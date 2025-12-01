HOYSuscripcion LR Focus

Cusco: alcalde de Chamaca es detenido manejando vehículo municipal en estado de ebriedad

El examen cuantitativo confirmó estado etílico de Domingo Salas Centeno. El caso también será derivado a otras áreas por el uso de un vehículo del Estado.

Alcalde permanecerá detenido mientras avanzan las investigaciones. Foto composición: LR / Luis Álvarez, La República
Alcalde permanecerá detenido mientras avanzan las investigaciones. Foto composición: LR / Luis Álvarez, La República

El alcalde del distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, Domingo Salas Centeno, fue detenido la madrugada del 30 de noviembre en la ciudad de Cusco por presuntamente conducir en estado de ebriedad, luego de participar en el lanzamiento oficial del festival de la Huaylia.

El burgomaestre fue intervenido por personal de la Unidad de Tránsito de la Policía Nacional, quienes identificaron signos evidentes de embriaguez y lo trasladaron a la comisaría de Cusco para las diligencias de ley.

El coronel PNP Walter Poma, jefe encargado de la Región Policial Cusco, informó que el alcalde había provocado un accidente antes de su intervención. “Nuestra Policía, ha realizado una intervención […] a una persona con evidentes síntomas de ebriedad y que había provocado un accidente”, señaló. El examen cualitativo fue positivo y, más tarde, se confirmó el resultado cuantitativo: 1.87 de alcohol en la sangre.

Poma precisó que el vehículo que conducía Salas Centeno pertenece a la Municipalidad Distrital de Chamaca. “Si pertenece a la municipalidad, es del Estado”, afirmó, señalando que este hecho podría generar otras responsabilidades administrativas o penales.

El alcalde permanecerá detenido mientras avanzan las investigaciones por el presunto delito de conducir en estado de ebriedad. El jefe policial indicó que, además de la Unidad de Tránsito, otras áreas como Anticorrupción podrían participar debido al uso de un bien estatal.

Hasta el cierre de esta nota, Salas Centeno aún no brindaba su declaración en la comisaría. Las autoridades esperan recibirla en el transcurso del día para determinar su situación legal.

