Enrique Valderrama: ¿Quién es el joven abogado que representará al APRA en las Elecciones 2026?

El joven candidato será el candidato presidencial del APRA para las Elecciones 2026. Foto: Composición/LR

Enrique Valderrama Peña es el candidato oficial del Partido Aprista Peruano (APRA) paras las Elecciones Generales del 2026. Lo acompañarán María Valdivia Acuña como primera vicepresidenta y Lucio Vásquez Sánchez como segundo vicepresidente, luego de haber vencido a las otras 13 listas que integraban los excongresistas Mauricio Mulder, Jorge del Castillo; Carla García, hija del expresidente Alan García; Hernán Garrido Lecca y otros.

Con el 100% de actas procesadas de las elecciones internas del partido de la estrella, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó que la Lista 7 de Valderrama obtuvo el 25.982% de votos, es decir, 3.711. La lista de Del Castillo contó con 3.384 votos y la de Javier Velásquez Quequén 3.527.

De acuerdo con la ONPE, en las elecciones primarias del APRA procesaron 309 actas y 4 fueron enviadas al Jurado nacional de Elecciones. Luego de haber ganado los comicios internos, la lista 7 tendrá que inscribirse ante el JNE de manera formal para competir por el sillón presidencial.

La fórmula de Valderrama tendrá como plazo máximo de inscripción hasta el 23 de diciembre.

Enrique Valderrama: ¿quién es el candidato del APRA para las Elecciones 2026?

Enrique Valderrama Peña, de 37 años, es bachiller en derecho egresado de la Universidad de San Martín de Porres en julio del 2021. Se encuentra afiliado desde marzo del 2010 en el Partido Aprista Peruano y fue elegido como miembro de la Comisión Política de la organización en mayo de este año.

De igual manera, formó parte de la Secretaría General del Comando Universitario del APRA en la Pontificia de la Universidad Católica del Perú (PUCP). Asimismo, Valderrama Peña es coordinador del Centro para la Democracia Social y es fundador y director del portal Punto de Encuentro.

En declaraciones a la prensa tras conocerse su elección, Valderrama agradeció a todos los miembros del partido aprista por haber votado por él y aseguró que toma con "serenidad" los resultados al ser consultado por haberle ganado a los excongresistas Mauricio Mulder y Jorge del Castillo.

"No hemos ganado con un porcentaje sumamente contundente, pero de todas maneras creo que ha sido una victoria que reivindica la necesidad de un partido histórico de relanzarse (...) ", expresó.

Propuestas

En cuanto a materia de inseguridad ciudadana, el joven candidato propuso 5 ejes: la reforma de la Policía Nacional del Perú, la reforma del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), un cambio de enfoque en el control de las fronteras, reforma del sistema de justicia orientada a la seguridad ciudadana y el endurecimiento de penas, como la cadena perpetua para los jueces o fiscales que se coludan con las organizaciones criminales.

En esa misma línea, propone que la creación de un grupo especial de inteligencia de búsqueda y captura de los cabecillas de las bandas de criminalidad transnacional, así como incrementar el número de policías de 130.000 a 250.000.

En tanto, Valderrama mencionó la construcción masiva de penales y la cantidad de soldados del Ejército, "por lo menos de 30 mil a 60 mil".