Congreso debate inhabilitación de Delia Espinoza y habla Ledesma | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

EN VIVO | Congreso debate inhabilitación a Delia Espinoza por 10 años: suspendida fiscal de la Nación ya se encuentra en el hemiciclo

La suspendida fiscal Delia Espinoza se presenta en el Parlamento junto a su abogado Rodolfo Pérez para sustentar su defensa ante el informe final que busca su inhabilitación por 10 años.

Delia Espinoza espera volver a ocupar el cargo de fiscal de la Nación, tras orden de juez. Foto: composición LR
Delia Espinoza espera volver a ocupar el cargo de fiscal de la Nación, tras orden de juez. Foto: composición LR

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que recomienda inhabilitar de ejercer función pública por 10 años a la fiscal de la nación suspendida, Delia Espinoza. Ahora, el informe final deberá ser debatido en el Pleno del Congreso, donde se escuchará la defensa de Espinoza y de su abogado Rodolfo Pérez.

Inhabilitación de Delia Espinoza por 10 años

10:58
3/12/2025

Quince congresistas que aprobaron informe final cuentan con carpetas fiscales

El informe final que busca la inhabilitación de Delia Espinoza fue aprobado con 16 votos en la Comisión Permanente, de los cuales 15 tienen carpetas fiscales.

"Es evidente el conflicto de interés", precisó el abogado Rodolfo Pérez.

Lista de congresistas con carpetas fiscales que votaron a favor de inhabilitar a Delia Espinoza.

10:54
3/12/2025

Rodolfo Pérez, abogado de Delia Espinoza inicia defensa técnica

El abogado Rodolfo Pérez argumentó ante el Pleno del Congreso que es la primera vez que una fiscal de la Nación acude al Hemiciclo para defenderse ante una denuncia constitucional. 

"En este informe final se detalle expresamente que el sustento de la denuncia constitucional es la aprobación del mencionado reglamento, el 2246. Pero ese reglamento está firmado por el fiscal interino Juan Carlos Villena", indicó Pérez. 

Agregó que a pesar de que la firma es de Villena, este ha sido absuelto. 

ATENT4DO CRIMIN4L Y FISCALÍA BAJO ATAQUE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
