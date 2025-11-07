El congresista Guido Bellido Ugarte, de la bancada de Podemos Perú, presentó el Proyecto de Ley N. 13123 que busca derogar la norma que les otorga una pensión vitalicia a los expresidentes de la República por considerarlo un privilegio injustificado.

La iniciativa legislativa sostiene que mantener pensiones vitalicias para exmandatarios investigados o condenados es una contradicción en un país en el que millones de peruanos deben aportar durante toda su vida para acceder a una pensión que no cubre con sus gastos. El documento menciona a exmandatarios como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, quienes siguen recibiendo este beneficio a pesar de tener procesos judiciales abiertos o condenas.

Proyecto de ley de Guido Bellido.

"El Perú enfrenta una contradicción moral cuando expresidentes que hoy están investigados por la Fiscalía o el Poder Judicial continúan recibiendo fondos públicos como pensión vitalicia. No hay justificación ética ni técnica para mantener ese privilegio", se argumenta en el documento.

Asimismo, el proyecto menciona que la ley, promulgada durante el gobierno del ya fallecido ex dictador Alberto Fujimori, estableció el pago vitalicio sin requerir aportes previsionales ni límite temporal. Además, la iniciativa resalta que el cargo de Presidente de la República debe ser entendido como una responsabilidad y no para tener beneficios personales. “El ejercicio de la Presidencia es un acto de vocación de servicio, no un privilegio perpetuo”, también se lee en el texto.

En esa misma línea, el proyecto también la situación de los congresistas, quienes no reciben pensiones al culminar su mandato, pese a cumplir funciones de representación y fiscalización. En ese sentido, se sostiene que no hay fundamento técnico para mantener una pensión para los que han gobernado el país.

¿A cuánto equivale la pensión vitalicia de un expresidente?

Los expresidentes del país tienen derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al total de la remuneración de un congresista. “Los ex Presidentes Constitucionales de la República tienen derecho a una pensión equivalente al total de la remuneración de un Congresista en actividad", señala la norma.

Según el portal de Transparencia del Congreso de la República, la remuneración mensual de un parlamentario se ubica actualmente en 15,600 soles, monto que también perciben los exmandatarios beneficiados por esta ley.