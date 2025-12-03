EN VIVO | Congreso debate inhabilitación a Delia Espinoza por 10 años: suspendida fiscal de la Nación ya se encuentra en el hemiciclo

El informe final que busca la inhabilitación de Delia Espinoza fue aprobado con 16 votos en la Comisión Permanente, de los cuales 15 tienen carpetas fiscales.

"Es evidente el conflicto de interés", precisó el abogado Rodolfo Pérez.

Lista de congresistas con carpetas fiscales que votaron a favor de inhabilitar a Delia Espinoza.