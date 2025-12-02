HOYSuscripcion LR Focus

Política

Delia Espinoza anuncia demanda contra el juez Juan Torres por abuso de autoridad y omisión de funciones

En diálogo con La República, la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, mencionó que interpondrá dicha denuncia contra el magistrado debido a que aún no cumple con su reposición pese a que el último lunes 1 de diciembre venció el plazo.

Delia Espinoza presentará demanda contra el juez Torres Tasso debido a que no se cumple con restitución en el cargo. Foto: Difusión
Delia Espinoza presentará demanda contra el juez Torres Tasso debido a que no se cumple con restitución en el cargo. Foto: Difusión

La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denunciaría al juez constitucional Juan Torres Tasso debido a que no se cumplió con su reposición como titular del Ministerio Público, a pesar de que el plazo venció el lunes 1 de diciembre a la medianoche.

En diálogo con La República, Espinoza Valenzuela señaló que el magistrado sería denunciado por los presuntos delitos de omisión de funciones y abuso de autoridad.

La denuncia de la titular de la Fiscalía se da luego de que el juez Torres Tasso le envió un oficio al Tribunal Constitucional para que se le informe sobre el estado de la demanda competencial y medida cautelar que presentó la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el Poder Judicial, con lo que buscaba frenar la reposición de Espinoza en el Ministerio Público.

"Le está diciendo, Tribunal Constitucional, apúrate para que saques la medida cautelar y me bloqueas mi medida cautelar. Eso le está diciendo el juez y yo públicamente denuncio eso. Voy a denunciar a este juez porque ahora ya con esto estoy confirmando que él no se equivocó en la casilla. Me hizo demorar una semana, me hizo demorar otra para que en el Congreso me sigan acorralando", declaró y luego señaló que el error de notificación de su reincorporación por parte del Noveno Juzgado Constitucional a la JNJ, "fue para ganar tiempo".

Noticia en desarrollo...

Delia Espinoza pide al Congreso llegar a "una conclusión objetiva e imparcial" para votar su inhabilitación por 10 años

Delia Espinoza pide al Congreso llegar a "una conclusión objetiva e imparcial" para votar su inhabilitación por 10 años

Delia Espinoza no es la mujer que aparece en la entrevista a una exmilitante del MRTA: se trata de Rosa Luz Padilla

Delia Espinoza no es la mujer que aparece en la entrevista a una exmilitante del MRTA: se trata de Rosa Luz Padilla

Delia Espinoza se defiende del Congreso: solicita a Defensoría la protección de sus derechos constitucionales

Delia Espinoza se defiende del Congreso: solicita a Defensoría la protección de sus derechos constitucionales

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

