APRA en suspenso: Enrique Valderrama tiene una ventaja de solo 120 votos sobre Javier Velásquez Quesquén en elecciones internas

APRA definirá en las próximas horas su candidato presidencial entre Valderrama y Velásquez Quesquén | Composición: LR.

APRA definirá en las próximas horas su candidato presidencial entre Valderrama y Velásquez Quesquén | Composición: LR.

Final de infarto en las elecciones internas del partido de la estrella para definir a su candidato presidencial. Tras haber encabezado gran parte del proceso en el APRA, Enrique Valderrama ve cómo el precandidato Javier Velásquez Quesquén ha recortado distancias. Con el 97% de actas procesadas, la lista 7 de Valderrama reúne 3.522 votos, mientras que la opción 13 de Velásquez Quesquén acumula 3.395. Con poco más de cien votos de diferencia entre ambos, el resultado final aún no está definido.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Mientras Valderrama va acompañado de María Valdivia y Lucio Vásquez, Velásquez Quesquén lo hace junto a Luis Wilson y Carla García, esta última hija del exmandatario aprista Alan García y presentada como primera vicepresidenta en su lista. García aseguró que su plancha es “plural” y busca el retorno aprista a la escena política nacional: “Representa a todo el país y garantiza al Partido Aprista cien años más de presencia dentro de las fuerzas políticas del país”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS CASTILLO CONDENADO Y CASO ESPINOZA NO TERMINA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Valderrama, por su parte, no se ha pronunciado hasta el momento. El abogado de 37 años ha sido visto como analista político en diversos programas periodísticos nacionales. De mantenerse los resultados al 100%, Valderrama sería el candidato presidencial del partido aprista.

Luego de Valderrama y Velásquez Quesquén, también figuran en el recuadro final de la votación los candidatos Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca. Ambos, quienes lideraron las listas 3 y 2, han obtenido 2.985 y 2.174 votos, respectivamente.