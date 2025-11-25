El abogado Jesús Barboza presentó un habeas corpus preventivo para evitar que las fuerzas del orden ingresen a la embajada de México para retirar a la exministra Betssy Chávez, contra quien el Poder Judicial ordenó cinco meses de prisión preventiva al existir peligro de fuga, en el marco de la investigación en su contra por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

La demanda solicita que se ordene un total de seis medidas. Entre las principales se pide que se disponga que "ninguna autoridad, incluyendo al presidente José Jerí, la PNP, el Ministerio Público o el Poder Judicial pueda ingresar por la fuerza, requisar, allanar o intervenir la sede diplomática de México, sin consentimiento expreso de la misión responsabilidad administrativa, civil, penal y política nacional e internacional".

Asimismo, se solicita "que se dicten medidas de protección y cautelares urgentes, garantizando la seguridad del recinto diplomático y de las personas refugiadas o presentes dentro de la misión".

Los emplazados son José Jerí; el ministro de relaciones exteriores, Hugo de Zela; y la representante del Poder Judicial, Janet Tello.

¿Qué solicita el habeas corpus preventivo?

Los seis pedidos del habeas corpus son:

Se declare la amenaza cierta, real y grave de afectación a la inviolabilidad de sede diplomática, reconocida por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y con rango constitucional por el artículo 55 de la Constitución del Perú. Se disponga que ninguna autoridad incluyendo el Presidente de la República, la Policía Nacional, Ministerio Público o el Poder Judicial, pueda ingresar por la fuerza, requisar, allanar o intervenir la sede diplomática de México, sin consentimiento expreso de la misión responsabilidad administrativa, civil, penal y política nacional e internacional. Se ordene al Poder Ejecutivo y a la Policía Nacional que se abstengan de ejecutar cualquier acto material de ingreso, captura o intervención dentro de la embajada, incluso bajo pretexto de mandato judicial relacionado con la Sra. Betsy Chávez o cualquier otro investigado. Se dicten medidas de protección y cautelares urgentes, garantizando la seguridad del recinto diplomático y de las personas refugiadas o presentes dentro de la misión. Se disponga la comunicación inmediata de esta resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior y Presidencia del Consejo de Ministros para su ejecución obligatoria y supervisión. Se condene a los responsables al pago de los costos del proceso conforme al Art. 28° de la Ley No 31307, Código Procesal Constitucional y sus modificatorias, concordados con los Arts. 410° al 419° del Código Procesal Civil.

Ejecutivo descarta eventual ingreso a la embajada de México

El canciller Hugo de Zela descartó la posibilidad de que la fuerzas del orden ingresen a la embajada de México para retirar a Betssy Chávez, contra quien pesa una orden de prisión preventiva de cinco meses como parte del proceso por el fallido golpe de Estado de 7 de diciembre del 2022.

"Yo he conversado con el presidente sobre el tema y le puedo decir con absoluta claridad que esa hipótesis no se va a dar en la realidad: la hipótesis de entrar a la embajada por la fuerza", agregó.

Además, aseguró que los roces políticos con México no iniciaron a raíz de que este país le otorgara asilo a Chávez Chino, sino que empezó cuando el 2022 acogieron a al familia presidencial y desde entonces han sostenido que Castillo Terrones es el presidente constitucional de Perú.

Por su parte, el primer ministro, Ernesto Álvarez, también rechazó que el Gobierno planee ingresar a la embajada.

"De manera técnica, tanto el que habla, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, como el canciller [Hugo de Zela], que tiene una larguísima trayectoria exitosa en el campo diplomático, conocemos de que no es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona por más emotividad o por más que sea requerida por la justicia peruana", mencionó.