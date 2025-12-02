Delia Espinoza anuncia demanda contra el juez Juan Torres por abuso de autoridad y omisión de funciones

Delia Espinoza presentará demanda contra el juez Torres Tasso debido a que no se cumple con restitución en el cargo. Foto: Difusión

Delia Espinoza presentará demanda contra el juez Torres Tasso debido a que no se cumple con restitución en el cargo. Foto: Difusión

La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denunciaría al juez constitucional Juan Torres Tasso debido a que no se cumplió con su reposición como titular del Ministerio Público, a pesar de que el plazo venció el lunes 1 de diciembre a la medianoche.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En diálogo con La República, Espinoza Valenzuela señaló que el magistrado sería denunciado por los presuntos delitos de omisión de funciones y abuso de autoridad.

TE RECOMENDAMOS ENCUESTA IEP Y RUMBO A LAS ELECCIONES GENERALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La denuncia de la titular de la Fiscalía se da luego de que el juez Torres Tasso le envió un oficio al Tribunal Constitucional para que se le informe sobre el estado de la demanda competencial y medida cautelar que presentó la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el Poder Judicial, con lo que buscaba frenar la reposición de Espinoza en el Ministerio Público.

"Le está diciendo, Tribunal Constitucional, apúrate para que saques la medida cautelar y me bloqueas mi medida cautelar. Eso le está diciendo el juez y yo públicamente denuncio eso. Voy a denunciar a este juez porque ahora ya con esto estoy confirmando que él no se equivocó en la casilla. Me hizo demorar una semana, me hizo demorar otra para que en el Congreso me sigan acorralando", declaró y luego señaló que el error de notificación de su reincorporación por parte del Noveno Juzgado Constitucional a la JNJ, "fue para ganar tiempo".

PUEDES VER: Rafael Belaunde: candidato presidencial de Libertad Popular sufre atentado en su vehículo

Noticia en desarrollo...