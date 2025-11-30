Federico Danton, último hijo de Alan García, reaparece en medio de las elecciones internas del APRA

Federico Danton difundió un video expresando éxitos a su hermana Carla y los demás participantes. Foto: Composición/LR

Federico Danton, el último hijo del expresidente Alan García, reapareció en medio de las elecciones internas dentro del partido aprista, en la que participa su hermana Carla García. En dichos comicios, el partido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, buscará su próxima fórmula presidencial que participe en las Elecciones Generales 2026, en las que también se elegirá a los senadores y diputados y parlamentarios andinos.

En ese sentido, a través de sus redes sociales este domingo 30 de noviembre, Danton le dedicó un video a su hermana en el que aprovechó para saludarle y desearle éxitos en los comicios primarios del partido.

"Querida hermana, a la distancia saludo tu esfuerzo, constancia y tu convicción y también saludo el hecho de que hayas llevado una campaña tan enfocada en la alegría y tan enfocada en la unión. Estoy seguro de que este domingo la fórmula popular y provinciana triunfará y estoy seguro, también, de que esa es la mejor receta para el éxito del partido aprista estas próximas elecciones presidenciales", expresó Danton.

"Le deseo el éxito no solo a mi hermana, pero sino también a cada aprista que tiene la convicción de ir a votar este domingo en esta fiesta democrática", acotó.

Es importante resaltar que Carla García integra la fórmula 'Popular y provinciana' como precandidata a primera vicepresidenta, junto con el excongresista Javier Velasquez Quesquén (precandidato presidencial) y Luis Wilson (precandidato como segundo vicepresidente).

Elecciones 2026: APRA eligirá a su candidato presidencial en sus elecciones internas este domingo 30 de noviembre

Este domingo, el APRA llevará a cabo sus elecciones internas para seleccionar a su candidato presidencial. Después de perder su inscripción en las elecciones de 2021, el partido de la estrella regresa a un proceso electoral general seis años más tarde.

En esta ocasión, la competencia contará con la participación de 15 precandidatos que se presentan como las principales figuras en esta nueva etapa.

Entre los precandidatos con mayor visibilidad en las elecciones internas del APRA se encuentran Hernán Garrido Lecca, Jorge del Castillo y Enrique Valderrama. La lista completa de aspirantes incluye a Jorge Velásquez Quesquén, Jorge Morales, Yamel Romero, Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, Nery Juana Quiroz, Augusto Raúl Valqui, Margno Mendoza, Neptalí Ramírez, Emiliano Vargas, Rafael Zevallos, Jorge Risco y José Antonio Torres.