto"

El congresista Jorge Montoya sustentó la inhabilitación de la fiscal Delia Espinoza por 10 años. Sus alegatos no pudieron ocultar el verdadero motivo: persecución política como represalia por las investigaciones de Espinoza contra varios congresistas.

Jorge Montoya sustentó ante el Pleno el informe final que inhabilitó a Delia Espinoza por 10 años. Foto: composición LR
El congresista Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, reveló los verdaderos intereses que tuvo el Congreso para inhabilitar a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Al ser cuestionado de por qué solo se inhabilitó a Delia Espinoza y no a los fiscales Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena, quienes también formaban parte de la denuncia constitucional en un inicio, el parlamentario tuvo una respuesta vaga y sin fundamentos, que respondería a intereses particulares: "La decisión ha sido que sea la señora Delia Espinoza y punto. No hay más que discutir ahí".

La tajante declaración de Montoya, que evita justificar la exclusión de los otros fiscales supremos, fortalece la hipótesis de que el Congreso priorizó la sanción contra Espinoza por motivos ajenos al debido proceso, buscando responder a agendas políticas o personales específicas dentro del Poder Legislativo.

PUEDES VER: Canciller sustenta ante la OEA posición de Perú sobre asilo: "Se ha distorsionado por sesgos ideológicos"

Esta declaración se alinea con lo que expuso en su sustentación ante el Pleno del Congreso, donde argumentó motivos diferentes por los cuales se pedía la inhabilitación de la magistrada. "Resulta inaceptable que se atreva a amenazar a la representación nacional (...) Su proceder de denunciar a congresistas en el ejercicio de sus funciones es desproporcionado y beligerante", expresó. Seguidamente, acusó de "peligro público" a Delia Espinoza por abrir investigaciones contra los parlamentarios.

Todas estas acusaciones responderían a intereses políticos, teniendo en cuenta que la denuncia constitucional contra la suspendida fiscal de la Nación fue por un supuesto "desacato" a la Ley 32130, norma que restablece la facultad a la Policía Nacional para liderar las investigaciones preliminares de delitos.

Decano de San Marcos: “La figura del sanmarquino es terruqueada para deshumanizarla y legitimar represión violenta”

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Rosa María Palacios sobre inhabilitación de Delia Espinoza: "Es la consumación de un delito en vivo y en directo"

Persecución política: Congreso aprobó inhabilitación contra Delia Espinoza luego de que fuera rechazada

Pedro Castillo reaparece en el Congreso tras ser sentenciado: "Si el pueblo me dio el poder, ustedes me lo quitaron"

Construcción de 6 hospitales está paralizada pese a que se quintuplicó el presupuesto

Canciller sustenta ante la OEA posición de Perú sobre asilo: "Se ha distorsionado por sesgos ideológicos"

Pedro Castillo y Betssy Chávez: Congreso no alcanza los votos para inhabilitarlos por intento de golpe de Estado

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

