Elecciones primarias del APRA: Valderrama y Velásquez disputan voto a voto
Elecciones primarias del APRA: Valderrama y Velásquez disputan voto a voto     
Política

APRA en suspenso: Enrique Valderrama tiene una ventaja de solo 120 votos sobre Javier Velásquez Quesquén en elecciones internas

En el APRA, con el 96,76 % de actas procesadas por la ONPE, Valderrama Peña y Velásquez Quesquén pugnan voto a voto por la candidatura presidencial.

APRA definirá en las próximas horas su candidato presidencial entre Valderrama y Velásquez Quesquén | Composición: LR.
APRA definirá en las próximas horas su candidato presidencial entre Valderrama y Velásquez Quesquén | Composición: LR.

Final de infarto en las elecciones internas del partido de la estrella para definir a su candidato presidencial. Tras haber encabezado gran parte del proceso en el APRA, Enrique Valderrama ve cómo el precandidato Javier Velásquez Quesquén ha recortado distancias. Con el 97% de actas procesadas, la lista 7 de Valderrama reúne 3.522 votos, mientras que la opción 13 de Velásquez Quesquén acumula 3.395. Con poco más de cien votos de diferencia entre ambos, el resultado final aún no está definido.

Mientras Valderrama va acompañado de María Valdivia y Lucio Vásquez, Velásquez Quesquén lo hace junto a Luis Wilson y Carla García, esta última hija del exmandatario aprista Alan García y presentada como primera vicepresidenta en su lista. García aseguró que su plancha es “plural” y busca el retorno aprista a la escena política nacional: “Representa a todo el país y garantiza al Partido Aprista cien años más de presencia dentro de las fuerzas políticas del país”, afirmó.

Valderrama, por su parte, no se ha pronunciado hasta el momento. El abogado de 37 años ha sido visto como analista político en diversos programas periodísticos nacionales. De mantenerse los resultados al 100%, Valderrama sería el candidato presidencial del partido aprista.

Luego de Valderrama y Velásquez Quesquén, también figuran en el recuadro final de la votación los candidatos Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca. Ambos, quienes lideraron las listas 3 y 2, han obtenido 2.985 y 2.174 votos, respectivamente.

