Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú
PJ desacata orden del TC: declara improcedente pedido del JNE de anular inscripción del partido de Duberlí Rodríguez

La Primera Sala Constitucional de Lima declaró improcedente el pedido del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que buscaba anular la inscripción del partido de Duberlí Rodríguez.}

PJ desacta orden del Tribunal Constitucional a favor del JNE por inscripción del partido de Duberlí Rodríguez. Foto: composición LR
El Poder Judicial decidió mantener su independencia frente al Tribunal Constitucional, al declarar improcedente la solicitud del JNE que pretendía dejar sin efecto la inscripción del movimiento político impulsado por el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. La decisión, contenida en la Resolución N.º 09 del expediente 06374-2025, sostiene que el TC nunca ordenó la suspensión del trámite del proceso, sino solo de algunas resoluciones de primera instancia.

El pronunciamiento de la Sala Constitucional de Lima enfatiza que ningún otro órgano puede interferir en la función jurisdiccional. En consecuencia, la Sala se considera habilitada para continuar con la revisión del caso, pese a la orden del Tribunal Constitucional de detener los efectos de los fallos que beneficiaban al partido de Rodríguez.

Con este fallo, el Poder Judicial envía una señal política y jurídica en pleno contexto preelectoral. La controversia ocurre a pocos meses de las elecciones 2026, en las que el Jurado Nacional de Elecciones mantiene bajo revisión varios procesos de inscripción partidaria.

Corte de Lima desestima pedido del JNE y advierte injerencia del Tribunal Constitucional

En el documento judicial del 6 de noviembre, la Primera Sala Constitucional declaró improcedente el pedido de nulidad formulado por el procurador del JNE, quien argumentaba que la Sala había desconocido una orden del TC. Según la resolución, el Tribunal solo dispuso la suspensión de seis resoluciones emitidas en primera instancia, pero no del trámite del proceso en apelación.

El texto subraya que el principio de independencia judicial, recogido en el artículo 139 de la Constitución, impide que incluso otros órganos constitucionales —como el Tribunal Constitucional— interfieran en causas en curso. Los magistrados sostienen que su actuación se limita a ejercer control constitucional sobre los actos del Jurado Nacional de Elecciones denunciados como lesivos de derechos fundamentales.

En su voto singular, el juez superior Tapia Gonzales advierte que el JNE busca “una injerencia indebida” y propone incluso remitir el caso a organismos internacionales como la ONU y la CIDH para defender la independencia judicial. Otro magistrado, Cueva Chauca, coincide en que la medida cautelar del TC no paraliza el proceso y enfatiza que la orden del Tribunal se limita a evitar resoluciones que alteren el cronograma electoral.

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

JNE acudirá al TC para frenar inscripción del partido de Duberlí Rodríguez: presentará demanda competencial contra el PJ

Poder Judicial multa a miembros del Jurado Nacional de Elecciones por no inscribir al partido de Duberlí Rodríguez

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Relevo del Comandante General de la FAP no cambiará calendario de compra de 24 cazas

Decreto supremo extraordinario modifica detalles del estado de emergencia en Lima y Callao: estas son las medidas

Gobierno del Perú invitó a Carlos Zamora, embajador de Cuba, a retirarse del país

Poder Judicial declara nulo juicio político del Congreso contra Salvador del Solar

Salvoconducto de Betssy Chávez EN VIVO: Gobierno de José Jerí solicitará modificar la Convención de Caracas 1954

Keiko Fujimori viaja a México en medio de crisis diplomática con el Gobierno de Claudia Sheinbaum

