Federico Danton, último hijo de Alan García, reaparece en medio de las elecciones internas del APRA

Federico Danton se pronunció en medio de las elecciones internas del partido aprista, donde participa su hermana Carla García. En un video compartido en redes sociales, Danton saludó a su hermana y deseo éxitos a todas las listas de precandidatos.

Federico Danton difundió un video expresando éxitos a su hermana Carla y los demás participantes. Foto: Composición/LR
Federico Danton difundió un video expresando éxitos a su hermana Carla y los demás participantes. Foto: Composición/LR

Federico Danton, el último hijo del expresidente Alan García, reapareció en medio de las elecciones internas dentro del partido aprista, en la que participa su hermana Carla García. En dichos comicios, el partido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, buscará su próxima fórmula presidencial que participe en las Elecciones Generales 2026, en las que también se elegirá a los senadores y diputados y parlamentarios andinos.

En ese sentido, a través de sus redes sociales este domingo 30 de noviembre, Danton le dedicó un video a su hermana en el que aprovechó para saludarle y desearle éxitos en los comicios primarios del partido.

"Querida hermana, a la distancia saludo tu esfuerzo, constancia y tu convicción y también saludo el hecho de que hayas llevado una campaña tan enfocada en la alegría y tan enfocada en la unión. Estoy seguro de que este domingo la fórmula popular y provinciana triunfará y estoy seguro, también, de que esa es la mejor receta para el éxito del partido aprista estas próximas elecciones presidenciales", expresó Danton.

"Le deseo el éxito no solo a mi hermana, pero sino también a cada aprista que tiene la convicción de ir a votar este domingo en esta fiesta democrática", acotó.

Es importante resaltar que Carla García integra la fórmula 'Popular y provinciana' como precandidata a primera vicepresidenta, junto con el excongresista Javier Velasquez Quesquén (precandidato presidencial) y Luis Wilson (precandidato como segundo vicepresidente).

Elecciones 2026: APRA eligirá a su candidato presidencial en sus elecciones internas este domingo 30 de noviembre

Este domingo, el APRA llevará a cabo sus elecciones internas para seleccionar a su candidato presidencial. Después de perder su inscripción en las elecciones de 2021, el partido de la estrella regresa a un proceso electoral general seis años más tarde.

En esta ocasión, la competencia contará con la participación de 15 precandidatos que se presentan como las principales figuras en esta nueva etapa.

Entre los precandidatos con mayor visibilidad en las elecciones internas del APRA se encuentran Hernán Garrido Lecca, Jorge del Castillo y Enrique Valderrama. La lista completa de aspirantes incluye a Jorge Velásquez Quesquén, Jorge Morales, Yamel Romero, Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, Nery Juana Quiroz, Augusto Raúl Valqui, Margno Mendoza, Neptalí Ramírez, Emiliano Vargas, Rafael Zevallos, Jorge Risco y José Antonio Torres.

Alan García: Fiscalía devuelve dos teléfonos incautados del fallecido expresidente a sus hijos

Alan García: Fiscalía devuelve dos teléfonos incautados del fallecido expresidente a sus hijos

¿Qué pasó con ENCI, la leche que muchos peruanos tomaron durante la crisis económica de los 80?

¿Qué pasó con ENCI, la leche que muchos peruanos tomaron durante la crisis económica de los 80?

Alan García no explicó la "peruanidad" de la isla Santa Rosa en una clase universitaria y tampoco predijo conflicto con Colombia

Alan García no explicó la “peruanidad” de la isla Santa Rosa en una clase universitaria y tampoco predijo conflicto con Colombia

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500

El caso del 'Gordo Bruce' y la infiltración de los narcos en la política

El caso del ‘Gordo Bruce’ y la infiltración de los narcos en la política

46% de peruanos desaprueba la gestión de José Jerí en su primer mes como presidente

46% de peruanos desaprueba la gestión de José Jerí en su primer mes como presidente

Poder Judicial da la razón a Ollanta Humala: declara fundada demanda contra detención por adelanto de fallo

Poder Judicial da la razón a Ollanta Humala: declara fundada demanda contra detención por adelanto de fallo

Elecciones primarias EN VIVO: Apra y Renovación Popular eligen hoy a sus candidatos para el 2026

Elecciones primarias EN VIVO: Apra y Renovación Popular eligen hoy a sus candidatos para el 2026

Carlos Álvarez: "Yo apoyaba al gobierno de Fujimori, pero no sus tropelías"

Carlos Álvarez: “Yo apoyaba al gobierno de Fujimori, pero no sus tropelías”

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Política

Juliana Oxenford: "Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él"

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: "Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él"

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

