HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     
EN VIVO

¿Pedro Castillo tendrá 34 años de prisión? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Pedro Castillo: tribunal confirma que expresidente incurrió en el delito de rebelión el 7 de diciembre de 2022

La Sala Penal Especial concluyó que Pedro Castillo ejecutó un acto de rebelión el 7 de diciembre de 2022 y declaró probado que su Mensaje a la Nación formó parte de un plan previamente conocido por su entonces primera ministra Betssy Chávez.

Tribunal señala que Castillo incurrió en el delito de rebelión. Foto: difusión
Tribunal señala que Castillo incurrió en el delito de rebelión. Foto: difusión

La Sala Penal Especial del Poder Judicial confirmó que el expresidente Pedro Castillo incurrió en el delito de rebelión el 7 de diciembre de 2022, día en que anunció la disolución del Congreso y la reorganización del sistema de justicia. En su resolución, el tribunal sostuvo que este hecho quedó plenamente acreditado y que el exmandatario actuó de manera deliberada, con un plan destinado a quebrar el orden constitucional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con la sala, los documentos incautados en el domicilio de Castillo respaldan que su Mensaje a la Nación ya estaba preparado para ejecutarse con las especificaciones que finalmente leyó en televisión. Además, el colegiado consideró probado que Betssy Chávez y Aníbal Torres conocían el contenido del anuncio. Tras el mensaje, ambos se acercaron a felicitar al entonces jefe de Estado con un abrazo.

TE RECOMENDAMOS

VIZCARRA CONDENADO Y PEDRO CASTILLO ESPERA SENTENCIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"El acusado Castillo Terrones se arrobó el ejercicio de poder configurándose el supuesto de rebelión proscrito en el artículo 45 de la Constitución Política", sostuvo la jueza Norma Carbajal.

PUEDES VER: Pedro Castillo EN VIVO: tribunal confirma que expresidente incurrió en el delito de rebelión

lr.pe

El juzgado también señala que fue Chávez quien buscó asegurar el apoyo de los ministros, enviándoles un mensaje en el que los convocaba bajo la premisa de que se trataba de un “día histórico”, lo que para la sala reforzó la tesis de coordinación previa.

Asimismo, agregó que está acreditado que Pedro Castillo tenía previsto huir hacia la Embajada de México, lo que —según la sala— evidencia que el exmandatario era consciente de la ilegalidad de su accionar y de las consecuencias que este generaría.

Cabe recordar que la Fiscalía solicita 34 años de prisión por el delito de rebelión, a raíz de los hechos de diciembre de 2022. Asimismo, pidió 25 años para la coimputada en este proceso, la exprimera ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada en la embajada de México a la espera del salvoconducto que le permitiría salir del país.

“Si se optara por el tema de la conspiración, solicitamos la siguiente pena para el señor Pedro Castillo Terrones: 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración; 10 meses y 15 días por abuso de autoridad; y 6 años y 9 meses por grave perturbación. En total, 19 años y 30 días de prisión”, fue el requerimiento fiscal.

PUEDES VER: Pedro Castillo intenta frenar la lectura de su sentencia con pedido de nulidad del juicio

lr.pe
Notas relacionadas
Pedro Castillo EN VIVO: inicia lectura de sentencia contra el expresidente por caso golpe de Estado

Pedro Castillo EN VIVO: inicia lectura de sentencia contra el expresidente por caso golpe de Estado

LEER MÁS
Pedro Castillo intenta frenar la lectura de su sentencia con pedido de nulidad del juicio

Pedro Castillo intenta frenar la lectura de su sentencia con pedido de nulidad del juicio

LEER MÁS
Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Castillo EN VIVO: tribunal confirma que expresidente incurrió en el delito de rebelión

Pedro Castillo EN VIVO: tribunal confirma que expresidente incurrió en el delito de rebelión

LEER MÁS
Defensor del Pueblo pide al TC liberar a Daniel Urresti, condenado por crimen del periodista Bustíos

Defensor del Pueblo pide al TC liberar a Daniel Urresti, condenado por crimen del periodista Bustíos

LEER MÁS
Delia Espinoza: los votos del fujicerronismo y aliados que buscan inhabilitar a la exfiscal de la Nación

Delia Espinoza: los votos del fujicerronismo y aliados que buscan inhabilitar a la exfiscal de la Nación

LEER MÁS
Pedro Castillo intenta frenar la lectura de su sentencia con pedido de nulidad del juicio

Pedro Castillo intenta frenar la lectura de su sentencia con pedido de nulidad del juicio

LEER MÁS
Contralor: Fiscalía y Procuraduría Anticorrupción deben intervenir en compras del Mininter

Contralor: Fiscalía y Procuraduría Anticorrupción deben intervenir en compras del Mininter

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025