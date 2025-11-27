La Sala Penal Especial del Poder Judicial confirmó que el expresidente Pedro Castillo incurrió en el delito de rebelión el 7 de diciembre de 2022, día en que anunció la disolución del Congreso y la reorganización del sistema de justicia. En su resolución, el tribunal sostuvo que este hecho quedó plenamente acreditado y que el exmandatario actuó de manera deliberada, con un plan destinado a quebrar el orden constitucional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

De acuerdo con la sala, los documentos incautados en el domicilio de Castillo respaldan que su Mensaje a la Nación ya estaba preparado para ejecutarse con las especificaciones que finalmente leyó en televisión. Además, el colegiado consideró probado que Betssy Chávez y Aníbal Torres conocían el contenido del anuncio. Tras el mensaje, ambos se acercaron a felicitar al entonces jefe de Estado con un abrazo.

TE RECOMENDAMOS VIZCARRA CONDENADO Y PEDRO CASTILLO ESPERA SENTENCIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"El acusado Castillo Terrones se arrobó el ejercicio de poder configurándose el supuesto de rebelión proscrito en el artículo 45 de la Constitución Política", sostuvo la jueza Norma Carbajal.

El juzgado también señala que fue Chávez quien buscó asegurar el apoyo de los ministros, enviándoles un mensaje en el que los convocaba bajo la premisa de que se trataba de un “día histórico”, lo que para la sala reforzó la tesis de coordinación previa.

Asimismo, agregó que está acreditado que Pedro Castillo tenía previsto huir hacia la Embajada de México, lo que —según la sala— evidencia que el exmandatario era consciente de la ilegalidad de su accionar y de las consecuencias que este generaría.

Cabe recordar que la Fiscalía solicita 34 años de prisión por el delito de rebelión, a raíz de los hechos de diciembre de 2022. Asimismo, pidió 25 años para la coimputada en este proceso, la exprimera ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada en la embajada de México a la espera del salvoconducto que le permitiría salir del país.

“Si se optara por el tema de la conspiración, solicitamos la siguiente pena para el señor Pedro Castillo Terrones: 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración; 10 meses y 15 días por abuso de autoridad; y 6 años y 9 meses por grave perturbación. En total, 19 años y 30 días de prisión”, fue el requerimiento fiscal.