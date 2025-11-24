Ejecutivo descarta ingresar a la fuerza a embajada de México para retirar a Betssy Chávez

El canciller Hugo de Zela descartó la posibilidad de que la fuerzas del orden ingresen a la embajada de México para retirar a Betssy Chávez, contra quien pesa una orden de prisión preventiva de cinco meses como parte del proceso por el fallido golpe de Estado de 7 de diciembre del 2022.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Todo inició cuando el presidente José Jerí comunicó en una entrevista que "si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”. Esto ocasionó una respuesta de la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, quien indicó que un acto de este tipo "violaría todas las leyes internacionales".

TE RECOMENDAMOS DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Al ser consultado por esto, el canciller peruano descartó cualquier posibilidad y precisó que la pregunta que se le hizo al mandatario fue en un escenario hipotético. "Lo que ha ocurrido en la realidad es que en los medios se ha difundido la respuesta, pero no la pregunta. Por ello, al difundir solamente la respuesta no queda claro que el contexto en el cual se produjo esa respuesta era un contexto hipotético y ese ha sido el problema", dijo en entrevista a RPP.

PUEDES VER: Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

"Yo he conversado con el presidente sobre el tema y le puedo decir con absoluta claridad que esa hipótesis no se va a dar en la realidad: la hipótesis de entrar a la embajada por la fuerza", agregó.

Además, aseguró que los roces políticos con México no iniciaron a raíz de que este país le otorgara asilo a Chávez Chino, sino que empezó cuando el 2022 acogieron a al familia presidencial y desde entonces han sostenido que Castillo Terrones es el presidente constitucional de Perú.

Por su parte, el primer ministro, Ernesto Álvarez, también rechazó que el Gobierno planee ingresar a la embajada.

"De manera técnica, tanto el que habla, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, como el canciller [Hugo de Zela], que tiene una larguísima trayectoria exitosa en el campo diplomático, conocemos de que no es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona por más emotividad o por más que sea requerida por la justicia peruana", mencionó.