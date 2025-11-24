HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?
Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?      Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?      Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?      
¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Política

Ejecutivo descarta ingresar a la fuerza a embajada de México para retirar a Betssy Chávez

Todo inició cuando el presidente José Jerí comunicó en una entrevista que "si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”. Esto ocasionó una respuesta de la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, quien indicó que un acto de este tipo "violaría todas las leyes internacionales".

Ejecutivo descarta ingresar a la fuerza a embajada de México para retirar a Betssy Chávez
Ejecutivo descarta ingresar a la fuerza a embajada de México para retirar a Betssy Chávez

El canciller Hugo de Zela descartó la posibilidad de que la fuerzas del orden ingresen a la embajada de México para retirar a Betssy Chávez, contra quien pesa una orden de prisión preventiva de cinco meses como parte del proceso por el fallido golpe de Estado de 7 de diciembre del 2022.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Todo inició cuando el presidente José Jerí comunicó en una entrevista que "si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”. Esto ocasionó una respuesta de la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, quien indicó que un acto de este tipo "violaría todas las leyes internacionales".

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Al ser consultado por esto, el canciller peruano descartó cualquier posibilidad y precisó que la pregunta que se le hizo al mandatario fue en un escenario hipotético. "Lo que ha ocurrido en la realidad es que en los medios se ha difundido la respuesta, pero no la pregunta. Por ello, al difundir solamente la respuesta no queda claro que el contexto en el cual se produjo esa respuesta era un contexto hipotético y ese ha sido el problema", dijo en entrevista a RPP.

PUEDES VER: Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

lr.pe

"Yo he conversado con el presidente sobre el tema y le puedo decir con absoluta claridad que esa hipótesis no se va a dar en la realidad: la hipótesis de entrar a la embajada por la fuerza", agregó.

Además, aseguró que los roces políticos con México no iniciaron a raíz de que este país le otorgara asilo a Chávez Chino, sino que empezó cuando el 2022 acogieron a al familia presidencial y desde entonces han sostenido que Castillo Terrones es el presidente constitucional de Perú.

Por su parte, el primer ministro, Ernesto Álvarez, también rechazó que el Gobierno planee ingresar a la embajada.

"De manera técnica, tanto el que habla, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, como el canciller [Hugo de Zela], que tiene una larguísima trayectoria exitosa en el campo diplomático, conocemos de que no es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona por más emotividad o por más que sea requerida por la justicia peruana", mencionó.

Notas relacionadas
José Jerí sobre Betssy Chávez: "No puede negar su participación en el intento de golpe de Estado"

José Jerí sobre Betssy Chávez: "No puede negar su participación en el intento de golpe de Estado"

LEER MÁS
Claudia Sheinbaum responde a José Jerí por Betssy Chávez: "Una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma"

Claudia Sheinbaum responde a José Jerí por Betssy Chávez: "Una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma"

LEER MÁS
El Perú y la institución del asilo: la racionalidad democrática, por Manuel Rodríguez Cuadros

El Perú y la institución del asilo: la racionalidad democrática, por Manuel Rodríguez Cuadros

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

LEER MÁS
CAL rechaza denuncia de la JNJ contra juez que repuso a Delia Espinoza: “Deben respetar las decisiones judiciales”

CAL rechaza denuncia de la JNJ contra juez que repuso a Delia Espinoza: “Deben respetar las decisiones judiciales”

LEER MÁS
Delia Espinoza: JNJ tiene hasta la media noche de hoy para reponerla como fiscal de la Nación

Delia Espinoza: JNJ tiene hasta la media noche de hoy para reponerla como fiscal de la Nación

LEER MÁS
Imágenes inéditas de Óscar Acuña horas antes del operativo: hermano de César Acuña era vigilado por PNP

Imágenes inéditas de Óscar Acuña horas antes del operativo: hermano de César Acuña era vigilado por PNP

LEER MÁS
Dina Boluarte presenta acción de amparo ante el Poder Judicial en búsqueda de anular su vacancia

Dina Boluarte presenta acción de amparo ante el Poder Judicial en búsqueda de anular su vacancia

LEER MÁS
Claudia Sheinbaum responde a José Jerí por Betssy Chávez: "Una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma"

Claudia Sheinbaum responde a José Jerí por Betssy Chávez: "Una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Casa de Todos en el Cercado de Lima luce abandonada y con estructuras oxidadas tras reabrirse como refugio para mujeres luego de dos años

River Plate vs Racing EN VIVO HOY: horario y posibles alineaciones del partido por los octavos de final de la liga argentina 2025

Nuevo hallazgo arqueológico en Perú supera en antigüedad al observatorio solar de Chankillo, según el Ministerio de Cultura

Política

Gobierno de José Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025