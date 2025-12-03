Canciller sustenta ante la OEA posición de Perú sobre asilo: "Se ha distorsionado por sesgos ideológicos"

Hugo de Zela se presentó ante la OEA en el contexto del salvoconducto a Betssy Chávez. Foto: difusión

Hugo de Zela se presentó ante la OEA en el contexto del salvoconducto a Betssy Chávez. Foto: difusión

El canciller Hugo De Zela afirmó ante la OEA que los procesos de asilo político ha sido “distorsionada por sesgos ideológicos”, en referencia al debate abierto por el caso de Betssy Chávez, condenada recientemente por conspiración. Señaló que esta narrativa afecta la imagen del Estado y dificulta la aplicación del salvoconducto bajo los parámetros que establece la Convención de Caracas de 1954.

Durante su intervención, el ministro sostuvo que el Perú no ha presentado un caso individual ante la OEA, pero sí consideró necesario alertar que el derecho de asilo ha “evolucionado negativamente”. Afirmó que algunos gobiernos están amparándose en la Convención para justificar protecciones que no corresponden a contextos de persecución política.

"No estamos planteando un caso específico de asilo diplomático como el de estos días con la señora Betssy Chávez. Sin embargo, sí queremos resaltar que estos casos recientes reafirman que se ha producido una evolución negativa en el derecho de asilo, consagrada en la Convención de Caracas de 1954. Se utiliza la Convención con quienes no sufren persecución política en estados democráticos y esta tendencia se apoya en reiteradas ocasiones en información distorsionada por sesgos ideológicos que socavan nuestra institucionalidad y buena vecindad y que no coinciden con el espíritu de la Convención", señaló.