José Jerí solicitó permiso al Congreso para viajar a Ecuador el 12 de diciembre. Foto: Composición/LR

El presidente José Jerí solicitó al Congreso autorización para viajar a Ecuador este 12 de diciembre en un encuentro binacional donde se suscribirá la Declaración Presidencial de Quito. El pedido del mandatario se da en plena crisis de inseguridad y el incremento de homicidios en nuestro país.

Según indica el documento oficial, parte de la agenda del mandatario será abordar problemáticas bilaterales y el Plan de Acción de Quito 2025. Argumenta que este documento "guiará la cooperación binacional durante el periodo 2025-2026 en favor del desarrollo y del bienestar de las poblaciones de ambos países".

Además, basándose en el artículo 8-A de la Ley 29158, indican que el mandatario despachará de forma virtual durante los días de su viaje. Esta disposición fue la mismo que utilizó Dina Boluarte durante su gestión para poder "trabajar remotamente" en la presidencia.

"El presidente de la República se mantendrá a cargo del despacho de la Presidencia de la República empleando tecnologías digitales, las cuales adoptan los mecanismos de seguridad digital y la garantía de la seguridad de los medios a emplearse", se lee en el oficio remitido a Fernando Rospigliosi.