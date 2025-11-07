HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

Congreso: proponen derogar la ley que otorga pensión vitalicia a los expresidentes de la República

La iniciativa del congresista Guido Bellido Ugarte, de Podemos Perú, señala que el beneficio constituye un “privilegio injustificado” y cuestiona que exmandatarios investigados por corrupción, como Toledo, Humala y Kuczynski, sigan recibiendo una pensión pagada con fondos públicos.

Proponen derogar ley de pensión vitalicia a expresidentes. Foto: composición LR
Proponen derogar ley de pensión vitalicia a expresidentes. Foto: composición LR

El congresista Guido Bellido Ugarte, de la bancada de Podemos Perú, presentó el Proyecto de Ley N. 13123 que busca derogar la norma que les otorga una pensión vitalicia a los expresidentes de la República por considerarlo un privilegio injustificado.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La iniciativa legislativa sostiene que mantener pensiones vitalicias para exmandatarios investigados o condenados es una contradicción en un país en el que millones de peruanos deben aportar durante toda su vida para acceder a una pensión que no cubre con sus gastos. El documento menciona a exmandatarios como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, quienes siguen recibiendo este beneficio a pesar de tener procesos judiciales abiertos o condenas.

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Proyecto de ley de Guido Bellido.

Proyecto de ley de Guido Bellido.

PUEDES VER: Betssy Chávez y Pedro Castillo: Subcomisión del Congreso aprueba informe final de inhabilitación por 10 años

lr.pe

"El Perú enfrenta una contradicción moral cuando expresidentes que hoy están investigados por la Fiscalía o el Poder Judicial continúan recibiendo fondos públicos como pensión vitalicia. No hay justificación ética ni técnica para mantener ese privilegio", se argumenta en el documento.

Asimismo, el proyecto menciona que la ley, promulgada durante el gobierno del ya fallecido ex dictador Alberto Fujimori, estableció el pago vitalicio sin requerir aportes previsionales ni límite temporal. Además, la iniciativa resalta que el cargo de Presidente de la República debe ser entendido como una responsabilidad y no para tener beneficios personales. “El ejercicio de la Presidencia es un acto de vocación de servicio, no un privilegio perpetuo”, también se lee en el texto.

En esa misma línea, el proyecto también la situación de los congresistas, quienes no reciben pensiones al culminar su mandato, pese a cumplir funciones de representación y fiscalización. En ese sentido, se sostiene que no hay fundamento técnico para mantener una pensión para los que han gobernado el país.

PUEDES VER: Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

lr.pe

¿A cuánto equivale la pensión vitalicia de un expresidente?

Los expresidentes del país tienen derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al total de la remuneración de un congresista. “Los ex Presidentes Constitucionales de la República tienen derecho a una pensión equivalente al total de la remuneración de un Congresista en actividad", señala la norma.

Según el portal de Transparencia del Congreso de la República, la remuneración mensual de un parlamentario se ubica actualmente en 15,600 soles, monto que también perciben los exmandatarios beneficiados por esta ley.

Notas relacionadas
Renovación Popular y Podemos Perú, bancadas que blindaron a Boluarte, ahora impulsan su vacancia

Renovación Popular y Podemos Perú, bancadas que blindaron a Boluarte, ahora impulsan su vacancia

LEER MÁS
Congresista Kira Alcarraz será investigada por Podemos Perú tras agresión verbal a periodista

Congresista Kira Alcarraz será investigada por Podemos Perú tras agresión verbal a periodista

LEER MÁS
Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Salvador del Solar: Poder Judicial declara nulas acusaciones constitucionales del Congreso contra el ex primer ministro

Salvador del Solar: Poder Judicial declara nulas acusaciones constitucionales del Congreso contra el ex primer ministro

LEER MÁS
Fiscal Zoraida Ávalos pide al Poder Judicial dictar prisión preventiva contra Betssy Chávez

Fiscal Zoraida Ávalos pide al Poder Judicial dictar prisión preventiva contra Betssy Chávez

LEER MÁS
Salvoconducto de Betssy Chávez EN VIVO: José Jerí decidirá HOY si otorga documento para que exministra viaje a México

Salvoconducto de Betssy Chávez EN VIVO: José Jerí decidirá HOY si otorga documento para que exministra viaje a México

LEER MÁS
Montesinos preso hasta el 21.08.2031 por el asesinato de evangélico israelita

Montesinos preso hasta el 21.08.2031 por el asesinato de evangélico israelita

LEER MÁS
Betssy Chávez y Pedro Castillo: Subcomisión del Congreso aprueba informe final de inhabilitación por 10 años

Betssy Chávez y Pedro Castillo: Subcomisión del Congreso aprueba informe final de inhabilitación por 10 años

LEER MÁS
Petro sobre Perú tras declarar persona non grata a Sheinbaum por asilo a Betssy Chávez: "Va contra la Convención Americana"

Petro sobre Perú tras declarar persona non grata a Sheinbaum por asilo a Betssy Chávez: "Va contra la Convención Americana"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025